- Арбуз считается отличным источником витаминов А и С, а также антиоксиданта ликопина, он известен своими противораковыми свойствами , — говорит гастроэнтеролог Яна Прудникова.

На этом из хорошего — все, далее начинаются сплошные недостатки арбуза.

Много фруктозы

Из-за этого нарушается синтез жирных кислот. В кишечнике страдают мембраны клеток. Это все приводит к воспалению в организме.

Долгое время фруктоза считалась безопасной — по сравнению с глюкозой. Но ученым удалось установить, что метаболизм у них схож. И риски по заболеваниям будут такими же. Когда фруктозы много, она перерабатывается в жир и может повысить уровень холестерина.

Высокий гликемический индекс

Поедание арбуза в больших количествах способствует развитию метаболического синдрома. Дело в том, что из-за довольно высокого гликемического индекса арбуза повышается количество глюкозы в крови. А это прямой путь к диабету и нежировой болезни печени.