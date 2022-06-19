Эндокринолог Павлова назвала 5 идеальных блюд на завтрак

- Перед едой в тарелку можно плеснуть немного нежирных сливок, но лично я обхожусь без этого. Увы, в таком завтраке нет белка, поэтому я или отдельно пью белковый коктейль, или съедаю яйцо или творог, — рассказала Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Доктор напомнила, что в любой прием пищи должны входить белок, сложные углеводы и жиры — иначе насыщение будет недолгим, человек быстро проголодается.

Также в топ-5 полезных завтраков Зухра Павлова включила:

Два яйца всмятку с салатом

Салат можно сделать из зелени и любых овощей по вкусу — например, огурцов, помидоров, капусты.

- Таким образом мы к белку и жирам (яйца) добавляем важные углеводы (овощи). И я всегда ем хлеб — ржаной, бородинский, цельнозерновой. Если есть возможность, немного подсушиваю в тостере (но не до румянца, иначе образуются вредные продукты конечного гликирования), — уточнила врач.

Омлет с овощами

В омлет можно добавлять капусту, помидоры, кабачки или шпинат. Овощи желательно не обжаривать, а припускать на сковороде — сначала залить кипятком, а перед добавлением взбитых яиц слить лишнюю воду. Важно также не делать сильный огонь, чтобы омлет не подгорел.

Творог с овощами

- По сути это тот же овощной салат, только вместо масла или сметаны добавляется творог. Можно попробовать немного соевого соуса. Творог обычно 5-процентный, — советует специалист.

Ленивая запеканка

Для ее приготовления необходимы всего лишь творог, взбитое яйцо, немного изюма и муки. Если хочется послаще, вместо сахара можно добавить стевию.