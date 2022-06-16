Смертоносная бактерия, грибок и плесень: какая зараза прячется в кондиционере вашего автомобиля

Если автомеханик на СТО говорит, что автомобильный кондиционер надо чистить, это не значит, что он пытается вытащить из вас побольше денег. Просто он хорошо знает устройство системы и понимает: остатки конденсата — просто рай для различных вредных микробов и бактерий. О чем идет речь, выясняли наши коллеги из журнала MAXIM .

Legionella pneumophila

Эта бактерия живет во всех системах кондиционирования: и домашних, и автомобильных. Она печально знаменита тем, что провоцирует легионеллез, «болезнь легионеров» — поражение легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии .

Интересно, что в организм эта бактерия попадает исключительно с воздухом, но при этом воздушно-капельным путем, то есть от человека к человеку, не передается. Да и подцепить ее в обычном водоеме, где она чаще всего безобидно обитает, вы не сможете. Для того, чтобы заразиться, нужно вдохнуть пар или водную взвесь, в которой она живет, а это как раз воздух из кондиционера, который вообще никогда (ну, или очень давно) не чистили.

Симптомы схожи с гриппом или любой другой вирусной пневмонией: резкое повышение температуры до критических значений, озноб, головная и мышечная боль. Но болезнь легионеров более смертоносна — летальный исход, если ее не лечить, наступает в 20% случаев. Но, скорее всего, врач назначит антибиотики и все окончится благополучно.