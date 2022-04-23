Для того чтобы быть здоровым, мало есть полезные продукты — их еще и нужно правильно готовить. Порой на кухне мы совершаем ошибки, которые могут сделать вредными даже самые здоровые блюда. Вот 8 распространенных гигиенических ошибок, которые могут навредить.

Использовать для протирания туалетную бумагу

Заменить бумажные полотенца на туалетную бумагу — плохая идея. Дело в том, что многие производители туалетной бумаги не стерилизуют и не дезинфицируют ее тщательно. Из-за этого в ней нередко содержатся множество бактерий, которые с легкостью прикрепляются к пище или посуде. Поэтому оставьте туалетную бумагу там, где ей место, и не тащите на кухню.