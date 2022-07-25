печень вред польза
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Печень — очень важный многофункциональный орган, который очищает кровь от токсинов, ядов и аллергенов.

Он уникален тем, что способен самостоятельно очищаться и восстанавливаться. Даже небольшого кусочка печени достаточно при трансплантации для того, чтобы человек продолжал жить. Но печень высокочувствительна к длительным интоксикациям.

Какие же продукты «убивают» печень, «Доктору Питеру» объяснила диетолог.

Светлана Горяйнова
Светлана Горяйнова
медицина

врач-терапевт, нутрициолог, к.м.н., главный врач «Клиники иммунной диетологии «Иммунохелс»

Алкоголь — не самый вредный

- Печень участвует в обмене холестерина, этот процесс важен, так как холестерин — строительный материал. Нарушение этого обмена приносит негативные последствия для работы сердечно-сосудистой системы, — рассказывает терапевт и диетолог Светлана Горяйнова.

Считается, что самый вредный продукт для печени — алкоголь, но это не совсем так, отмечает врач.

На печень могут влиять

  • лекарства,

  • еда,

  • экология,

  • малоподвижный образ жизни.

- Неправильное питание может спровоцировать развитие неалкогольной жировой болезни печени (жировой гепатоз), — говорит диетолог. — Гепатоз — необратимая деформация печени, при которой некротизированные ткани органа заменяются жировыми тканями. Человек получает меньшую площадь органа для того, чтобы очищать организм.

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Эффект спиртного с газировкой

- Алкогольные напитки заставляют печень работать с удвоенной нагрузкой, — объясняет врач-терапевт. — А если алкоголь сочетается с газированными напитками, то нагрузка возрастает в 2-3 раза.

Эксперт отмечает, что выпивать каждый день по банке пива или рюмке крепкого спиртного — гораздо опаснее для печени и здоровья в целом, чем изредка позволять себе праздник с алкоголем.

- Прием небольшой дозы алкоголя ежедневно, в том числе — употребление пива и слабоалкогольных напитков, сказывается на работе печени хуже, чем нерегулярное разовое употребление крепких алкоголя в средних дозах, — говорит Светлана Горяйнова. — Хроническая интоксикация печени не дает органу возможности регенерировать. Из-за этилового спирта гибнут клетки гепатоциты, составляющие 85% печени, происходит накопление токсинов. И в результате распада алкоголя развиваются воспалительные реакции, происходит замещение клеток печени жировой тканью (увеличение печени в размерах), человек начинает страдать тяжелыми депрессивными расстройствами — вплоть до суицидальных наклонностей.

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Булки и хлеб

- Чрезмерное употребление соли способствует обезвоживанию, ухудшает биологию крови, приводит к нарушениям целостности и эластичности сосудов, повышает давление в сосудах, — объясняет врач Светлана Горяйнова. — Причем, речь не только про крупные сосуды, но и про микрососуды, периферические сосуды, которые несут кровь и кислород даже в самые отдаленные клетки — в том числе и печени.

ВОЗ ввела ограничение на потребление соли — не более 5 граммов в сутки, уточняет эксперт.

- Но человек ест намного больше соли — в первую очередь, из хлебобулочных изделий, содержащих катастрофическое количество этого ингредиента, — говорит диетолог. — Кроме того, много соли люди получают из консервированных, маринованных продуктов, соусов — например, соевого и кетчупа. Эти продукты не только дают организму излишки соли, но и перебивают естественный вкус пищи так, что человек слабо отличает, где «пересол».

Печень и жирное

- Жирные продукты наносят вред печени и желчному пузырю, нагружают печень и желудок дополнительно, — рассказывает Светлана Горяйнова. — Но не любой жир вреден. К токсичным для печени можно отнести колбасы, полуфабрикаты, сало, жирное и не очень качественное сливочное масло, утку, баранину, торты, мучные изделия, содержащие маргарин.

Ранее «Доктору Питеру» профессор Кутушов назвал главные признаки, что вы едите слишком много жирного.

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Как сахар нагружает печень

- Печень — единственный орган, который депонирует (хранит про запас) сахар для экстренного поступления его к головному мозгу при адаптивных реакциях в случае длительного голодания, — обращает внимание диетолог. — Но если есть его в избытке, это вредит печени.

Эксперт напоминает, что мы часто переедаем сахар, сами того не замечая, ведь он скрывается чуть ли не в каждом продукте — во всех полуфабрикатах, консервах, соусах, сладостях, выпечке, газировке.

- Чрезмерное употребление сахара увеличивает нагрузку на печень, — объясняет диетолог. — Чем больше человек употребляет сахара, тем больше организм вырабатывает инсулина. В клетках печени не всегда достаточно места для избыточной глюкозы, поэтому инсулин превращается в жир — все, что не депонируется в печени в качестве запаса на «черный день», преобразуется в жир. Что приводит не только к ожирению, но и к жировому гепатозу.

Также большинство сахаросодержащих продуктов, в том числе, газировка, способствуют спазму желчевыводящих и панкреатических протоков, что также сказывается на состояние печени, говорит эксперт.

- Желчь мигрирует в органах: неправильное ее выделение сказывается на пищеварении, регулярности стула и общем состоянии организма, — предупреждает врач.

Анна Майская