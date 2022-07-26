Какое количество алкоголя ускоряет биологическое старение: названа точная доза

Все знают, как сильно алкоголь вредит нашему здоровью. К сожалению, это знание далеко не всегда заставляет взять и бросить пить раз и навсегда. Кому-то нравится вкус спиртного, кто-то любит его за ощущение тумана в голове.
Однако за все это приходится расплачиваться молодостью, выяснили ученые из Oxford Population Health.
Исследователи опубликовали итоги нового генетического анализа, который предполагает, что крепкие напитки ускоряют биологическое старение.
Для анализа специалисты изучили взаимосвязь между употреблением спиртного и длиной теломер у более 245 тысяч участников Британского биобанка.
Выяснилось, что спиртное повреждает ДНК в теломерах у тех, кто выпивает более 17 единиц спиртного каждую неделю.
По словам главы исследования, доктора Ани Топивала, результаты исследования показывают, что чрезмерное употребление спиртного влияет на длину теломер.
Причем влияние спиртного связано с его дозировкой — поэтому имеет смысл хотя бы сократить потребление алкоголя, если не прекратить полностью.
Теломеры — это повторяющиеся последовательности ДНК, которые закрывают концы хромосом и защищают их от повреждений. Длина теломер — признанный индикатор биологического старения, так как во время каждой репликации клетки теряется 50-100 оснований ДНК.
Укороченную длину теломер также связывают со многими возрастными болезнями — например, с онкологией и ишемической болезнью сердца.
А что такое 17 единиц? Единица — это мера измерения количества алкоголя в напитке. 1 единица — примерно 10 граммов чистого спирта. Это равняется, например, одной банке пива объемом в 330 мл. В полулитре водки — 15,8 единицы. А в бутылке вина — около 10. То есть, пять бокалов вина — это недельная норма, за рамки которой лучше не выходить. А еще лучше — и до нее не добираться.
Если не хотите постареть раньше времени, нужно стараться выпивать не более 14 единиц алкоголя в неделю. Причем лучше равномерно распределить это количество на несколько дней, а не единоразово пускаться во все тяжкие. А если вы чувствуете, что со спиртным у вас начались проблемы — обратитесь за помощью к врачу, пишет издание
Впрочем, никакое количество алкоголя нельзя считать безопасной дозой. По словам нарколога Ильи Кислера, навредить может любое количество алкоголя.
Врач-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапииt.me/doctorkisler/600
Даже «безопасные» дозы вредят вашим внутренним органам. Спиртное легко может спровоцировать такие болезни, как цирроз печени, некоторые виды онкологий и проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Кроме того, любовь к крепким напиткам нередко приводит к дракам и ДТП, что тоже подвергает вашу жизнь и здоровье. Еще не стоит забывать: алкоголиком можно стать, даже если регулярно пить «безопасные» дозы.
Не стоить тешить себя и идеей о том, будто одни спиртные напитки лучше других. У каждого вида алкоголя — свои опасные особенности: одни могут быть очень калорийными и сладкими, другие — очень крепкими. Однако главная «фишка» любого спиртного — сам по себе этиловый спирт, который опасен для человека в абсолютно любой концентрации.