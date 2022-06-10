Причем, алкоголь — это самый известный, но далеко не единственный повреждающий фактор. Некоторые из вполне привычных действий, продуктов или лекарств могут нанести печени непоправимый вред, от которого она может не восстановиться.
Конечно, всегда встает вопрос меры — и если эти же факторы влияют изредка и в небольшом объеме, печень вполне адекватно справится с нагрузкой. Но помнить о потенциальных опасностях стоит, ограждая себя и клетки печени от негативных влияний. «Доктор Питер» совместно с Екатериной Калягиной, магистром химии, фармацевтом, разбирались в нюансах.
Сахар — «убийца» печени
Высокое потребление сахара вредит не только зубам, но и печени. Ее клетки используют один из простых сахаров — фруктозу, для того, чтобы синтезировать жиры. Избыток обычного сахара (рафинад, песок) или продуктов с кукурузным сиропом (где много фруктозы) провоцирует ожирение печени, скопление внутри ее клеток крупных капель жира.
Есть ряд исследований, в которых ученые определили, что сахар не менее опасен, чем алкоголь, даже при условии, если у человека нет ожирения. Это повод, чтобы сократить в рационе выпечку, газировку и конфеты.
Разные травяные добавки
Если вы видите на баночках с БАДами маркировку «натуральные компоненты, травы, растения» это совершенно не знак равенства термину «полезные». Все, что принимается через рот, практически неминуемо попадает в кровь. Чтобы очистить плазму крови от разных веществ, печень фильтрует ее через себя.
Многие растительные компоненты или сочетания могут повреждать клетки печени, тормозят ее работу, провоцируют перенапряжение. В итоге возможно формирование гепатита и даже недостаточности печени. Поэтому нельзя допускать бесконтрольного приема добавок.
Витамин А, если принимать его в избытке
Многие комбинированные БАДы с витаминами содержат достаточно высокую концентрацию витамина А. В отличии от витамина Д, которого многим критически не хватает, в отношении ретинола все не так просто. Этот витамин распространен в пище и обычно тело получает достаточно витамина А, если вы потребляете овощи и фрукты красного, желтого или оранжевого цвета.
Если дополнительно вы пьете еще и добавки с ретинолом, это может повредить работе печени. Поэтому важно избегать приема ретинола, если это не рекомендовал ваш доктор.
Газировки с сахаром и его заменителями
В летнее время объем потребления газированных сладких напитков закономерно возрастает. Но они не утоляют жажду, а только усиливают ее. Более того, высокое содержание сахара или его заменителей негативно отражается на работе печени, повышая риски развития неалкогольного ее поражения.
Трансжиры в пище
Это единственный вид жира, чей вред окончательно доказан. Это искусственные соединения, которые можно найти в пищевых продуктах, готовых у употреблению и в разных видах выпечки. Если потреблять много транс-жиров, это грозит не только прибавлением веса, но и повреждения печени накапливающимися каплями жира. Это приводит к тому, что функциональных клеток остается все меньше и меньше.
Прием обезболивающих вместо визита к врачу при частой боли
Обезболивающие препараты можно найти в любой аптечке. Большинство из них — безрецептурные, они находятся в свободной продаже. У нас не принято изучать инструкции и состав препаратов перед их применением, достаточно посмотреть рекламу или спросить совета подруги. И мало кто задумывается о побочных действиях на организм, особенно о негативном влиянии на печень. Казалось бы, что опасного в обычном парацетамоле? А вот печень «считает по-другому».
Ее три основных «врага» — это самостоятельный прием лекарств, в частности обезболивающих, алкоголь и избыток жирной пищи. Причем при одновременном их приеме гепатотоксический эффект усиливается. И что самое опасное — нарушение работы печени и гибель ее клеток происходит бессимптомно длительное время.
Кто рискует заработать лекарственное поражения печени?
Люди, занимающиеся самолечением. В своей практике фармацевты сталкиваются с ситуациями, когда самостоятельно лечат простуду, набирая препараты в один чек:
Парацетамол для снижения температуры,
Терафлю (или любой порошок) — «от вирусов»,
Цитрамон, чтобы снять головную боль.
А теперь посмотрим состав — везде присутствует парацетамол. Человек принимая все это от разных симптомов, уже превышает разовую, а порой и суточную дозу за один прием, нагружая печень.
Любители шумных вечеринок. Нередко люди снимают последствия праздника растворимым парацетамолом, путая его с алка-зельцером (растворимой ацетилсалициловой кислотой). Да, парацетамол — обезболивающий препарат, но он токсичен для печени. А печени в этот момент и так нелегко.
Люди с хроническими заболеваниями. К ним можно отнести и пожилых людей. Люди бесконтрольно пьют НПВС при суставных болях, сочетая их с препаратами от сахарного диабета, от давления. В идеале в таких случаях необходим контроль за показателями печени. Но кто это делает?
Лекарственные поражения печени, конечно, развиваются не за один день. Но последствия печальные, от бессимптомного лекарственного гепатита до выраженной печеночной недостаточности. Терпеть боль тоже нельзя, поэтому задумайтесь, что ее вызвало и устраните причину с врачом.