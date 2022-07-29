Что съесть на ужин, чтобы похудеть? Некоторые диетологи высказываются «ЗА» десерты даже вечером, если хочется. Есть и приверженцы противоположного формата — «курогрудка и лист салата» либо полное голодание после шести.

О том, что происходит с организмом, если вы поедите на ночь — пусть даже полезной еды — и ляжете спать, объясняет врач.