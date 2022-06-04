Врач Лапушкина рассказала, чем на самом деле опасен фтор в зубной пасте

Чего только не говорили о фторе: токсичен, канцерогенный, провоцирует у детей задержку умственного развития, неуспеваемость в школе, вызывает неизлечимые болезни. Но именно фтор мы нередко видим в составе зубных паст, которыми пользуемся как минимум дважды в день на протяжении всей своей жизни.

Причем стоматологи уверяют нас — фтор один из важнейших элементов в профилактике кариозных поражений детских и взрослых зубов, что доказано массой научных исследований. «Доктор Питер» совместно со стоматологом Юлией Лапушкиной разбирался — опасен фтор или полезен.