Яйца к Пасхе покупают заранее и красят за несколько дней до Светлого Воскресенья. Врачи настойчиво рекомендуют — перед тем, как начать красить яйца на Пасху, проверьте их свежесть. Особенно, если вы купили яйца задолго до праздника или приобрели на рынке.

Способы проверить свежесть яиц

Проба с водой

Сырое яйца надо положить в достаточно большую кастрюлю, наполненную холодной водой.

Яйцо свежее — если оно осталось лежать на дне в горизонтальном положении.

Яйцо достаточно свежее — оно чуть всплыло, возможно, под небольшим углом, но остается у дна, чуть балансируя в воде. Такое яйцо надо варить в течение 10 минут.

Яйцо несвежее — оно всплыло к поверхности воды. Такое яйцо есть нельзя.

- Внутри яйца — жидкая среда, — пояснила в интервью радио «Спутник» врач-диетолог Александра Разаренова. — Со временем через микропоры влага испаряется. А ее место заполняет воздух. Чем больше воздуха, тем выше яйцо всплывает.

Проба с разбитым яйцом

Возьмите любое яйцо из купленной в магазине или на рынке партии, разбейте его и оцените белок и желток.

Свежее яйцо — желток выпуклый, белок — вязкий и очень плотно собран вокруг желтка.

Старое яйцо — желток плоский, а белок жидкий, он растекается, теряя связь с желтком.

Проба с встряхиванием

Возьмите яйцо и встряхните его. Услышите всплеск — яйцо уже не первой свежести. Это значит, что внутри яйца, возможно, уже есть воздух, а это говорит о том, что хранится продукт довольно долго.