- Дело в том, что железистая ткань груди — очень активная, она чувствительна к половым гормонам, хоть молочные железы и находятся далеко от половых органов , — объяснила гинеколог Екатерина Волкова. — Вообще, грудь — такой «бесхозный» орган, на нее мало обращают внимания. Когда речь заходит о болезненных ощущениях, в первую очередь мы подозреваем гормональные нарушения.

Подвластны циклу

Дело в том, что железистой ткани много рецепторов, которые реагируют на изменения по время менструального цикла.

- Грудь молодой женщины, до 45 лет, в основном состоит из железистой ткани, максимальное ее количество достигается во время кормления грудью, — объяснила Екатерина Волкова. — Но с течением жизни железистая ткань замещается соединительной — жировой. Грудь обвисает, теряет контуры. Но это естественный физиологический процесс, связанный с дефицитом эстрогенов. В это же время меняется овал лица, тургор кожи.