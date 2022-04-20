Что происходит с организмом в период поста

- Избыток углеводов и недостаточное поступление белка во время 7 недель поста негативно отражаются на функции кишечника, на фоне чего возможно обострение хронических заболеваний, снижение иммунитета, — рассказала врач, нутрициолог Ирина Юзуп. — Неспроста именно на время окончания поста приходятся вспышки респираторных вирусных инфекций .

Отказ от привычных жиров ведет к нарушению всасывания жирорастворимых витаминов А, D, Е. В то же время организм испытывает дефицит минеральных веществ (калия, магния, кальция), в результате чего нарушается водно-солевой баланс, ухудшается состояние микрофлоры кишечника, возникает раздражительность, агрессия.

Надо понимать, что в обычной жизни белки, жиры и углеводы поступают в наш организм преимущественно из животной пищи, отмечает эксперт.