5 популярных мифов, которые мешают вам начать питаться правильно

Миф 3: сахар — яд!

Давайте взглянем на сахар со стороны его химической формулы. Сахароза — это дисахарид, который состоит из молекулы глюкозы и фруктозы. Что-то не очень на яд похоже, правда? Чем же провинился сахар? Наверно, тем, что слишком вкусный для нас. Между тем напомним, что глюкоза — это основной субстрат для выработки энергии в организме. В присутствии кислорода митохондрии (энергетические станции клетки) способны создать из глюкозы 36 молекул АТФ (универсальный источник энергии для всех процессов в организме).

В условиях избыточного поступления глюкозы из пищи и отсутствия физической нагрузки формируется состояние инсулинорезистентности и ожирения, вплоть до метаболического синдрома, а это уже не шутки. Поскольку прямым следствием потребления глюкозы является повышение уровня сахара крови, а от сладкого отказаться сложно, вначале появились продукты с фруктозой, а затем индустрия сахарозаменителей шагнула вперед, создав обширную линейку натуральных и химически синтезированных заменителей для сладкой жизни.

Что же не так с фруктозой? Ее метаболизм таков, что, не повышая уровень сахара крови, она превращается в жир, который откладывается преимущественно в печени. Так себе удовольствие. А сахарозаменители при нулевой калорийности обладают сладостью, в сотни раз превышающей сладость сахара, обманывают вкусовые рецепторы т.е. нарушают логическую последовательность: сладкий вкус — повышение уровня сахара крови — рост энергии в организме.