Белоснежная улыбка — мечта многих девушек и не только. Белые зубы считаются образцом здоровья и признаком того, что вы дружите с хорошим стоматологом. В крайнем случае, знаете секретный состав, который способен стереть с вашей улыбки следы всех съеденных и выпитых цветных продуктов.
главный врач стоматологической клиники «Пьер Фошар»longreads.doctorpiter.ru/company_per_foshar_ivankin
- Процедура появилась в связи с желанием людей иметь белые зубы, потому что это автоматически ассоциируется со здоровьем и красотой, — говорит руководитель и ведущий врач клиники «Пьер Фошар» Евгений Иванькин. — Отбеливание на самом деле только косвенно влияет на здоровье, скорее даже на психологическое состояние, так как красивые белые зубы придают уверенности в себе.
Если вам требуется чистка зубов, то стоматологи проводят профессиональную гигиену.
- Это не косметическая, а именно лечебная процедура, которая убирает твердый и мягкий налет, провоцирующий появление кариеса, — объяснил «Доктору Питеру» Евгений Иванькин. — Бывает, что после чистки кажется, что зубы стали белее, но это не отбеливание. Профессиональную чистку нужно проводить два раза в год, а отбеливание — только по желанию.
При отбеливании можно исправить цвет всех зубов или одиночных, которые отличаются от других по тону. Процедура способна убрать пятна.
- Но прогнозировать отбеливание практически невозможно, так как оно непрограмируемо, — предупреждает стоматолог. — У каждого производителя гелей для отбеливания есть своя шкала, которая оценивает, насколько можно улучшить цвет, но это среднестатистические цифры. Кто-то обещает белоснежную улыбку с осветлением на 18 тонов. В реальности отбеливание происходит на 2-3 тона, в зависимости от первоначального цвета зубов, и если делать процедуру регулярно.
При этом надо учитывать, что отбеливание проводят достаточно агрессивными растворами. Из-за окислителей, которые растворяют пигменты, часто проводить процедуру нельзя. Максимум — 1-2 раза в год, да и то при условии, что во время работы врач учтет все нюансы.
- Существуют риски, которые могут ухудшить качество зубов при частом проведении процедуры, — предупреждает доктор Иванькин.
Самое опасное — домашнее отбеливание. Дело в том, что из-за неправильного применения растворов можно сжечь себе десну. Это изначально не больно и практически не чувствуется, есть очень высокая вероятность пропустить момент, когда надо удалять гель.
- При кабинетном отбеливании врач находится с пациентом, и в этом есть огромный плюс. Доктор знает и наблюдает, что идет так или нет, — говорит Евгений Иванькин. — Из-за ожога десны могут оголиться шейки зубов. Это очень сложно и дорого починить, либо вообще невозможно.
Если появляются боли или непривычные ощущения в полости рта, стоматолог обычно прерывает процедуру. Ее можно будет продолжить спустя какое-то время. Дома «поймать» критический момент сложно.
- При правильном же использовании гелей для отбеливания рисков не существует, так как вещество направлено на растворение именно пигментов. Но подчеркну — при правильном использовании! — предупреждает врач.
Если уже так произошло, эмаль зуба или десны пострадали, шанс восстановить их все же есть.
- Зубы можно достаточно часто восстановить, вопрос, как и чем. Либо это гели, содержащие кальций и фтор, если пострадала эмаль, либо хирургическое вмешательство, если это десна, — объяснил стоматолог Иванькин. — Но надо учитывать, что иногда десна сама может восстановиться.
В запущенных случаях потребуются более затратные методы, вплоть до имплантации. В любом случае, увлекаться отбеливанием не стоит.
- Я ни разу не видел пациента, который после отбеливания с долгосрочным результатом и соблюдением специальной диеты не хотел бы сделать зубы еще белее, — рассказал руководитель клиники «Пьер Фошар». — Можно отбелить и осветлить зубы достаточно хорошо, но эту процедуру нужно будет повторять и поддерживать постоянно за счет ухода и питания. Отбеливание подходит, если свои зубы в идеальном состоянии. Плюс в том, что не нужно будет обтачивать их под виниры или коронки. А в целом, мое мнение, если хочется сделать один раз и надолго, то это все же виниры или коронки в зависимости от показаний.
Кому нельзя отбеливать зубы
Детям;
беременным женщинам;
кормящим женщинам;
людям с психологическими отклонениями;
с непереносимостью препаратов, которые используются во время процедуры.