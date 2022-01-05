По словам кардиолога, сердечно-сосудистого хирурга Владимира Хорошева, один из самых частых факторов, влияющих на образование тромбов, — травма. Например, человек ударился ногой или рукой, в результате меняется эндотелий сосудов, а в этом месте возникает тромб. Также к тромбозу могут привести многие инфекционные заболевания, включая коронавирусную инфекцию, опухоли и отравления, слишком сильный стресс (из-за избыточной выработки корой надпочечников гормона стресса — кортизола). Однако есть и менее очевидные причины, способствующие развитию тромбов. Как
— Если температура — 3-4 градуса тепла или мороза, а человек укутан девятнадцатью шарфами и одет в три свитера — он тоже провоцирует у себя формирование тромбоза. Возникает парниковый эффект, и это тоже повышает склонность к тромбообразованию, — предупредил доктор.
Признаки тромбоза
Тромбозы бывают венозные и артериальные. Владимир Хорошев назвал основные проявления образования тромбов.
Боль в месте образования тромба. По словам врача, это первый и самый главный сигнал.
Ощущение похолодания в руке или ноге.
Синюшность и бледность кожи.
При тромбозе вен голени возникает ярко выраженный отек, боль.
При появлении первых признаков тромбоза кардиолог рекомендовал сразу же обращаться к врачу. Если вовремя не оказать помощь, может развиться инсульт, инфаркт или тромбоэмболия легочной артерии.
— Если речь идет об артериях, то это всегда ишемия — дефицит притока артериальной крови, резко выраженная боль, посинение и похолодание. Если вовремя не обратиться к врачу, то чем больший калибр артерии, тем больший дефицит крови возникает и тем быстрее развивается очень нехорошая ситуация. Это приводит к ишемическому некрозу, если вовремя не удалить или растворить тромб. В этом случае речь идет о хирургическом удалении тромба или введении препаратов, которые размывают тромб, — сказал кардиолог.
Другие факторы риска
Ранее врач профилактической медицины Мария Евдокимова перечислила 15 факторов риска, которые могут спровоцировать образование тромбов:
Врожденная тромбофилия;
Ожирение;
Злокачественные новообразования и некоторые препараты для их лечения;
Недавние операции, особенно ортопедические;
Неподвижность ноги или руки, например, при наложении гипса;
Длительный постельный режим;
Сидячий образ жизни, а также длительные перелеты или путешествия в автомобиле в сидячем положении;
Беременность;
Прием оральных контрацептивов, или гормон-заместительная терапия, а также прием тестостерона;
Сердечная недостаточность;
Пороки сердца;
Антифосфолипидный синдром (аутоиммунное заболевание, при котором резко возрастает риск тромбообразования);
Тяжелые заболевания печени (например, цирроз);
Нефротический синдром (комплекс симптомов, развивающихся на фоне поражения почек);
Воспалительные заболевания кишечника.
Влиять на риск образования тромбов могут также некоторые продукты. Иммунолог Андрей Продеус называл 6 из них.
3 продукта, богатых жирорастворимым витамином К, которые повышают риск тромбоза у людей из группы риска:
Петрушка;
Базилик;
Шпинат.
3 продукта, наоборот, снижающих риск образования тромбов:
Киви;
Миндаль;
Куркума.
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