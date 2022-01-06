Из-за пандемии коронавируса о таком опасном заболевании, как тромбоз, стали много говорить и писать. Это одно из самых частых осложнений, которое происходит, если болезнь протекает тяжело. Организм может специфично среагировать как на вирус, так и на вакцину, если у вас есть какие-то тяжелые хронические заболевания. «Доктор Питер» писал об одном таком случае: жительница США привилась против COVID-19 препаратом от компании Johnson & Johnson, а через пару недель умерла от тромбоза с синдромом тромбоцитопении (снижение уровня тромбоцитов в крови, угрожающее кровотечениями), известного как ТТС.
Чтобы вовремя «поймать» тромб, необходимо знать симптомы, которые могут указать на образовавшиеся сгустки крови. На них могут указать:
сильные головные боли;
обмороки и судороги;
острая боль в груди;
синяки на теле;
пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и тепло в ноге или руке.
кашель с кровью.
Некоторые симптомы могут быть весьма нетипичными для тромбоза. Например, сильная головная боль. Однако исследование отделения неврологии Национального института психического здоровья и неврологии показало, что пациенты, у которых был тромбоз, жаловались на сильные головные боли,
Что касается общего риска, то тромбы у здоровых и молодых людей встречаются очень редко. Однако есть факторы, которые могут спровоцировать образования сгустков крови. К ним относятся:
курение;
беременность;
прием КОК (комбинированных оральных контрацептивов);
хронические воспалительные заболевания (ревматоидный артрит, болезнь Крона и т.д.);
недавно перенесенная коронавирусная инфекция (поэтому неободимо принимать кроворазжижающие препараты, если вам их назначил врач);
у вас раньше уже был тромб.
Лучшие способы снизить риск — это оставаться активным, поддерживать водный баланс, худеть, если у вас есть лишний вес.
Врачи предупреждают еще об одном опасном состоянии — так называемом «инфаркте на ногах» или «тихом инфаркте». Его нередко пропускают и не придают значение болевым ощущениям. А выявляют, когда пациент приходит на диспансеризацию и делает кардиограмму. Как понять, что оторвался тромб? Рассказывает кардиолог Анна Кореневич.
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