Как вы разрушаете свою жизнь, здоровье и отношения с помощью смартфона: 6 способов

В современном мире без смартфона — как без рук. Многие буквально не выпускают его ни на секунду, берут гаджет с собой даже в ванную или пристально смотрят на экран, пока готовят обед. Так, смартфон плотно вписался в наш график: мы едим, смотрим сериал, работаем, общаемся с друзьями и по совместительству с этим читаем новости или просто листаем ленты в социальных сетях.

Однако чем больше вы проводите времени со своим телефоном, тем разрушительнее он действует на ваше здоровье, говорят врачи. И пострадать может не только зрение, но и психика, и даже взаимоотношения с другими людьми.

Вот 6 способов использования смартфона, которые точно только вредят:

Ставить будильник на повтор

- Когда утром звенит будильник, может возникнуть соблазн нажать кнопку повтора и свернуться калачиком под одеялом, чтобы поспать еще несколько минут. Однако исследования ученых доказывают: те, кто просыпается после 2 и более будильников, чаще страдают от головной боли, они вялые в течении дня и менее продуктивны, — говорит доктор Томи Митчелл.

Напротив, люди, которые вставали с постели, как только звенел будильник, чувствовали себя более энергичными, успевали делать гораздо больше рабочих задач и реже страдали от перепадов настроения.