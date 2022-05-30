При отбеливании можно исправить цвет всех зубов или одиночных, которые отличаются от других по тону. Процедура способна убрать пятна.

- Но прогнозировать отбеливание практически невозможно , так как оно непрограмируемо, — предупреждает стоматолог. — У каждого производителя гелей для отбеливания есть своя шкала, которая оценивает, насколько можно улучшить цвет, но это среднестатистические цифры. Кто-то обещает белоснежную улыбку с осветлением на 18 тонов. В реальности отбеливание происходит на 2-3 тона, в зависимости от первоначального цвета зубов, и если делать процедуру регулярно.

При этом надо учитывать, что отбеливание проводят достаточно агрессивными растворами. Из-за окислителей, которые растворяют пигменты, часто проводить процедуру нельзя. Максимум — 1-2 раза в год, да и то при условии, что во время работы врач учтет все нюансы.

- Существуют риски, которые могут ухудшить качество зубов при частом проведении процедуры, — предупреждает доктор Иванькин.