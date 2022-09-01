Мы готовы сидеть на диетах, отправляться на весьма болезненные процедуры к косметологам и ждать чудесной таблетки — все ради того, чтобы остановить старость . Но при этом не обращаем внимания на наши повседневные привычки, которые наоборот приближают неизбежное. Ученые из Университета штата Орегон (США) выяснили, что ускоряют темп старения светодиоды. Особый синий свет исходит от смартфонов, телевизоров, компьютеров и некоторых энергосберегающих ламп.

- Чрезмерное воздействие синего света влияет на нашу основную клеточную функцию и приводит к раннему старению, — говорит один из авторов исследования, профессор кафедры интегративной биологии Университета штата Орегон Ядвига Гибултович.