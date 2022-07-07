Тем не менее, теперь логистические и бюрократические цепочки пройдут через Казахстан и Узбекистан, поэтому острая нехватка медицинского оборудования не прогнозируется, уточняет врач.

Отечественные производители снова в деле

- Очень многие товары — в том числе медицинские препараты — раньше не производили в России. Не потому, что это было невозможно, а потому, что выгодней было закупать их за рубежом. Сейчас ситуация кардинально изменилась, — обращает внимание Бекзод Ганиев. — Например, средства для анестезии уже выпускают на территории России. Потребовалось лишь осовременить процессы, налаженные еще в советский период.

Но есть в стоматологии и то, что не так легко заместить.

- Чаще всего речь о проверенных, высокотехнологичных, запатентованных препаратах — это адгезирующие материалы для фиксации виниров или керамика для ортопедических конструкций, — отмечает эксперт. — В ближайшее время замена сырья и технологий рискует привести к снижению качества медицинских услуг — но это вариант, который рассматривать нежелательно. Поэтому работать нужно в двух направлениях. Прямо сейчас клиники ищут обходные пути для налаживания поставок, чтобы пациенты не пострадали из-за санкций. Но глобальные перспективы, безусловно, требуют развития отечественных технологий.

Качество услуг стоматологий может снизиться?

Врачи и владельцы стоматологических клиник признают, что российская медицина сейчас переживает не самые простые времена.