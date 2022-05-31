Ваше давление скачет или показатели устойчиво отклоняются от нормы — значит, настало время время сходить к врачу, чтобы понять причину сбоев в организме.

Гипертонию как диагноз ставят пациенту, когда у него высокое давление наблюдается во время двух визитов к врачу с интервалом в 7 дней. Высокое — это выше 140 на 90 мм в состоянии покоя. Бывает, что давление подскакивает в кабинете врача из-за синдрома белого халата, но это доктора тоже учитывают.

Врач назначит пациенту с гипертонией медикаментозное лечение, а также порекомендует вести дневник давления. Что это такое?