Сладкое становится соленым, кислое — горьким. Это знают все пациенты, которые сталкивались с лечением рака. Но теперь есть доказательства того, что отвращение к пище может вызвать сама болезнь.

К такому выводу пришел ученый Турстан Брюин, который посвятил жизнь изучению непереносимости алкоголя и изменению вкусов у людей больных раком. В одном из своих исследований, опубликованном в журнале клинической радиологии, он отметил: у каждого четвертого из обследуемых им пациентов, отмечалось отвращение к определенным продуктам.

Сосиски

«У меня были два пациента-мужчины с раком легких, — вспоминает доктор Брюин. — Оба в какой-то момент перестали есть сосиски. Для одного они стали безвкусными и как будто кожаными, для другого, наоборот, слишком ароматизированными».

При этом у одного из пациентов отвращение к сосискам появилось за 2 года до постановки диагноза, а у другого за 3 года.

Яйца

Врач вспоминает пациенток с раком шейки матки: к моменту, когда выявили болезнь, одна не могла есть яйца уже четыре месяца, другую воротило от них на протяжении шести лет. При этом через несколько месяцев после лечения к ним вернулись нормальные вкусы.