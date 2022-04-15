Болит грудь — чаще всего на такой симптом женщину жалуются во второй половине менструального цикла. С приходом нового цикла болезненные ощущения пропадают, будто и не было. Но с большой долей вероятности возвращаются опять. Понятно, что так на грудь действуют гормоны, но насколько это опасно? Разбираемся вместе с экспертом.
- Дело в том, что железистая ткань груди — очень активная, она чувствительна к половым гормонам, хоть молочные железы и находятся далеко от половых органов, — объяснила гинеколог Екатерина Волкова. — Вообще, грудь — такой «бесхозный» орган, на нее мало обращают внимания. Когда речь заходит о болезненных ощущениях, в первую очередь мы подозреваем гормональные нарушения.
Подвластны циклу
Дело в том, что железистой ткани много рецепторов, которые реагируют на изменения по время менструального цикла.
- Грудь молодой женщины, до 45 лет, в основном состоит из железистой ткани, максимальное ее количество достигается во время кормления грудью, — объяснила Екатерина Волкова. — Но с течением жизни железистая ткань замещается соединительной — жировой. Грудь обвисает, теряет контуры. Но это естественный физиологический процесс, связанный с дефицитом эстрогенов. В это же время меняется овал лица, тургор кожи.
В первую половину цикла на работу молочных желез влияет эстроген. Грудь становится более чувствительной, ее стимуляция усиливает половое влечение, способность достигать оргазм. Это то, что нужно, чтобы успешнее зачать ребенка.
Во второй половине цикла в игру вступает прогестерон.
- В это время грудь может набухать, отекать, увеличиваться в размере, — объяснила гинеколог. — Возможно появление болезненности, покалываний, приливов к груди. Это можно считать вариантом нормы, симптомы проходят с новым циклом.
Куда делся прогестерон?
Другое дело, когда грудь каменеет, нижнее белье становится мало, от любого прикосновения чувствуется дискомфорт.
- В этом случае, скорее всего, неполноценно сработал прогестерон, вообще, длительные болезненные ощущения в груди — проблема, часто связанная с дефицитом прогестерона, — рассказала Екатерина Волкова. — Могут помочь специальные мази с прогестероном или другие способы его искусственного введения.
Но это только симптоматическое лечение, оно не решает проблему. Необходимо понять, почему прогестерон выработался в недостаточном количестве.
- Необходимо разобраться с доктором, куда же делся прогестерон, — порекомендовала Волкова. — Если сильная болезненность была единожды, возможно, это влияние стресса, ановуляторный цикл, краткосрочный сбой баланса, но если это повторяется, надо не просто осматривать грудь, провести УЗИ-исследование, надо проверять баланс гормонов.
Еще один вариант боли — начался новый цикл, а боль сохраняется. В этом случае мог подвести уровень эстрогенов.
- Примерно с этим же связаны, например, кисты яичников, происходят они из-за нарушений утилизации эстрогенов, — говорит гинеколог.
Еще один гормон — пролактин, также может стать причиной боли. Обычно он повышается из-за стресса, работы по ночам, бессонницы. Молочная железа тут же ответит на гормон.
Когда болит и почему
Если вы чувствуете боль и тяжесть в начале цикла, виноват низкий уровень эстрогена.
Когда боль, тяжесть и распирание возникает во второй половине цикла — причину стоит искать в недостаточном уровне прогестерона.
В случае, если болевые ощущения возникли после стресса, бессонницы — проверяйте уровень пролактина. Вероятно, он повысился из-за вашего образа жизни.
Все эти гормоны относятся к половым, то есть тем, которые вырабатывают яичники. Для этого и надо с жалобами на боль в груди отправляться, в первую очередь, к гинекологу. А не «заглушать» неприятные ощущения с помощью гормональных препаратов.
Что будет, если не искать причину
Организм может достаточно длительное время находиться в состоянии дисбаланса. И при этом одной из пострадавших сторон будут молочные железы.
- Длительные гормональные дисбалансы могут привести к большим проблемам, — предупреждает врач. — Это и фиброзно-кистозная мастопатия, на которую сбрасывают все, что угодно. Это диффузное — размытое — изменение ткани, его ставят, когда обнаруживают неоднородность тканей. Но часто врачи не обращают внимание на причину изменений. А эта размытая диффузность связана с тем, что ткань молочной железы получала неправильное гормональное влияние.
Еще одно заболевание, связанное с дисбалансом половых гормонов — киста молочной железы. Сама по себе она не болит, только при надавливании.
- Киста чаще всего строго локализована, удалять необходимо кисты больших размеров или пунктировать их, чтобы уменьшить размеры, — объяснила Екатерина Волкова.
Если киста — это образование с жидкостной структурой, то фиброаденома — плотное доброкачественное образование, которое формируется из железистой и соединительной ткани при гормональном дисбалансе. Фиброаденомы рекомендуется удалять, так как есть риск их перерождения в рак.
С чего начать
Исследовать баланс половых гормонов — сдать кровь, это позволит понять, есть ли проблемы, и почему так произошло. Возможно — это влияние стресса, дефицита.
- При этом норма ни о чем не говорит, если болезненность в груди все же есть, значит, что-то не в порядке на «нижних этажах», — предупредила гинеколог. — Это можно заподозрить по обильным и длительным менструациям.
УЗИ малого таза, чтобы убедиться что с половыми органами все в порядке, они никак не участвуют в процессе формирования сбоев.
УЗИ молочных желез до 8-10 дней цикла. В это время грудь получает максимальное эстрогеновое влияние.
- Если железистая ткань уже заместилась жировой, можно добавить маммографию, — рекомендует Екатерина Волкова. — Но всем подряд ее делать не стоит, все же когда много железистой ткани, это недостаточно информативно.
Посещать гинеколога за 2 визита, один уделить из них уделить половым органам, другой — груди.
Ощупывать грудь хотя бы раз в месяц по 5-7 минут — эта простая манипуляция может спасти вам жизнь.