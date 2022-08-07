Наш организм изнашивается быстрее, когда мы болеем. Хронические заболевания и вовсе сокращают жизнь на годы — особенно, при патологиях сердца, сосудов, онкологии.
Важно и то, что мы едим, пьем, с кем общаемся и как проводим свободное время. Причем, это влияет не только на количество прожитых лет, но и на их качество — как долго мы сохраняем бодрость, живость ума, возможность активно двигаться и заниматься любимыми делами.
- Хронические заболевания — например, болезни сердца и диабет, которые часто связаны с образом жизни и вызывают ускоренное старение, могут возникать из-за более короткой длины теломер — концевых участков хромосом, которые защищают их от повреждений, —
Вот 8 вещей, которые могут укорачивать теломеры — и ускорять старение на годы. Доказано учеными.
Пьете слишком много алкоголя
Исследователи из Оксфорда нашли новые доказательства тому, что алкоголь ускоряет биологическое старение. Ученые изучили данные почти 250 тысяч человек и обнаружили, что у тех, кто выпивал более 17 единиц алкоголя в неделю, были короче те самые теломеры.
- Укороченные теломеры увеличивают риск болезни Альцгеймера, рака и болезней сердца в пожилом возрасте, — уточняет руководитель исследования доктор Топивала. — Очевидно, что мы не можем изменить нашу генетику, но мы можем изменить свой образ жизни.
1 единица алкоголя — это 10 граммов чистого спирта (250 мл пива крепостью 5%, 100 мл вина крепостью 12% или 30 мл крепкого алкоголя крепостью 40%). Таким образом, 17 единиц, которые провоцируют старение и болезни — это все, что больше 4 л пива, 2 бутылок вина или 0,5 водки в неделю.
Много бываете на солнце
Различные исследования показали, что солнечный свет очень вреден для кожи. В французском исследовании, проведенном в 2013 году, ученые выяснили что воздействие УФ-излучения — это причина 80% видимых признаков старения лица.
Мало двигаетесь
Считается, что каждый год, начиная с 35 лет, мы теряем примерно около 1% нашей мышечной массы. Малоподвижный образ жизни и сидячая работа усугубляют ситуацию и подвергают нас риску развития остеопороза, перелома шейки бедра, который очень опасен для пожилых.
- Оставайтесь активными в повседневной жизни, — говорит Ноэль Янг. — Попробуйте ходить не менее 6 тысяч шагов в день или регулярно подниматься по лестнице. Плавайте или делайте упражнения на растяжку — любое увеличение активности поможет сохранить ваши мышцы сильными.
Вот 15 способов начать двигаться больше — вам не понадобится записываться в спортзал или вставать ни свет ни заря. Движение можно легко вписать в любой распорядок.
Курите
Считается, что курение влияет на выработку коллагена, белка, который делает кожу здоровой и эластичной. С возрастом наш организм вырабатывает меньше коллагена, поэтому кожа становится дряблой и морщинистой. Курение может ускорить этот процесс, вызывая преждевременное старение.
Американское
не курить,
иметь индекс массы тела ниже 30,
заниматься физической активностью 3,5 часа в неделю и более,
придерживаться здоровой диеты с высоким потреблением фруктов и овощей, цельнозернового хлеба и низким потреблением мяса.
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Едите мало полезных жиров
- Включение в рацион источников здоровых жиров, таких как рыба, авокадо и орехи, также важно, — говорит Ноэль Янг, — Эти продукты широко используются в проверенных и полезных для здоровья схемах питания вроде средиземноморской диеты.
Некоторые продукты связаны с ухудшением состояния здоровья и более короткими теломерами — это красное и обработанное мясо, а также сладкие напитки. Их лучше максимально ограничить.
Часто испытываете стрессы
- Вы можете начать с того, чтобы разобраться — что именно вызывает у вас стресс. В этом поможет дневник, — советует Янг. — Также хороши методы релаксации — глубокое дыхание, медитация и йога. Если вы страдаете от беспокойства и депрессии, важно поговорить с врачом и обратиться за соответствующей помощью.
Не восполняете дефицит витаминов
Одним из важнейших витаминов, который позволяет нам долго сохранять молодость, считается витамин D. Доказано, что его низкий уровень связан с более короткой продолжительностью жизни.
Также, согласно итальянскому исследованию 2022 года, увеличить длину тех самых теломер, отвечающих за продолжительность жизни и здоровье, помогает прием добавок Омега-3.
Часто недосыпаете
- Более короткие теломеры связаны с недосыпанием, — говорит Янг. — Причем, недостаток сна напрямую связан с нездоровым поведением — ведь у человека нет сил заниматься спортом, а энергию он восстанавливает за счет калорийной, сладкой и жирной пищи, а это увеличивает риск заболеваний.
Важно спать от семи до девяти часов в день, подчеркивает доктор, и рекомендует избегать напитков с кофеином после обеда, активности за два часа до сна, а отдыхать в тихой, прохладной и темной комнате.