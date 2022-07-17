От предков достались: врач назвала органы, которые на самом деле нам больше не нужны

Чем плохи рудименты?

Это те части тела или органы, которые в ходе эволюции утратили функциональные свойства. То есть без них организм прекрасно проживет, но пока они еще присутствуют в теле человека. Самый яркий пример — аппендикс, червеобразный отросток, который в современной жизни не несет особой функциональной нагрузки. Более того, иногда он может причинять и неприятности, если воспаляется и создает угрозу для здоровья. Причем почему он так делает, врачи до сих пор до конца не понимают. Далеким предкам, по мнению ученых, он мог помогать в переваривании жесткой, грубой пищи, включая полусырое мясо и корешки. Но сегодня свою функцию он утратил — от него одни проблемы.

Еще один пример рудиментов — зубы мудрости. Они в далеком прошлом помогали справляться с размельчением грубой пищи, чтобы она лучше усваивалась. По мере того, как люди стали употреблять все боле мягкую и обработанную пищу, сегодня эти зубы утратили свои прежние функции. Современным людям они все чаще приносят одни только неприятности.

Менее известные рудименты — это копчиковые кости как остатки хвоста. Раньше они были необходимы, как и хвост, для поддержания равновесия. Сегодня они практически не нужны телу, поскольку хвост мы уже утратили.

Ее один рудимент — это кожная полулунная складочка в уголке глаза. У рептилий она была большой, защищая глаза от высыхания, у нас — просто привет из прошлого.

Рефлекс мурашек — приподнимания волосков — еще один рудимент, который у людей не имеет функциональной нагрузки. У зверей же он помогает распушать шерсть, сохраняя тепло или отводя его в случае перегрева.

Соски у мужчин — это тоже рудимент, который остался от предков. Никакой функциональной нагрузки мужские соски не имеют, в отличие от женских. Кстати, в связи с этим некоторые ученые считают, что мужские особи произошли от женских, но эта теория крайне спорная.