Мыть, жарить целиком и другие ошибки в приготовлении курицы, которые могут навредить здоровью

Куриное мясо — самое распространенное в мире. Блюда из него готовят во многих кухнях мира. Оно дешевое, вкусное, полезное и диетическое — подходит для питания как самых маленьких детей, так и следящих за весом зожников.
Но если готовить курицу неправильно, можно на выходе получить блюдо с минимальными полезными свойствами и мизерным содержанием полезного белка. Давайте разберем самые распространенные ошибки.
Игнорировать цвет и запах
Шеф-повар Клаудиа Сидоти, эксперт
Стоит доверять и своему носу. У сырой курицы очень говорящий сильный запах — с кисловатыми нотками. Если вы сомневаетесь в свежести куриного мяса — лучше его выбросить. Отравление курицей (даже если вы будете ее долго жарить или тушить) может быть очень серьезным. Симптомы — тошнота, рвота, головокружение, температура, диарея и даже потеря сознания.
Использовать неправильную разделочную доску
Сырое мясо и готовые продукты (сыр, хлеб, колбаса) обязательно надо разделывать на отдельных досках. Для удобства можно завести парочку разных цветов или (в крайнем случае!) пользоваться разными сторонами одной доски. Кроме того, надо обязательно дезинфицировать доску после использования — сначала промыть в горячей мыльной воде, затем обработать дезраствором и потом сполоснуть чистой водой.
Убедитесь также, что вы никогда не кладете приготовленное мясо на тарелку, которая использовалась для хранения сырого мяса, и всегда мойте руки до и сразу после контакта с сырым мясом.
Мыть курицу
Перед приготовлением сырую курицу мыть не обязательно. Наоборот, эксперты предупреждают, что это может быть даже небезопасно для здоровья.
Вода не смоет с мяса все микроорганизмы и бактерии, она только перераспределит их. Во время приготовления другой пищи на тех же поверхностях может произойти перекрестное заражение, которое вызовет кишечные инфекции.
Эксперты упоминают исследование, в котором изучались кухонные поверхности и продукты у людей, которые мыли сырую птицу перед приготовлением. В 60% случаев в раковине были обнаружены бактерии, а в 26% — бактерии выявили на вымытой в этой же раковине зелени.
Размораживать курицу на кухонном столе
Такого способа разморозки стоит избегать. Комнатная температура обеспечивает идеальную среду для размножения всех видов потенциально вредных бактерий.
При этом снаружи курица оттает быстрее и будет уязвима для вредоносных бактерий все то время, пока лед внутри мяса еще сохраняется.
Лучший вариант — размораживать курицу в холодильнике или положить мясо в пакет и опустить его в прохладную воду в кастрюлю или любую емкость. Воду надо регулярно менять, чтобы ее температура оставалась достаточно низкой.
На сковородку — прямо из холодильника
Держать сырое куриное мясо в тепле не стоит, это небезопасно. Но и готовить курицу, хранившуюся в холодильнике, тоже не самое верное решение. Рекомендуется оставить «отдохнуть» мясо минут на 15 при комнатной температуре перед тем, как начать готовить. Это поможет обеспечить равномерную прожарку мяса — внутри и снаружи — и даст гарантии, что вы не получите пищевое отравление, съев сырое мясо.
К слову, проверить, полностью ли готово куриное мясо, поможет специальный термометр. Его надо воткнуть в самую толстую часть куска и убедиться, что температура там достигла 74 градусов. Если будет выше — блюдо получится слишком сухим.
Жарить грудку целиком
Ошибка в том, что этот большой кусок мяса может не прожариться полностью — особенно в самой толстой его части. Из-за того, что грудка неравномерная по толщине, готовиться она будет с разной скоростью. Решение есть — и даже два.
Первый вариант — сделать «бабочку», то есть разрезать толстую грудку вдоль острым ножом, но не до конца, и развернуть ее, или разделить грудку на два более тонких куска.
Второй вариант — отбить грудку, пока она не станет более тонкой и одинаковой по толщине.
Ошибки при приготовлении курицы, которые делают ее невкусной
Не давать мясу отдохнуть после приготовления. На 10-15 минут курицу надо оставить в покое — это позволяет сокам перераспределиться по всему мясу и улучшает вкус блюда.
Постоянно переворачивать курицу на сковороде. Лучше не двигать кусок мяса первые минут 5-7, иначе вы не дадите образоваться корочке и «запечатать» соки внутри мяса.
Утрамбовывать кусочки курицы плотно друг к другу и не оставлять места между ними. В итоге мясо готовится неравномерно, и результатом могут стать не прожаренные кусочки — а почти вареная или тушеная курица. Лучше возьмите две формы для приготовления или готовьте в два этапа.
Не сушить мясо перед приготовлением. Перед тем, как отправить курицу на сковородку, дайте мясу полежать без упаковки и потом промокните его бумажными полотенцами. Иначе сложно получить красивую хрустящую корочку.
Не доводить курицу до готовности в духовке. Секрет вкусной сочной курицы — обжарить ее на сковороде, а затем довести до готовности в духовке при более низкой температуре. Мясо будет более сочным.