Многие исследователи буквально оды поют интервальному голоданию. Якобы, такой тип питания, точнее ограничений в питании, позволяет похудеть за довольно короткий период. Чудодейственность приписывают изменившемуся метаболизму. Из-за снижения количества калорий и увеличению интервала между приемами пищи, лишние килограммы буквально тают на глазах.

Чаще всего «под нож» идет завтрак, чтобы выдержать положенный «пост» в 16 часов. Например, вы ужинаете в 8 вечера, следующий раз вы сможете поесть только в 12 часов дня. По некоторым рекомендациям, перерывы в приемах пищи должны составлять аж 20 часов! То есть, с большой долей вероятности вам светит только обед или ужин.

По данным одного из исследований, благодаря такому типу питания люди могли терять до 2,5 процента своего веса, если выдерживали на интервальном голодании 22 дня. Не самый высокий результат, но участники эксперимента не прикладывали особых усилий, чтобы сбросить лишние килограммы, просто питались по особому графику.