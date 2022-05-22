Все знают, как больно, мучительно и дорого лечить зубы. Все знают об элементарных правилах, которые помогают сохранить улыбку белоснежной: как минимум, нужно регулярно чистить зубы и регулярно посещать стоматолога. Однако мало кто задумывается о том, насколько наше питание может повлиять на здоровье зубов. И речь не о продуктах, которые могут им навредить.
Стоматологи рассказали о том, какие продукты нужно обязательно включить в свое меню для того, чтобы сохранить зубы и полость рта здоровыми.
Детский стоматолог Центра Имплантации и Стоматологии «ИНТАН»
Помимо тщательной гигиены полости рта, для здоровья зубов и десен необходимо определенное питание. Вот продукты, без которых не обойтись:
Вода
Смывает сахар и кислоты с поверхности зубов и десен, также благодаря содержанию фтора предупреждает возникновение кариеса.
Морковь
Стимулирует производство слюны, которая содержит множество ферментов, нейтрализующие кислоты из продуктов питания. Очищает от налета, выступая в роли природного абразива. Улучшает циркуляцию крови в десне.
Рыба и морепродукты: лосось, скумбрия
Содержат фосфор, который также укрепляют зубную эмаль и восстанавливают поврежденные области на ней.
Яйца
В желтке содержится большое количество витамина D, который регулирует уровень фосфора и принимает участие в усвоении кальция.
Мед
Сладость, которая благоприятно воздействует на здоровье зубов и десен. Мед содержит энзимы, которые принимают участие в уничтожении патогенной микрофлоры полости рта и обладает противовоспалительными свойствами.
Зелень: петрушка, укроп, базилик
Содержат фториды и фосфаты. Принимают участие в укреплении сосудов, что помогает снизить риски кровоточивости десен. Зелень дарит длительное ощущение свежести, позволяя эффективно бороться с неприятным запахом изо рта.
Орехи и семена
Содержат цинк, кальций, магний. Питают костную ткань и нервные волокна пульпы, обладают антисептическими свойствами, сдерживают активность патогенной микрофлоры.
Стоматолог-терапевт Центра Имплантации и Стоматологии «ИНТАН»
Сыр
Сыр — один из лучших продуктов для поддержания здоровья зубов. Он содержит казеин, особенно полезный для укрепления зубной эмали. Высокое содержание фосфатов в сыре помогает сбалансировать уровень pH во рту, что способствует сохранению здоровья зубов.
Клюква
Клюква содержит полифенолы и обладает антиоксидантными свойствами, что важно в поддержании здоровья пародонта. Кроме этого, свежая клюква эффективна в нарушении процесса образования зубного налета.
Изюм
Он содержит олеаноловую кислоту, которая ингибирует рост двух видов бактерий полости рта: Streptococcus mutans, вызывающего кариес, и Porphyromonas gingivalis, вызывающего заболевания пародонта.
Яблоки и груши
Употребление в пищу яблок или других твердых волокнистых фруктов может помочь очистить зубы и стимулировать слюноотделение. И хотя сладкий яблочный сок может способствовать развитию кариеса, свежие яблоки вызывают меньше проблем.
Это связано с тем, что жевание волокнистой текстуры яблок стимулирует десны, дополнительно уменьшая количество вызывающих кариес бактерий.
А сырые груши хорошо нейтрализуют кислоты, вызывающие кариес.
Тофу
Как и морепродукты, обогащает организм фосфором, важным минералом для защиты зубной эмали. Отличная альтернатива рыбе для тех, кто ее не ест.
Шпинат
Богат кальцием, фолиевой кислотой и другими важными микроэлементами, которые полезны для зубов и десен.
Грибы шиитаке
Грибы шиитаке, кроме яркого вкуса, обладают антимикробными свойствами. Все благодаря полисахариду лентинану, который предотвращает рост бактерий во рту.