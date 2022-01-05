По словам кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, один из самых частых факторов, влияющих на образование тромбов, — травма. Например, человек ударился ногой или рукой, в результате меняется эндотелий сосудов, а в этом месте возникает тромб. Также к тромбозу могут привести многие инфекционные заболевания, включая коронавирусную инфекцию, опухоли и отравления, слишком сильный стресс (из-за избыточной выработки корой надпочечников гормона стресса — кортизола). Однако есть и менее очевидные причины, способствующие развитию тромбов. Как рассказал Владимир Хорошев в интервью «Вечерней Москве», могут повлиять холодовая травма или, наоборот, чрезмерно теплая одежда.

— Если температура — 3-4 градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию, — предупредил доктор.

Признаки тромбоза

Тромбозы бывают венозные и артериальные. Владимир Хорошев назвал основные проявления образования тромбов.

Боль в месте образования тромба. По словам врача, это первый и самый главный сигнал.

Ощущение похолодания в руке или ноге.

Синюшность и бледность кожи.

При тромбозе вен голени возникает ярко выраженный отек, боль.

При появлении первых признаков тромбоза кардиолог рекомендовал сразу же обращаться к врачу. Если вовремя не оказать помощь, может развиться инсульт, инфаркт или тромбоэмболия легочной артерии.

— Если речь идет об артериях, то это всегда ишемия — дефицит притока артериальной крови, резко выраженная боль, посинение и похолодание. Если вовремя не обратиться к врачу, то чем больший калибр артерии, тем больший дефицит крови возникает и тем быстрее развивается очень нехорошая ситуация. Это приводит к ишемическому некрозу, если вовремя не удалить или растворить тромб. В этом случае речь идет о хирургическом удалении тромба или введении препаратов, которые размывают тромб, — сказал кардиолог.