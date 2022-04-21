причины появления тромбов в венах
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Тромбоз относится к числу тех опасных болезней, что могут долгое время вообще не давать о себе знать — но если их вовремя не диагностировать, дело может дойти до летального исхода. Впрочем, как говорят врачи, в некоторых случаях образование тромба можно заметить по внешним признакам.

Проблема в том, что этот симптом часто путают с синяком. Однако между этими явлениями есть несколько важных отличий.

Факторы, которые повышают риск столкнуться с тромбозом:

  • Прием оральных контрацептивов;

  • Перенесенный COVID-19;

  • Ожирение;

  • Сахарный диабет;

  • Болезни сердца и сосудов;

  • Генетическая предрасположенность.

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По словам специалистов, симптомы тромба могут стать заметными в случае, если сгусток крови находится близко к поверхности кожи или если он нарушает кровоток. Такое чаще всего случается, когда тромб появляется в ногах, руках или на животе. А у людей с легочной эмболией кожа, как правило, принимает синеватый оттенок.

Если тромб закупорил вены, то на коже могут появиться пятна, которые напоминают гематомы, так как излишки крови попадают в ткани.

Подобные проявления тромба легко перепутать с синяком, но у гематом есть несколько отличительных черт:

  • В зоне синяка кожа обычно меняет цвет по мере заживления;

  • Синяки обычно болезненные на ощупь, причем чем больше времени прошло с момента появления синяка — тем меньше дискомфорта он доставляет;

  • Синяки, как правило, появляются после травмы.

Кроме того, есть несколько симптомов, которые указывают, что причина пятна на коже именно тромб и что необходимо как можно скорее обратиться за помощью специалистов:

  • Пульсирующая или схваткообразная боль в конечностях, сильный отек или покраснение;

  • Внезапная одышка, острая боль в груди, усиливающаяся при вздохе;

  • Кашель, кровохарканье.

Другие симптомы появления тромба:

  • Чувство усталости, быстрая утомляемость;

  • Бледная кожа;

  • Посиневшие губы;

  • Холод в конечностях;

  • Нарушения мозговой деятельности.

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В каких случаях синяк — это опасно

По словам врача-флеболога Амирана Демурова, есть несколько признаков «плохого» синяка, при появлении которого нужно отправиться ко врачу. Например, иногда гематомы путают с симптомами варикоза. Если ваш синяк состоит из мелких сосудов, они похожи на звездочки или паучков, не откладывайте визит к специалистам.

Кстати, еще синяки нередко появляются на фоне приема антикоагулянтной терапии: казалось бы, вроде ударишься не так сильно — а гематома появляется. Это нормальное явление: такие лекарства увеличивают время кровотечения из-за разжижения крови.

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Кстати

Правильное питание — одна из важнейших составляющих здорового образа жизни. Есть полезные продукты, а есть пищевые привычки, которые, например, могут повысить риск образование тромба. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова