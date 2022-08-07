Наш организм изнашивается быстрее, когда мы болеем. Хронические заболевания и вовсе сокращают жизнь на годы — особенно, при патологиях сердца, сосудов, онкологии.

Важно и то, что мы едим, пьем, с кем общаемся и как проводим свободное время. Причем, это влияет не только на количество прожитых лет, но и на их качество — как долго мы сохраняем бодрость, живость ума, возможность активно двигаться и заниматься любимыми делами.

- Хронические заболевания — например, болезни сердца и диабет, которые часто связаны с образом жизни и вызывают ускоренное старение, могут возникать из-за более короткой длины теломер — концевых участков хромосом, которые защищают их от повреждений, — рассказал изданию Independent доктор Ноэль Янг, эксперт по клиническим инновациям.