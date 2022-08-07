Это тоже служит своеобразной разгрузкой для организма. Сейчас интервальное голодание считается одной из самых популярных в мире тенденций. Его рекомендуют для того, чтобы похудеть, поправить здоровье и упростить жизнь, ведь при многочисленных приемах пищи требуется больше готовить и больше мыть посуды.

- При интервальном голодании в течение суток чередуются периоды голодания, например, 12-16 часов, и прием пищи, — объяснила Бокерия. — Исследования показывают, что такой способ питания оказывает мощное влияние на организм. Постоянное наличие еды не позволяет отдыхать печени, желудочно-кишечному тракту и другим органа м и активно расходовать жир.

Сколько времени в день вы планируете голодать, выбирается индивидуально, оценивается состояние организма и ожидаемый эффект. Также учитывается режим работы, распорядок дня. Можно, например, 5 дней есть все, а на 2 дня отказываться от пищи или делать разгрузочные дни.