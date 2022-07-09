Лето — сезон, когда мы стараемся запастись витаминами из свежих овощей и фруктов впрок, а также пытаемся причинить максимальную пользу организму при помощи еды. Оттуда и тазики с черешней, клубникой, вишней, килограммы яблок и абрикосов. За такое изобилие потом приходится расплачиваться. И если некоторые фрукты и овощи нанесут легкий вред, то от арбуза можно получить целый букет болезней.
- Арбуз считается отличным источником витаминов А и С, а также антиоксиданта ликопина, он известен своими противораковыми свойствами, — говорит гастроэнтеролог Яна Прудникова.
На этом из хорошего — все, далее начинаются сплошные недостатки арбуза.
Много фруктозы
Из-за этого нарушается синтез жирных кислот. В кишечнике страдают мембраны клеток. Это все приводит к воспалению в организме.
Долгое время фруктоза считалась безопасной — по сравнению с глюкозой. Но ученым удалось установить, что метаболизм у них схож. И риски по заболеваниям будут такими же. Когда фруктозы много, она перерабатывается в жир и может повысить уровень холестерина.
Высокий гликемический индекс
Поедание арбуза в больших количествах способствует развитию метаболического синдрома. Дело в том, что из-за довольно высокого гликемического индекса арбуза повышается количество глюкозы в крови. А это прямой путь к диабету и нежировой болезни печени.
Избыток ликопина
Он отвечает не только за противораковые свойства, но и может спровоцировать ликопинодермию — изменение цвета кожи. Она может стать оранжевой или оранжево-желтой, окрашивается и печень.
- Кстати, при термической обработке количество ликопина резко возрастает, — предупреждает врач Яна Прудникова. — Ликопин в больших количествах содержится в помидорах, во всем съедобном красном и оранжевом.
Избыток калия
Все хорошо в меру. Калий полезен для сердца, а вот его избыток может привести к нарушению сердечного ритма, снижению давления и мышечной слабости.
Нарушение называется гиперкалиемией. Еще одним симптомом этого состояния считается покалывание языка. В случае появления признаков избытка калия необходимо срочно обратиться к врачу.
Добавьте ко всему перечисленному еще то, что арбуз очень часто становится причиной отравлений. Если раньше это происходило только летом, то теперь арбузы круглый год есть на прилавках магазинов, а, значит, заболеть можно постоянно, даже после нескольких кусочков лакомства.
- В арбузе есть азот, пестициды, нитраты, — говорит гастроэнтеролог Прудникова. — Нитраты под действием ферментов и микрофлоры превращаются в нитриты, они через стенки кишечника всасываются в кровь и образуют стойкие соединения с гемоглобином. Метгемоглобин становится причиной гипоксии из-за того, что не способен переносить кислород.
Также нитритные соединения из арбуза способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках, нарушают всасывание и проницаемость в кишке.
- Отсюда и рвота, температура, диарея, — объясняет врач. — Симптомы наступают примерно через 2-8 часов после съеденного кусочка.
Эксперт не рекомендует арбуз есть никому. Разве что жителям Северо-Восточной Африки.
- Арбуз — не обязательный продукт в рационе, многим он не подходит на молекулярном уровне, — предупреждает гастроэнтеролог Прудникова. — Если уж вам хочется арбуз, то хотя бы не передайте — в сутки можно съесть не более 300 граммов.
При этом в этот же день придется отказаться от любых других видов фруктов и сухофруктов. Ну и, в случае с арбузом, держите всегда наготове аптечку.