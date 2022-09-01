Мы готовы сидеть на диетах, отправляться на весьма болезненные процедуры к косметологам и ждать чудесной таблетки — все ради того, чтобы остановить старость. Но при этом не обращаем внимания на наши повседневные привычки, которые наоборот приближают неизбежное. Ученые из Университета штата Орегон (США) выяснили, что ускоряют темп старения светодиоды. Особый синий свет исходит от смартфонов, телевизоров, компьютеров и некоторых энергосберегающих ламп.
- Чрезмерное воздействие синего света влияет на нашу основную клеточную функцию и приводит к раннему старению, — говорит один из авторов исследования, профессор кафедры интегративной биологии Университета штата Орегон Ядвига Гибултович.
Как оказалось, страдают практически все клетки организма — от кожи до жировых клеток и сенсорных нейронов. Исследование провели на плодовых мушках, их организм реагирует на некоторые раздражители также, как и человеческий.
- Уровни специфических метаболитов — химических веществ, необходимых для правильного функционирования клеток, изменялись под воздействием синего света, — объяснила, как это происходит, Ядвига Гибултович в научном журнале
Из-за воздействия света включаются те гены, которые защищают от стресса. Но для организма это ударная нагрузка.
- Мы сравнили уровни метаболитов у мух, подвергавшихся влиянию синего света в течение двух недель, с показателями мух, содержавшихся в полной темноте, — объяснила Гибултович. — В итоге, уровень метаболита сукцината был повышен, а уровень глутамата — снижен.
Из-за этого клетки работают на субоптимальном (ниже стандартного — прим. ред.) уровне, что приводит к их преждевременной гибели. Людям стоит задуматься, в каких условиях они проводят свой день.
- Светодиоды стали основным источником света на экранах дисплеев: телефонов, компьютеров, телевизоров, также их используют в качестве дневного освещения, — предупреждают исследователи. — Поэтому люди зачастую подвергаются воздействию синего света в течение большей части своего бодрствования.
Исследователи оговариваются, что на мухах исследование проводили с использованием довольно интенсивного света, которое выше той «дозы» синего света, которую ежедневно получают люди. Поэтому и последствия для нас могут быть менее драматичными. Но то, что они все же есть, ученые из Орегонского Университета не сомневаются.