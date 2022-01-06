Чтобы вовремя «поймать» тромб, необходимо знать симптомы, которые могут указать на образовавшиеся сгустки крови. На них могут указать:

сильные головные боли;

частая одышка;

обмороки и судороги;

отеки ног;

острая боль в груди;

синяки на теле;

пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и тепло в ноге или руке.

кашель с кровью.