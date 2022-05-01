Мыть, жарить целиком и другие ошибки в приготовлении курицы, которые могут навредить здоровью

Куриное мясо — самое распространенное в мире. Блюда из него готовят во многих кухнях мира. Оно дешевое, вкусное, полезное и диетическое — подходит для питания как самых маленьких детей, так и следящих за весом зожников.

Но если готовить курицу неправильно, можно на выходе получить блюдо с минимальными полезными свойствами и мизерным содержанием полезного белка. Давайте разберем самые распространенные ошибки.