Врач Лапушкина рассказала, чем на самом деле опасен фтор в зубной пасте

Чего только не говорили о фторе: токсичен, канцерогенный, провоцирует у детей задержку умственного развития, неуспеваемость в школе, вызывает неизлечимые болезни. Но именно фтор мы нередко видим в составе зубных паст, которыми пользуемся как минимум дважды в день на протяжении всей своей жизни.
Причем стоматологи уверяют нас — фтор один из важнейших элементов в профилактике кариозных поражений детских и взрослых зубов, что доказано массой научных исследований. «Доктор Питер» совместно со стоматологом Юлией Лапушкиной разбирался — опасен фтор или полезен.
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Фтор для крепости эмали
Зубная эмаль состоит из гидроксиапатита — неорганического соединения. Симбиоз кариесобразующих бактерий в ходе своей жизнедеятельности выделяет ряд кислот, например, пировиноградную, которая буквально расплавляет эмаль. Сначала формируется очаг деминерализации, то есть минералы из кристаллической решетки вышли, но не заменились новыми. Если не вмешаться в процесс постепенно формируется полость.
Фтор уникален тем, что образует крепкие связи с гидроксиапатитом, формируя фторапатит — вещество, гораздо более устойчивое к действию кислот, расплавить его сложнее. Эмаль становится более прочной. Поэтому фор относится к одному из важнейших элементов, предотвращающих кариес.
А он точно безопасен?
В глобальной сети много статей-страшилок, к которых фтору приписывают жуткие последствия особенно у детей. Среди самых популярных — аутизм, кретинизм и эпилепсия. Выдвигаются целые гипотезы и теории заговора, которые, к слову, не выдерживают критики и легко разбиваются научными фактами.
Так, аутизм — это психическое расстройство, при котором дети закрываются в своем внутреннем мире, избегая контактов с окружающим. Точной причины никто не знает, но у 75-90% детей ключевая роль в наследственности — это особая комбинация генов, формирующая работу мозга. Действие фтора на гены и на развитие аутизма — исключено.
На интеллект не повлияет
Кретинизм — это врожденный дефицит гормонов щитовидной железы, из-за которого страдает нервно-психическое развитие и формируется слабоумие. Согласно конспирологическим теориям коварный фор копится в щитовидной железе, разрушает ее и провоцирует проблемы. Да, в природных условиях фтор — это антагонист, конкурент йода в химических связях в области рецепторов щитовидной железы. Это свойство ранее использовали при лечении гипертиреоза у взрослых! Но не у беременных и не у младенцев. Более того, чтобы этот эффект развился, нужны высокие, токсичные дозы микроэлемента. Ни зубные пасты, ни другие средства гигиены с фтором такой концентрации не дадут.
Эпилепсию не спровоцирует
Эпилепсия — это целая группа патологий, объединяющих под собой состояния с общим признаком — аномальной активностью участков мозга, что ведет к тоническим или клоническим судорогам мышц тела. С фтором никакой связи нет, он никак не проникает в мозг и не копится в очагах эпи-активности.
Эпилепсия может быть результатом родовой травмы, кровоизлияния, инфекции, опухоли, в редких случаях — нехватки минеральных веществ. Но не фтора.
Но есть же флюороз!
Да, есть состояние, связанное с избыточным содержанием фтора в организме человека — это флюороз. Но и в этом состоянии есть свои нюансы, которые нужно учитывать, прежде чем огульно ругать фтор. Сначала нужно понять медицинское определение болезни. Так, флюороз — это поражение зубов некариозного характера, которое возникает до периода прорезывания. Возникает он в результате токсического влияния фтора на зачатки зубов.
Ключевое словосочетание — «до прорезывания», когда происходит активная минерализация зубов. Зачатки молочных зубов закладываются во время беременности, когда мать иногда и не знает о своем положении — это примерно 7-я неделя. Другими словами, флюороз молочных зубов — это получение повышенных доз фтора женщиной при ранних сроках беременности. Если говорить о зачатках постоянных зубов — они закладываются во втором триместре и затем минерализуются после рождения. То есть избыток фтора должен быть получен до 3-4 лет. После того, как зубы прорезались, хоть тонна фтора зубам не повредит.
Фтором можно и лечить
Кроме профилактики кариеса, врач-стоматолог может использовать фтор в качестве лекарства в лечения кариозных поражений. Например, на стадии пятна кариес еще обратим, и именно при помощи фтора можно устранить дефект. При реминерализации эмаль зубов укрепляется, а если в структуру вводить фтор, она станет еще более устойчивой. После процедуры насыщения эмали фосфором и кальцием, врачи покрывают зубы фтор-лаком, так они помогают в укреплении эмали и предотвращении кариеса.
Дополнить лечебный эффект призваны гели или фторированные пасты, которые помогают дополнительно укреплять эмаль. Количество фтора в пастах строго выверено и отвечает всем требованиям безопасности.