Какое количество алкоголя ускоряет биологическое старение: названа точная доза

Все знают, как сильно алкоголь вредит нашему здоровью. К сожалению, это знание далеко не всегда заставляет взять и бросить пить раз и навсегда. Кому-то нравится вкус спиртного, кто-то любит его за ощущение тумана в голове.

Однако за все это приходится расплачиваться молодостью, выяснили ученые из Oxford Population Health.