Летом они особенно опасны: 4 ошибки хозяек на кухне, которые могут стоить вам здоровья

Как часто вы моете разделочную доску? Скорее всего — после разделки влажных, пахучих или пачкающихся продуктов. Многим сложно понять, зачем мыть разделочную доску, если на ней порезали хлеб или продукты, которые не оставляют следов. Можно же просто смахнуть остатки пищи? Увы, нет. Это одна из серьезных ошибок, которую совершают многие хозяйки. Причем небрежность в отношении кухонных правил может привести к неприятным последствиям. Просто стряхнув крошки с доски или слегка ополоснув ее под краном, можно заработать неприятности с пищеварением — диарею, боль в животе, тошноту.
Это связано с тем, что частицы пищи в порах доски — отличная питательная среда для бактерий. Они размножаются и попадают на другие продукты, которые затем режут на доске. Таким образом, можно серьезно отравиться. «Доктор Питер» совместно с Еленой Парецкой, патофизиологом, иммунологом, обсудили и другие ошибки на кухне.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Отравления возможны и дома
Чаще всего о кишечных инфекциях и отравлениях говорят в тесной связи с общественным питанием или нарушениями сроков, правил хранения продуктов в магазине. Но санитарные нормы — это не только рекомендации для общепита и торговых сетей. Они актуальны для всех, включая хозяек и приготовление пищи дома, на кухне.
В теплое время года, когда температура воздуха повышается, бактерии размножаются быстрее. Может накопиться их «критическая масса», с которой иммунная система не справится. Может возникнуть кишечная инфекция либо пищевое отравление. Поэтому стоит обратить внимание на определенные ошибки.
Ошибка 1: одна общая доска на много лет
Одна из частых ситуаций — на кухне у хозяйки всего одна-две разделочных доски для всех продуктов. Моют и обрабатывают их дезинфектантами нечасто, просохнуть полностью между обработкой разных продуктов доски не успевают. Такая ситуация опасна тем, что на поверхности досок в микроуглублениях обитает множество бактерий, частицы плесени. А если доске уже не один год, фрагменты поверхности, которые разрушаются при нарезке, могут попадать в пищу.
Что нужно делать:
Правильно будет выделить отдельно доску для хлеба, нарезки овощей, рыбных и мясных продуктов.
После использования нужно тщательно вымыть доску со специальным средством и тщательно просушить перед следующим применением.
Доски нужно регулярно обновлять.
Ошибка 2: мыть все продукты или не мыть никакие
Многие хозяйки тщательным образом перемывают все продукты, даже если они не подразумевают подобной обработки и портятся. Другие, наоборот, считают, что термическая обработка убьет всю заразу, и не моют вообще ничего.
Что нужно делать:
Важно посмотреть списки продуктов, которые подразумевают мытье перед приготовлением, и для которых этого делать не нужно. К примеру, упакованные грибы, мясо и птицу перед готовкой не моют, можно промокнуть их салфетками. А вот фрукты, овощи, зелень, рыбу или крупы — стоит мыть.
Ошибка 3: класть мясо без посуды
Нередко для разморозки хозяйки кладут мясо или рыбу, птицу прямо на разделочные доски, кладут их в раковину или на полку холодильника (в целлофановом пакете).
Что нужно делать:
Размораживать и хранить мясо нужно в специальной посуде (в идеале металлической или стеклянной, пластик — хуже).
Не допускать того, чтобы мясо соприкасалось или лежало в непосредственной близости от других продуктов.
Не использовать сырой маринад, мясной сок, маринованный лук, овощи в пищу (без термической обработки).
Ошибка 4: кухонное полотенце для всего
Нередко хозяйки вытирают руки об одно единственное полотенце, передник или даже одежду. Это опасное действие. Через влажную ткань бактерии не только хорошо предаются, но и активно размножаются в ней какое-то время. Передники, одежда вообще не должны быть загрязнены пищей или водой с рук.
Что нужно делать:
Выделить несколько разных кухонных полотенец — для рук, для посуды, для поверхностей, сушки овощей.
Передник использовать только для защиты одежды от брызг пищи и воды. При его загрязнении сразу отправлять в стирку.
Кухонные полотенца стираются ежедневно, но не нужно их бросать влажными в корзину, чтобы они там лежали по несколько дней. Лучше сразу простирать или до стирки их предварительно высушить. Так безопаснее.
Стирают кухонные полотенца и передники, прихватки на высокой температуре и отдельно от любого другого белья.