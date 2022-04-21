По словам специалистов, симптомы тромба могут стать заметными в случае, если сгусток крови находится близко к поверхности кожи или если он нарушает кровоток. Такое чаще всего случается, когда тромб появляется в ногах, руках или на животе. А у людей с легочной эмболией кожа, как правило, принимает синеватый оттенок.

Если тромб закупорил вены, то на коже могут появиться пятна, которые напоминают гематомы, так как излишки крови попадают в ткани.

Подобные проявления тромба легко перепутать с синяком, но у гематом есть несколько отличительных черт:

В зоне синяка кожа обычно меняет цвет по мере заживления;

Синяки обычно болезненные на ощупь, причем чем больше времени прошло с момента появления синяка — тем меньше дискомфорта он доставляет;

Синяки, как правило, появляются после травмы.

Кроме того, есть несколько симптомов, которые указывают, что причина пятна на коже именно тромб и что необходимо как можно скорее обратиться за помощью специалистов: