Как сахар нагружает печень

- Печень — единственный орган, который депонирует (хранит про запас) сахар для экстренного поступления его к головному мозгу при адаптивных реакциях в случае длительного голодания, — обращает внимание диетолог. — Но если есть его в избытке, это вредит печени.

Эксперт напоминает, что мы часто переедаем сахар, сами того не замечая, ведь он скрывается чуть ли не в каждом продукте — во всех полуфабрикатах, консервах, соусах, сладостях, выпечке, газировке.

- Чрезмерное употребление сахара увеличивает нагрузку на печень, — объясняет диетолог. — Чем больше человек употребляет сахара , тем больше организм вырабатывает инсулина. В клетках печени не всегда достаточно места для избыточной глюкозы, поэтому инсулин превращается в жир — все, что не депонируется в печени в качестве запаса на «черный день», преобразуется в жир. Что приводит не только к ожирению, но и к жировому гепатозу.

Также большинство сахаросодержащих продуктов, в том числе, газировка, способствуют спазму желчевыводящих и панкреатических протоков , что также сказывается на состояние печени, говорит эксперт.

- Желчь мигрирует в органах: неправильное ее выделение сказывается на пищеварении, регулярности стула и общем состоянии организма, — предупреждает врач.