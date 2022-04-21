Тромбоз относится к числу тех опасных болезней, что могут долгое время вообще не давать о себе знать — но если их вовремя не диагностировать, дело может дойти до летального исхода. Впрочем, как говорят врачи, в некоторых случаях образование тромба можно заметить по внешним признакам.
Проблема в том, что этот симптом часто путают с синяком. Однако между этими явлениями есть несколько важных отличий.
Факторы, которые повышают риск столкнуться с тромбозом:
Прием оральных контрацептивов;
Перенесенный COVID-19;
Ожирение;
Сахарный диабет;
Болезни сердца и сосудов;
Генетическая предрасположенность.
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Если тромб закупорил вены, то на коже могут появиться пятна, которые напоминают гематомы, так как излишки крови попадают в ткани.
Подобные проявления тромба легко перепутать с синяком, но у гематом есть несколько отличительных черт:
В зоне синяка кожа обычно меняет цвет по мере заживления;
Синяки обычно болезненные на ощупь, причем чем больше времени прошло с момента появления синяка — тем меньше дискомфорта он доставляет;
Синяки, как правило, появляются после травмы.
Кроме того, есть несколько симптомов, которые указывают, что причина пятна на коже именно тромб и что необходимо как можно скорее обратиться за помощью специалистов:
Пульсирующая или схваткообразная боль в конечностях, сильный отек или покраснение;
Внезапная одышка, острая боль в груди, усиливающаяся при вздохе;
Кашель, кровохарканье.
Другие симптомы появления тромба:
Чувство усталости, быстрая утомляемость;
Бледная кожа;
Посиневшие губы;
Холод в конечностях;
Нарушения мозговой деятельности.
В каких случаях синяк — это опасно
По словам врача-флеболога Амирана Демурова, есть несколько признаков «плохого» синяка, при появлении которого нужно отправиться ко врачу. Например, иногда гематомы путают с симптомами варикоза. Если ваш синяк состоит из мелких сосудов, они похожи на звездочки или паучков, не откладывайте визит к специалистам.
Кстати, еще синяки нередко появляются на фоне приема антикоагулянтной терапии: казалось бы, вроде ударишься не так сильно — а гематома появляется. Это нормальное явление: такие лекарства увеличивают время кровотечения из-за разжижения крови.
Кстати
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