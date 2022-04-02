Кому арбуз, а кому свиной хрящик: почему мы любим одни продукты и ненавидим другие

Согласитесь, у каждого из нас есть продукты или блюда, от одного вида которых накатывают приступы тошноты. Чаще всего подобные вкусовые привычки — родом из детства. Но немалую роль во вкусовых предпочтениях играют и гены.