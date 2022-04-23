Для того чтобы быть здоровым, мало есть полезные продукты — их еще и нужно правильно готовить. Порой на кухне мы совершаем ошибки, которые могут сделать вредными даже самые здоровые блюда. Вот 8 распространенных гигиенических ошибок, которые могут навредить.
Использовать для протирания туалетную бумагу
Заменить бумажные полотенца на туалетную бумагу — плохая идея. Дело в том, что многие производители туалетной бумаги не стерилизуют и не дезинфицируют ее тщательно. Из-за этого в ней нередко содержатся множество бактерий, которые с легкостью прикрепляются к пище или посуде. Поэтому оставьте туалетную бумагу там, где ей место, и не тащите на кухню.
Использовать пластиковую скатерть
Пластиковая скатерть — это практично: можно не стирать в случае чего, а просто пройтись влажной губкой. Однако на самом деле такая скатерть может серьезно вам навредить.
Во-первых, такая скатерть скапливает в себе пыль и бактерии. Во-вторых, из-за нее в пищу могут попасть микрочастицы пластика, который некоторые врачи по степени вредности ставят в один ряд с асбестом и табаком.
Попадая в кишечник, микропластик нарушает микробиоту и ослабляет иммунитет. Кроме того, пластик способен провоцировать стресс и сбой обмена веществ. В итоге наш организм теряет способность бороться с инфекциями.
Не менять кухонные полотенца каждый день
Если вы используете на кухне обычное тканевое полотенце, его нужно регулярно стирать и дезинфицировать. Любая хозяйка знает, как легко запачкать полотенце или прихватку во время готовки. Вместе с грязью на полотенце собираются микробы.
А вот губки для мытья посуды, кстати, чистить бесполезно. На них, по словам специалистов, в 200 тысяч раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Поэтому их нужно менять минимум раз в неделю.
Не защищать еду от мух
Любите хранить продукты в открытом виде? Считаете, что печенье или хлеб не испортятся, если полежат часок-другой без упаковки? Вы серьезно рискуете здоровьем своих домашних, так как на еду могут сесть мухи и загрязнить ее. Кстати, прикрывать еду сеткой тоже бессмысленно: в таком случае мухи не смогут сесть на пищу, зато смогут отложить яйца. Такой обед может закончиться кишечным расстройством.
Использовать для уборки кухни хлорку
Один из самых популярных в нашей стране средств для уборки — «хлорка». Она действительно отлично дезинфицирует, однако часто использовать ее не следует. Вдыхание хлорки может привести к ожогу слизистой и спровоцировать спазм бронхов — человек может начать задыхаться.
В интернете можно увидеть лайфхак: мол, хотите обеззаразить посуду — просто ополосните ее белым вином. Однако важно помнить, что в средствах для дезинфекции процент спирта составляет 75% и выше. Между тем, крепость вин существенно меньше. Поэтому на самом деле такое промывание никак не поможет, пишет издание
Есть подгнившие плоды
Некоторые люди считают, что можно подрезать подгнившую часть яблока и съесть остальное. Однако на самом деле если плод начал гнить, то в нем уже начали размножаться микробы и плесень. Съеденная плесень может привести к самым тяжелым последствиям — вплоть до поражения легких и летального исхода.
Мыть продукты неправильно
Далеко не все продукты питания достаточно просто ополоснуть в воде. Например, все куда сложнее с цветной капустой: из-за сложной структуры из нее сложно вымыть пестициды и клопов. Поэтому ее лучше замочить в воде минут на 15-20. Это касается, кстати, и грибов.
А вот красное мясо и курицу мыть бесполезно: вода не может смыть с них все микроорганизмы и бактерии, она только перераспределяет их.
Подробнее о том, какие еще продукты бесполезно мыть, можно прочитать ЗДЕСЬ.