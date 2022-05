Мыть, жарить целиком и другие ошибки в приготовлении курицы, которые могут навредить здоровью

Игнорировать цвет и запах

Шеф-повар Клаудиа Сидоти, эксперт Eat This, Not That! , советует при покупке куриного мяса смотреть на цвет продукта. Курица или ее части должны быть розовыми и мясистыми. Когда курица портится, она становится сероватого цвета.

Стоит доверять и своему носу. У сырой курицы очень говорящий сильный запах — с кисловатыми нотками. Если вы сомневаетесь в свежести куриного мяса — лучше его выбросить. Отравление курицей (даже если вы будете ее долго жарить или тушить) может быть очень серьезным. Симптомы — тошнота, рвота, головокружение, температура, диарея и даже потеря сознания.