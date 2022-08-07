cтарение ускоряет
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Наш организм изнашивается быстрее, когда мы болеем. Хронические заболевания и вовсе сокращают жизнь на годы — особенно, при патологиях сердца, сосудов, онкологии.

Важно и то, что мы едим, пьем, с кем общаемся и как проводим свободное время. Причем, это влияет не только на количество прожитых лет, но и на их качество — как долго мы сохраняем бодрость, живость ума, возможность активно двигаться и заниматься любимыми делами.

- Хронические заболевания — например, болезни сердца и диабет, которые часто связаны с образом жизни и вызывают ускоренное старение, могут возникать из-за более короткой длины теломер — концевых участков хромосом, которые защищают их от повреждений, — рассказал изданию Independent доктор Ноэль Янг, эксперт по клиническим инновациям.

Вот 8 вещей, которые могут укорачивать теломеры — и ускорять старение на годы. Доказано учеными.

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Пьете слишком много алкоголя

Исследователи из Оксфорда нашли новые доказательства тому, что алкоголь ускоряет биологическое старение. Ученые изучили данные почти 250 тысяч человек и обнаружили, что у тех, кто выпивал более 17 единиц алкоголя в неделю, были короче те самые теломеры.

- Укороченные теломеры увеличивают риск болезни Альцгеймера, рака и болезней сердца в пожилом возрасте, — уточняет руководитель исследования доктор Топивала. — Очевидно, что мы не можем изменить нашу генетику, но мы можем изменить свой образ жизни.

1 единица алкоголя — это 10 граммов чистого спирта (250 мл пива крепостью 5%, 100 мл вина крепостью 12% или 30 мл крепкого алкоголя крепостью 40%). Таким образом, 17 единиц, которые провоцируют старение и болезни — это все, что больше 4 л пива, 2 бутылок вина или 0,5 водки в неделю.

Много бываете на солнце

Различные исследования показали, что солнечный свет очень вреден для кожи. В французском исследовании, проведенном в 2013 году, ученые выяснили что воздействие УФ-излучения — это причина 80% видимых признаков старения лица.

Мало двигаетесь

Считается, что каждый год, начиная с 35 лет, мы теряем примерно около 1% нашей мышечной массы. Малоподвижный образ жизни и сидячая работа усугубляют ситуацию и подвергают нас риску развития остеопороза, перелома шейки бедра, который очень опасен для пожилых.

- Оставайтесь активными в повседневной жизни, — говорит Ноэль Янг. — Попробуйте ходить не менее 6 тысяч шагов в день или регулярно подниматься по лестнице. Плавайте или делайте упражнения на растяжку — любое увеличение активности поможет сохранить ваши мышцы сильными.

Вот 15 способов начать двигаться больше — вам не понадобится записываться в спортзал или вставать ни свет ни заря. Движение можно легко вписать в любой распорядок.

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Курите

Считается, что курение влияет на выработку коллагена, белка, который делает кожу здоровой и эластичной. С возрастом наш организм вырабатывает меньше коллагена, поэтому кожа становится дряблой и морщинистой. Курение может ускорить этот процесс, вызывая преждевременное старение.

Американское исследование, проведенное в 2009 году, выявило четыре фактора, которые могут помочь предотвратить почти 80% хронических заболеваний, связанных со старением:

  • не курить,

  • иметь индекс массы тела ниже 30,

  • заниматься физической активностью 3,5 часа в неделю и более,

  • придерживаться здоровой диеты с высоким потреблением фруктов и овощей, цельнозернового хлеба и низким потреблением мяса.

Аналогичное исследование, проведенное в 2008 году Кембриджским университетом, показало, что здоровый образ жизни может продлить жизнь на 14 лет.

Едите мало полезных жиров

- Включение в рацион источников здоровых жиров, таких как рыба, авокадо и орехи, также важно, — говорит Ноэль Янг, — Эти продукты широко используются в проверенных и полезных для здоровья схемах питания вроде средиземноморской диеты.

Некоторые продукты связаны с ухудшением состояния здоровья и более короткими теломерами — это красное и обработанное мясо, а также сладкие напитки. Их лучше максимально ограничить.

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Часто испытываете стрессы 

- Вы можете начать с того, чтобы разобраться — что именно вызывает у вас стресс. В этом поможет дневник, — советует Янг. — Также хороши методы релаксации — глубокое дыхание, медитация и йога. Если вы страдаете от беспокойства и депрессии, важно поговорить с врачом и обратиться за соответствующей помощью.

Не восполняете дефицит витаминов

Одним из важнейших витаминов, который позволяет нам долго сохранять молодость, считается витамин D. Доказано, что его низкий уровень связан с более короткой продолжительностью жизни. 

Также, согласно итальянскому исследованию 2022 года, увеличить длину тех самых теломер, отвечающих за продолжительность жизни и здоровье, помогает прием добавок Омега-3. 

Часто недосыпаете

- Более короткие теломеры связаны с недосыпанием, — говорит Янг. — Причем, недостаток сна напрямую связан с нездоровым поведением — ведь у человека нет сил заниматься спортом, а энергию он восстанавливает за счет калорийной, сладкой и жирной пищи, а это увеличивает риск заболеваний.

Важно спать от семи до девяти часов в день, подчеркивает доктор, и рекомендует избегать напитков с кофеином после обеда, активности за два часа до сна, а отдыхать в тихой, прохладной и темной комнате.

Анна Майская