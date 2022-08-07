Три или даже четыре приема пищи в день — противоестественно для нашего организма. Так считают адепты интервального голодания и вполне аргументируют свое мнение. В пример приводят наших предков, которые не сидели с утра до вечера у очага и не поглощали мамонта, а, наоборот, длительное время могли обходиться без пищи.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
- Отсутствие пищи было естественным для человека, — объяснила кардиолог, профессор Ольга Бокерия. — У древних охотников-собирателей не было супермаркетов, холодильников или продуктов питания круглый год. Иногда у них вообще не было еды.
Человеческий организм приспосабливался, чтобы жить без пищи в течение длительных периодов. Поэтому-то и периодический голод считается куда более естественным, чем питание три-четыре раза в день.
- Также во многих религиях присутствуют постные дни, — напоминает Ольга Бокерия.
Это тоже служит своеобразной разгрузкой для организма. Сейчас интервальное голодание считается одной из самых популярных в мире тенденций. Его рекомендуют для того, чтобы похудеть, поправить здоровье и упростить жизнь, ведь при многочисленных приемах пищи требуется больше готовить и больше мыть посуды.
- При интервальном голодании в течение суток чередуются периоды голодания, например, 12-16 часов, и прием пищи, — объяснила Бокерия. — Исследования показывают, что такой способ питания оказывает мощное влияние на организм. Постоянное наличие еды не позволяет отдыхать печени, желудочно-кишечному тракту и другим органам и активно расходовать жир.
Сколько времени в день вы планируете голодать, выбирается индивидуально, оценивается состояние организма и ожидаемый эффект. Также учитывается режим работы, распорядок дня. Можно, например, 5 дней есть все, а на 2 дня отказываться от пищи или делать разгрузочные дни.
- При интервальном голодании нет специфического набора продуктов, не расписано, что можно, а что — нет, — говорит Ольга Бокерия. — Но нужно придерживаться общих принципов: выбирать полезные продукты, исключать рафинированные углеводы и жиры, консервы, химические заменители и усилители вкуса.
Как работает интервальное голодание
Уничтожает жир
В клетках запускаются процессы восстановления, растет уровень гормона роста — это дает возможность терять жир и увеличивать мышечную массу.
Снижает сахар в крови
Улучшается чувствительность к инсулину, благодаря этому уровень в крови сахара снижается до нормы.
Обновляет клетки
При голодании ваши клетки запускают процесс обновления. Перевариваются и удаляются старые и неработающие белки, которые накапливаются внутри клеток. Также активируется созревание новых.
Активирует гены долголетия
Происходит изменение в функции генов, активируются те, что защищают от заболеваний и отвечают за долголетие.