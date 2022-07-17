От предков достались: врач назвала органы, которые на самом деле нам больше не нужны

Неудивительно, что некоторые люди замечают у себя «приветы из прошлого» в виде рудиментов и атавизмов. Эти нетипичные для людей внешние черты или физиологические умения — одно из доказательств нашего родства с животным миром.
Способность шевелить ушами или наличие хвоста в области копчика удивляет простых людей. Но не опасны ли эти «подарочки» от предков, что с ними делать и можно ли использовать в свою пользу? «Доктор Питер» обсудил эти вопросы с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Давайте проясним термины
В биологии используют два термина — рудименты и атавизмы. Под атавизмами понимают определенные внешние признак или свойства, способности организма, которые в ходе эволюции организмов потеряли свое значение. Проще говоря, человеку они не нужны в принципе, поэтом большинство людей и лишены этих особенностей. Лишь у некоторых из нас, благодаря какой-то причудливой комбинации генов эти свойства «вылезают» наружу. Если это функциональная особенность — это еще полбеды, например, способность шевелить ушами. А если это яркий элемент внешности — атавизм может буквально «отравить» жизнь.
Рудимент — это орган или функция, которая утратила свое значение в ходе эволюции, но закладывается внутриутробно и затем остается у подавляющего большинства людей, как напоминание о предках. Орган или ткань есть, но толку для организма от нее — никакого, а иногда могут возникать еще и проблемы.
Самые «знаменитые» атавизмы
Проявляются эти признаки на лице, теле или внутренних органах, и типичны они для наших древних предков, а у человека в ходе эволюции они устранились. Это произошло за счет «выключения» генов, кодирующих данный признак или способность. Если же по каким-то причинам гены снова включились через тысячи поколений, признак проявит себя внешне или в работе тела. Среди самых известных и заметных можем выделить несколько.
У тебя там… хвостик?
Наличие хвостика, обычно небольшого и состоящего их позвонков и мягких тканей. Длина хвоста — от 12 до 10 см и более. Никакой функциональной нагрузки данный атавизм не несет, но может повергнуть в шок родителей, которые впервые видят своего новорожденного. Нередко проблему решают радикально — оперативным удалением, в противном случае наличие этого дополнительного выроста на копчике просто мешает ребенку.
Много сосков
Еще один из наиболее частых атавизмов — многососковость. Обычно ее обнаруживают у мужчин, реже — у женщин. На груди и животе помимо двух основных, определяются еще один, два, три или более соска. Иногда они полностью сформированы и выглядят одинаково, в отдельных случаях имеют причудливый вид. Кстати, именно с таким атавизмом родился актер Эштон Кутчер.
Повышенная волосатость, буквально — шерсть
Самый впечатляющий атавизм — наличие на теле или лице густого волосяного покрова, который больше похож на шерсть. Это один из самых распространенных признаков, который регистрируется наиболее часто. Самые распространенные места, где произрастает наиболее густая «шерсть» — лицо, включая лоб и области вокруг глаз, и спина.
Чем плохи рудименты?
Это те части тела или органы, которые в ходе эволюции утратили функциональные свойства. То есть без них организм прекрасно проживет, но пока они еще присутствуют в теле человека. Самый яркий пример — аппендикс, червеобразный отросток, который в современной жизни не несет особой функциональной нагрузки. Более того, иногда он может причинять и неприятности, если воспаляется и создает угрозу для здоровья. Причем почему он так делает, врачи до сих пор до конца не понимают. Далеким предкам, по мнению ученых, он мог помогать в переваривании жесткой, грубой пищи, включая полусырое мясо и корешки. Но сегодня свою функцию он утратил — от него одни проблемы.
Еще один пример рудиментов — зубы мудрости. Они в далеком прошлом помогали справляться с размельчением грубой пищи, чтобы она лучше усваивалась. По мере того, как люди стали употреблять все боле мягкую и обработанную пищу, сегодня эти зубы утратили свои прежние функции. Современным людям они все чаще приносят одни только неприятности.
Менее известные рудименты — это копчиковые кости как остатки хвоста. Раньше они были необходимы, как и хвост, для поддержания равновесия. Сегодня они практически не нужны телу, поскольку хвост мы уже утратили.
Ее один рудимент — это кожная полулунная складочка в уголке глаза. У рептилий она была большой, защищая глаза от высыхания, у нас — просто привет из прошлого.
Рефлекс мурашек — приподнимания волосков — еще один рудимент, который у людей не имеет функциональной нагрузки. У зверей же он помогает распушать шерсть, сохраняя тепло или отводя его в случае перегрева.
Соски у мужчин — это тоже рудимент, который остался от предков. Никакой функциональной нагрузки мужские соски не имеют, в отличие от женских. Кстати, в связи с этим некоторые ученые считают, что мужские особи произошли от женских, но эта теория крайне спорная.