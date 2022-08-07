Специалист рассказал о привычках, которые каждый день влияют на биологические часы и вредят здоровью.

1. Мало гуляете

Хороший отдых на свежем воздухе связан со снижением уровня стресса и улучшением психического здоровья. В идеале надо проводить на улице не менее двух часов в день. По словам доктора Поттера, дневной свет очень важен для хорошего самочувствия — искусственное освещение заменить его точно не сможет.

- Как правило, в хорошо освещенной комнате интенсивность света может составлять 500 люкс. Но на улице в полдень, если светит солнце и нет облаков, она может превышать 100 000 люкс — то есть оно более, чем в 200 раз интенсивнее, — говорит специалист.

Чтобы дольше находиться на свежем воздухе, можно завтракать в саду (если летом живете за городом) или совершать 15-минутную прогулку во время обеденного перерыва.