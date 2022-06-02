Сладкое становится соленым, кислое — горьким. Это знают все пациенты, которые сталкивались с лечением рака. Но теперь есть доказательства того, что отвращение к пище может вызвать сама болезнь.
К такому выводу пришел ученый Турстан Брюин, который посвятил жизнь изучению непереносимости алкоголя и изменению вкусов у людей больных раком. В одном из своих исследований,
Сосиски
«У меня были два пациента-мужчины с раком легких, — вспоминает доктор Брюин. — Оба в какой-то момент перестали есть сосиски. Для одного они стали безвкусными и как будто кожаными, для другого, наоборот, слишком ароматизированными».
При этом у одного из пациентов отвращение к сосискам появилось за 2 года до постановки диагноза, а у другого за 3 года.
Яйца
Врач вспоминает пациенток с раком шейки матки: к моменту, когда выявили болезнь, одна не могла есть яйца уже четыре месяца, другую воротило от них на протяжении шести лет. При этом через несколько месяцев после лечения к ним вернулись нормальные вкусы.
Сыр
Отвращение к нему может стать предвестником сразу нескольких видов рака, например, шейки матки или легких. В практике доктора Брюина были пациенты, которые не могли есть сыр на протяжении нескольких лет, но даже не подозревали, что у них онкология.
«Один 44-летний пациент признался: когда он ел сыр, ему казалось, что он жует жвачку, — пишет ученый. — После лучевой терапии у всех восстановились нормальные вкусы».
Чай
Его вкус для больных раком стал самым неприятным, причем эти жалобы были самыми частыми. Многие из них годами отказывались от любимого раньше напитка.
Почему так происходит?
По мнению врачей, изменения вкуса связаны с опухолями, растущими в области головы и шеи, а так же с нарушением микробиоты кишечника. По мнению исследователей, отвращение к ранее любимой еде может говорить о запущенном раке и является четвертым по частоте симптомом среди нарушений ЖКТ после сухости во рту, потери веса и быстрого насыщения.
«Клиницисты обычно игнорируют измененное восприятие вкуса у больных раком — потому что этот аспект не представляет угрозу жизни, — писали ученые в докладе, опубликованном в журнале Frontiers in Physiology. — Но это тревожный ранний признак разрастания опухоли. Поэтому важно идентифицировать такой симптом, как проявление рака».