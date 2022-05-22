Все знают, как больно, мучительно и дорого лечить зубы. Все знают об элементарных правилах, которые помогают сохранить улыбку белоснежной: как минимум, нужно регулярно чистить зубы и регулярно посещать стоматолога. Однако мало кто задумывается о том, насколько наше питание может повлиять на здоровье зубов. И речь не о продуктах, которые могут им навредить.

Стоматологи рассказали о том, какие продукты нужно обязательно включить в свое меню для того, чтобы сохранить зубы и полость рта здоровыми.