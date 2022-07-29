гормоны вес
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Что съесть на ужин, чтобы похудеть? Некоторые диетологи высказываются «ЗА» десерты даже вечером, если хочется. Есть и приверженцы противоположного формата — «курогрудка и лист салата» либо полное голодание после шести.

О том, что происходит с организмом, если вы поедите на ночь — пусть даже полезной еды — и ляжете спать, объясняет врач.

Ольга Парфенова
Ольга Парфенова
Терапия

врач-терапевт, майер-терапевт Центра здоровья Verba Mayr

4 примера правильного ужина

- Уставшему за день организму требуется подкрепление, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Ольга Парфенова. — Поэтому правильный ужин — это небольшая, но энергетически ценная порция белка и немного клетчатки — то есть то, что легко усваивается и оставляет стойкое чувство насыщения без переедания.

  1. Салат из овощей, заправленный греческим йогуртом, соевым соусом или лимонным соком.

  2. Белая рыба или нежирные морепродукты, например, мидии.

  3. Для мяса важен способ готовки: куриная грудка, кролик или телятина подойдут, если приготовлены на пару, гриле, сварены или потушены без масла.

  4. Еще один вариант полезного и вкусного ужина — омлет из белков. Желтки оставьте на утро, в них много жира.

Если не стремитесь к похудению, а просто удерживаете вес, то на ужин в тарелку можно добавить медленные углеводы — гречневую или перловую крупу, бурый рис.

Категорическое нельзя

Сладкие кисломолочные продукты, шоколад, конфеты, фрукты, выпечку важно убрать из вечернего рациона тем, кто хочет похудеть, а также тем, у кого уже есть лишний вес, сахарный диабет, гипертония, предупреждает врач.

- Прием продуктов с содержанием углеводов мы заканчиваем полдником в 16:00. В ужин желательно есть только овощи и белок, — говорит эксперт. — Причем, не так важно, что вы едите на завтрак и обед, главное, чтобы в течение дня было рациональное распределение по белкам, жирам и углеводам.

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Что будет, если поесть и лечь спать 

- Как только мы поели, начинает работать гормон инсулин, а, как известно, инсулин и мелатонин — это контргормоны. Проще говоря — когда работает мелатонин, не работает инсулин, а когда работает инсулин — не работает мелатонин.

Когда наступает ночь, «просыпается» гормон мелатонин, и «засыпает» — инсулин, отмечает доктор.

- Ночь — время для мелатонина, а не инсулина, — говорит Ольга Парфенова. — Но если мы поели и легли спать — мелатонин вырабатывается хуже. Этот гормон — антиоксидант, он замедляет старение, препятствует ожирению и укрепляет иммунитет. Недостаток его в организме приведет еще и к сбою циркадных ритмов, а это тоже — причина переедания, недосыпа и плохого самочувствия. Получается такой замкнутый круг, разорвать который и привести вес в норму будет очень затруднительно.

Анна Майская