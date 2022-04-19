Исключите эти заболевания, если никак не удается сбросить лишний вес

Зарядка по утрам, правильное питание с достаточным количеством клетчатки, витаминов и необходимых микроэлементов, а вес с места не двигается. Даже наоборот, стремится вверх. Из-за переживаний проблема только усугубляется, хочется быть красивой, стройной и здоровой, но ничего не получается.
- Есть женщины-умницы, которые изучили вопросы похудения на уровне «профи», питаются, как боги, проработали с психологом все причины расстройств пищевого поведения, а «воз и ныне там», — рассказала гинеколог Екатерина Волкова. — Если никак не удается похудеть, необходимо исключить некоторые состояния.
От работы наших внутренних органов, действительно, зависят не только внутренние проблемы, но и внешние проявления. Очень часто причиной лишнего веса могут быть нарушения гормонального баланса в организме.
Гипотиреоз
В этом случае вас подводит щитовидная железа. Она постоянно вырабатывает недостаточное количество гормонов.
- Если описать состояние при гипотиреозе — разленилась, невозможно заставить себя, «болото», сонливость, запоры, анемия, отеки, — объяснила гинеколог.
Если все сказанное про вас, стоит проверить гормоны щитовидной железы. При каких-то нарушениях эндокринолог пропишет необходимую терапию, и проблема решится.
Недостаточная работа надпочечников
Бывает, что надпочечники устают. И начинают работать неправильно. В частности, производить довольно большое количество кортизола.
- Кортизол — это гормон надпочечников, он регулирует углеводный обмен организма, а также принимает участие в развитии стрессовых реакций, — рассказала врач Волкова.
Если мы постоянно находимся в стрессе, кортизол тоже будет вырабатываться постоянно. И вмешиваться в обмен веществ. Дело в том, что кортизол сохраняет энергетические ресурсы организма, копит их на «черный день». Таким образом он буквально заставляет нас набирать лишний вес.
Менопауза, нарушение цикла
В этом случае причиной лишнего веса становится эстроген. Если количество эстрогена, который вырабатывается яичниками, падает, то похожие на женские половые гормоны вещества начинает производить жир.
- Чем ниже у вас уровень эстрогенов, тем больше жира на бедрах и животе, — предупреждает Волкова.
Вирусы, бессонница, пролактинома, стресс
В этом случае может вырабатываться излишнее количество пролактина. Еще один гормон, который заботливо запасает питательные вещества. Пролактин делает это для лактации. Из-за дисбаланса, когда запасы есть, а лактация не предвидится, у нас начинает увеличиваться вес.
- При этом жир не просто усиленно откладывается, он еще и предпочитает это делать в районе груди и плеч, — описала действие пролактина Екатерина Волкова.