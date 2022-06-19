- Под эмалью мы понимаем внешний, видимый слой зуба, который считается самой твердой тканью в организме , — объяснил «Доктору Питеру» врач-стоматолог Владимир Лосев. — Этот слой даже гораздо тверже костей. Под ним располагается еще один, более мягкий слой твердой ткани зуба — дентин.

Деминерализация эмали

Одной из причин изменения цвета эмали, который чаще всего проявляется на режущих краях или жевательных поверхностях зубов, — это просвечивание дентина, уточняет врач.

- Дентин имеет желтоватый оттенок, поэтому при истираемости и истончении верхнего слоя зубной эмали чаще всего и наблюдается пожелтение зубов, — говорит Владимир Лосев. — Этот процесс называется деминерализация эмали. Достаточно часто она сопровождается и повышением чувствительности зубов — когда есть реакция на горячее или холодное. Но это никак не связано с кариесом.

Причины деминерализации эмали зуба

наследственность,

возрастные изменения,

системные аутоиммунные заболевания,

избыток или, наоборот, недостаток фтора,

курение,

несбалансированный рацион питания,

зубной камень.

- Тот же самый процесс деминерализации может происходить и в пришеечных областях зуба, — уточняет врач. — Иногда при перегрузке зубов в этой области начинают возникать клиновидные дефекты: поэтому можно увидеть дентин при поднятии или опущении десны (если мы говорим о нижней челюсти) и цемент корня, который тоже имеет желтоватый оттенок.