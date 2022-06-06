Что будет с организмом, если выпивать по стакану гранатового сока каждый день

Гранат известен человечеству много тысячелетий. Его с древности используют как anti-age средство, лекарство и афродизиак. Но не преувеличены ли его чудодейственные свойства, и не опасно ли пить ежедневно сок граната?