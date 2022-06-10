Кто рискует заработать лекарственное поражения печени?

Люди, занимающиеся самолечением. В своей практике фармацевты сталкиваются с ситуациями, когда самостоятельно лечат простуду, набирая препараты в один чек:

Парацетамол для снижения температуры, Терафлю (или любой порошок) — «от вирусов», Цитрамон, чтобы снять головную боль.

А теперь посмотрим состав — везде присутствует парацетамол. Человек принимая все это от разных симптомов, уже превышает разовую, а порой и суточную дозу за один прием, нагружая печень.

Любители шумных вечеринок. Нередко люди снимают последствия праздника растворимым парацетамолом, путая его с алка-зельцером (растворимой ацетилсалициловой кислотой). Да, парацетамол — обезболивающий препарат, но он токсичен для печени. А печени в этот момент и так нелегко.

Люди с хроническими заболеваниями. К ним можно отнести и пожилых людей. Люди бесконтрольно пьют НПВС при суставных болях, сочетая их с препаратами от сахарного диабета, от давления. В идеале в таких случаях необходим контроль за показателями печени. Но кто это делает?

Лекарственные поражения печени, конечно, развиваются не за один день. Но последствия печальные, от бессимптомного лекарственного гепатита до выраженной печеночной недостаточности. Терпеть боль тоже нельзя, поэтому задумайтесь, что ее вызвало и устраните причину с врачом.