Смертоносная бактерия, грибок и плесень: какая зараза прячется в кондиционере вашего автомобиля

Если автомеханик на СТО говорит, что автомобильный кондиционер надо чистить, это не значит, что он пытается вытащить из вас побольше денег. Просто он хорошо знает устройство системы и понимает: остатки конденсата — просто рай для различных вредных микробов и бактерий. О чем идет речь, выясняли наши коллеги из журнала
Legionella pneumophila
Эта бактерия живет во всех системах кондиционирования: и домашних, и автомобильных. Она печально знаменита тем, что провоцирует легионеллез, «болезнь легионеров» — поражение легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии.
Интересно, что в организм эта бактерия попадает исключительно с воздухом, но при этом воздушно-капельным путем, то есть от человека к человеку, не передается. Да и подцепить ее в обычном водоеме, где она чаще всего безобидно обитает, вы не сможете. Для того, чтобы заразиться, нужно вдохнуть пар или водную взвесь, в которой она живет, а это как раз воздух из кондиционера, который вообще никогда (ну, или очень давно) не чистили.
Симптомы схожи с гриппом или любой другой вирусной пневмонией: резкое повышение температуры до критических значений, озноб, головная и мышечная боль. Но болезнь легионеров более смертоносна — летальный исход, если ее не лечить, наступает в 20% случаев. Но, скорее всего, врач назначит антибиотики и все окончится благополучно.
Золотистый стафилококк
Да, это самый неприятный вид бактерии, который может вызвать множество заболеваний. И он способен существовать в воздухе, да и к тому же распространяться по системе кондиционирования. Для людей с плохим иммунитетом он — опасный враг, к тому же устойчивый к большинству антибиотиков.
С учетом вашего расположения в автомобиле, стафилококк из кондиционера в первую очередь поражает нос. Симптомы чем-то напоминают гайморитные: небольшая температура, ощущение давления с пораженной стороны, заложенность в районе переносицы, густые, желто-зеленые выделения из носа. Кроме того, инфекция может распространиться на уши и поразить глаза.
Грибок и плесень
Самые частые «жители» поверхности испарителя. Заподозрить их появление можно по неприятному запаху, который появляется, когда вы включаете систему. Он быстро выветривается, а вот грибок и плесень остаются.
Особо опасны такие микроорганизмы для аллергиков: они могут провоцировать воспаление слизистой, насморк, кашель, одышку. Чем больше плесени накопилось, тем сильнее проявление аллергии.
Кстати, очень комфортно себя чувствует в кондиционерах грибок Aspergillus niger, он же — черная плесень, он же «проклятье фараонов». Для ослабленных организмов заражением им чревато мукормикозом — некротическим поражением носа, неба и даже глаз. Вспышка такого заболевания на фоне «ковида» была зафиксирована в Индии.