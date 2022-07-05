Летом они особенно опасны: 4 ошибки хозяек на кухне, которые могут стоить вам здоровья

Как часто вы моете разделочную доску? Скорее всего — после разделки влажных, пахучих или пачкающихся продуктов. Многим сложно понять, зачем мыть разделочную доску, если на ней порезали хлеб или продукты, которые не оставляют следов. Можно же просто смахнуть остатки пищи? Увы, нет. Это одна из серьезных ошибок, которую совершают многие хозяйки. Причем небрежность в отношении кухонных правил может привести к неприятным последствиям. Просто стряхнув крошки с доски или слегка ополоснув ее под краном, можно заработать неприятности с пищеварением — диарею, боль в животе, тошноту.

Это связано с тем, что частицы пищи в порах доски — отличная питательная среда для бактерий. Они размножаются и попадают на другие продукты, которые затем режут на доске. Таким образом, можно серьезно отравиться. «Доктор Питер» совместно с Еленой Парецкой, патофизиологом, иммунологом, обсудили и другие ошибки на кухне.