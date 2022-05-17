Такой тип питания действительно может помочь вам избавиться от лишнего веса. Однако в то же время он способен и сильно навредить здоровью.
17 мая 2022
Многие исследователи буквально оды поют интервальному голоданию. Якобы, такой тип питания, точнее ограничений в питании, позволяет похудеть за довольно короткий период. Чудодейственность приписывают изменившемуся метаболизму. Из-за снижения количества калорий и увеличению интервала между приемами пищи, лишние килограммы буквально тают на глазах.
Чаще всего «под нож» идет завтрак, чтобы выдержать положенный «пост» в 16 часов. Например, вы ужинаете в 8 вечера, следующий раз вы сможете поесть только в 12 часов дня. По некоторым рекомендациям, перерывы в приемах пищи должны составлять аж 20 часов! То есть, с большой долей вероятности вам светит только обед или ужин.
По данным одного из исследований, благодаря такому типу питания люди могли терять до 2,5 процента своего веса, если выдерживали на интервальном голодании 22 дня. Не самый высокий результат, но участники эксперимента не прикладывали особых усилий, чтобы сбросить лишние килограммы, просто питались по особому графику.
Из доказанной пользы — все. Теперь перечислим негативные последствия:
головная боль и головокружение — на нее жаловались участники в самом начале изменения типа питания;
нарушение сна и усталость — эти симптомы испытывал каждый пятый человек, который придерживался прерывистого голодания в течении 22 дней.
Но самый большой минус оказался в том, что сторонники этого вида похудения теряют во время интервального голодания не только жировую массу, но и очень много мышечной. Это выяснили ученые Калифорнийского университета, проведя специальное исследование.
- В 12-недельном клиническом исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет, с индексом массы тела от 27 до 43 (повышенным — прим. ред.), — описал условия исследования в научном журнале Jama один из авторов исследования, доктор медицины Итан Дж. Вайс.
66 участникам раздали умные весы с возможностью отправлять данные через Интернет. А за успехами отдельной группы в 50 человек следили лично. Участники исследования должны были не есть с 8 часов вечера до 12 часов дня, в остальное время разрешалось питаться с некоторым ограничениями в калориях. Еще 25 человек вошли в контрольную группу, которая должна была питаться три раза в день, также с ограничениями по калориям.
В итоге оказалось, что те, кто питался по принципам интервального голодания, заметно похудели. Однако оказалось, что потеряли они не только и не столько жировую массу.
- На потерю мышечной массы приходилось примерно 65 процентов от всех ушедших килограммов, — рассказали о негативном последствии интервального голодания исследователи.
То есть, можно сказать, что здорового похудения не случилось. Для построения действительно хорошей фигуры необходима именно мышечная масса — без мышц вы лишаетесь поддержки суставов, позвоночника. И это проблема, ведь мышцы нарастить гораздо сложнее, чем жир. Вероятнее всего, сброшенные килограммы вернутся снова и приведут с собой «друзей», которые займут место утраченных мышц. Кстати, именно об этом говорили диетологи, комментируя скандальную диету Ким Кардашьян — да, в платье Монро она влезла, но чем ей это аукнется, еще вопрос.