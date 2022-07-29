Что съесть на ужин, чтобы похудеть? Некоторые диетологи высказываются «ЗА» десерты даже вечером, если хочется. Есть и приверженцы противоположного формата — «курогрудка и лист салата» либо полное голодание после шести.
О том, что происходит с организмом, если вы поедите на ночь — пусть даже полезной еды — и ляжете спать, объясняет врач.
врач-терапевт, майер-терапевт Центра здоровья Verba Mayr
4 примера правильного ужина
- Уставшему за день организму требуется подкрепление, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Ольга Парфенова. — Поэтому правильный ужин — это небольшая, но энергетически ценная порция белка и немного клетчатки — то есть то, что легко усваивается и оставляет стойкое чувство насыщения без переедания.
Салат из овощей, заправленный греческим йогуртом, соевым соусом или лимонным соком.
Белая рыба или нежирные морепродукты, например, мидии.
Для мяса важен способ готовки: куриная грудка, кролик или телятина подойдут, если приготовлены на пару, гриле, сварены или потушены без масла.
Еще один вариант полезного и вкусного ужина — омлет из белков. Желтки оставьте на утро, в них много жира.
Если не стремитесь к похудению, а просто удерживаете вес, то на ужин в тарелку можно добавить медленные углеводы — гречневую или перловую крупу, бурый рис.
Категорическое нельзя
Сладкие кисломолочные продукты, шоколад, конфеты, фрукты, выпечку важно убрать из вечернего рациона тем, кто хочет похудеть, а также тем, у кого уже есть лишний вес, сахарный диабет, гипертония, предупреждает врач.
- Прием продуктов с содержанием углеводов мы заканчиваем полдником в 16:00. В ужин желательно есть только овощи и белок, — говорит эксперт. — Причем, не так важно, что вы едите на завтрак и обед, главное, чтобы в течение дня было рациональное распределение по белкам, жирам и углеводам.
Что будет, если поесть и лечь спать
- Как только мы поели, начинает работать гормон инсулин, а, как известно, инсулин и мелатонин — это контргормоны. Проще говоря — когда работает мелатонин, не работает инсулин, а когда работает инсулин — не работает мелатонин.
Когда наступает ночь, «просыпается» гормон мелатонин, и «засыпает» — инсулин, отмечает доктор.
- Ночь — время для мелатонина, а не инсулина, — говорит Ольга Парфенова. — Но если мы поели и легли спать — мелатонин вырабатывается хуже. Этот гормон — антиоксидант, он замедляет старение, препятствует ожирению и укрепляет иммунитет. Недостаток его в организме приведет еще и к сбою циркадных ритмов, а это тоже — причина переедания, недосыпа и плохого самочувствия. Получается такой замкнутый круг, разорвать который и привести вес в норму будет очень затруднительно.