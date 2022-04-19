Исключите эти заболевания, если никак не удается сбросить лишний вес

Менопауза, нарушение цикла

В этом случае причиной лишнего веса становится эстроген. Если количество эстрогена, который вырабатывается яичниками, падает, то похожие на женские половые гормоны вещества начинает производить жир.

- Чем ниже у вас уровень эстрогенов, тем больше жира на бедрах и животе , — предупреждает Волкова.

Вирусы, бессонница, пролактинома, стресс

В этом случае может вырабатываться излишнее количество пролактина. Еще один гормон, который заботливо запасает питательные вещества. Пролактин делает это для лактации. Из-за дисбаланса, когда запасы есть, а лактация не предвидится, у нас начинает увеличиваться вес.

- При этом жир не просто усиленно откладывается, он еще и предпочитает это делать в районе груди и плеч, — описала действие пролактина Екатерина Волкова.