Платные медицинские услуги в России заметно подорожали. Один из самых болезненных ударов по кошельку россияне ощущают, когда им надо лечить или протезировать зубы.
Стоматология в России — одна из самых зависимых от импорта отраслей медицины. Поэтому на нее особенно влияют скачки валютных курсов, приостановка сотрудничества с западными поставщиками и нарушения привычных маршрутов логистики.
Особенности работы в кризисный период и ближайшие перспективы описал «Доктору Питеру» врач-стоматолог, предприниматель и гендиректор одной из московских клиник.
врач-стоматолог, предприниматель, генеральный директор московской клиники LEDS-Esthetic Functional Dentistry
Цены в условиях инфляции
- После резкого повышения курсов евро и доллара цены на стоматологические услуги и материалы автоматически выросли. Разумеется, в определенный отрезок времени от этого проиграли все: и потребители, и врачи, и владельцы клиник, — признает врач и предприниматель Бекзод Ганиев. — Но сейчас ситуация стабилизируется. Инфляция, которая в ближайшие годы произошла бы планомерно, но неизбежно, сейчас будет куда менее выраженной. Кроме того, адаптировав работу под новые условия, многие клиники заморозят цены в убыток себе, чтобы клиенты могли получать услуги в прежнем режиме. Некоторые клиники уже даже организуют серьезные скидки ради сохранения конкурентоспособности.
Альтернативный поток оборудования
- Одна из главных проблем, вызванных санкциями — невозможность закупать аппараты и инструменты у западных производителей, — рассказывает эксперт. — Но так же, как российские профессионалы не хотят обходиться без проверенного, качественного оборудования, зарубежные поставщики не рады потере огромного рынка сбыта.
Ситуация осложняется тем, что сейчас санкции коснулись Белоруссии — основного посредника в предыдущие периоды поиска обходных путей.
Тем не менее, теперь логистические и бюрократические цепочки пройдут через Казахстан и Узбекистан, поэтому острая нехватка медицинского оборудования не прогнозируется, уточняет врач.
Отечественные производители снова в деле
- Очень многие товары — в том числе медицинские препараты — раньше не производили в России. Не потому, что это было невозможно, а потому, что выгодней было закупать их за рубежом. Сейчас ситуация кардинально изменилась, — обращает внимание Бекзод Ганиев. — Например, средства для анестезии уже выпускают на территории России. Потребовалось лишь осовременить процессы, налаженные еще в советский период.
Но есть в стоматологии и то, что не так легко заместить.
- Чаще всего речь о проверенных, высокотехнологичных, запатентованных препаратах — это адгезирующие материалы для фиксации виниров или керамика для ортопедических конструкций, — отмечает эксперт. — В ближайшее время замена сырья и технологий рискует привести к снижению качества медицинских услуг — но это вариант, который рассматривать нежелательно. Поэтому работать нужно в двух направлениях. Прямо сейчас клиники ищут обходные пути для налаживания поставок, чтобы пациенты не пострадали из-за санкций. Но глобальные перспективы, безусловно, требуют развития отечественных технологий.
Качество услуг стоматологий может снизиться?
Врачи и владельцы стоматологических клиник признают, что российская медицина сейчас переживает не самые простые времена.
- Но это не значит, что нужно ждать коллапса — закрытия большинства хороших клиник или резкого падения качества услуг при неконтролируемом росте цен, — рассказывает Бекзод Ганиев. — Квалифицированные врачи, владельцы коммерческих медицинский организаций и потребители зависят друг от друга. Первые не должны получать более низкую зарплату, чем раньше — напротив, их доход нужно оптимизировать с учетом всеобщей инфляции. Но если обслуживание станет недоступным для подавляющего числа клиентов, то в проигрыше окажутся все.
Решение проблемы — в росте доходов россиян
- Если благосостояние населения будет расти, а не ухудшаться, многие проблемы НЕ приобретут драматического характера, — считает глава стоматологической клиники. — Причем даже возросшие цены на стоматологические услуги если и заставят россиян отказаться от лечения и протезирования зубов, то лишь на время, но вскоре работа клиник войдет в обычное русло. В любом случае, медицинским центрам, которые представляют качественные услуги, не грозит разорение. Ведь здоровье — это не то, от чего можно отказаться ради экономии.
Эксперт уточняет, что даже при менее благоприятном социальном сценарии решения найдутся.
- К примеру, проблему повышения стоимости инструментов, материалов и препаратов, вызванную усложнением логистики, можно смягчить, если государство пойдет навстречу предпринимателям в медицинской области и временно отменит таможенные пошлины на некоторые категории товаров, — объясняет глава клиники.
Не менее важное направление работы — развитие внутреннего производства и рынка.
- Это, безусловно, долгая игра — устранить текущие сложности с ее помощью не получится, зато стабильность более отдаленного будущего зависит именно от поддержки отечественных технологий, — признает Бекзод Ганиев.
Кто будет в плюсе
- На плаву обязательно останутся клиники, владельцы которых понимают, ради кого работают, — объясняет эксперт. — Надо искать новые решения, не поступаясь качеством, проводить актуальную ценовую политику, не забывая об интересах клиентов, а главное — не поддаваться панике: в этом залог развития и процветания в меняющихся обстоятельствах.