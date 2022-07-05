В аптеках сейчас нам доступны самые разные лекарства — и купить их можно без рецепта врача. С одной стороны, это плюс — не надо идти к доктору, как только закончился прописанный им препарат, а спокойно купить новый и пополнить запасы. Кстати, во многих странах это невозможно — например, в аптеке в Канаде без рецепта вам продадут только «травки» и тайленол (аналог парацетамола).
Но минус подобной разрешительной аптечной практики в России тоже очевиден — люди зачастую предпочитают лечиться сами, подсматривая, что помогло их соседке или родственнику, и их выбор нередко падает как раз на лекарства-пустышки, которые на самом деле ничего не лечат.
Бывает, что их прописывают пациентам и сами врачи — и не так уж редко. Почему так происходит?
Почему врачи «любят» фуфломицины
- Характерное отличие «фуфломицинов» от нормальных лекарств с доказанной эффективностью — у них нет побочных эффектов, —
«Фуфломицины» — это еще и шикарное подспорье для врачей, считает врач.
- Пришел к врачу здоровый, но тревожный пациент. Врач дал ему безобидную пилюлю в красивой упаковке — и все счастливы. Пациенту получше, он получил заботу и внимание, и врачу спокойно, не надо ждать побочных эффектов, — объясняет кардиолог. — Ведь главный принцип медицины — не навреди! А у 30% пациентов вообще все пройдет. Эффект плацебо работает отлично. У оставшихся — не пройдет, но тут много разных вариантов дальнейшего развития событий. Один из них — обращаться за помощью к эффективным таблеткам (когда проблема уже на уровне тела), или идти в психотерапию, если проблема в голове.
Лекарства, которые ничего не лечат — список кардиолога
- Лидеры продаж среди «фуфломицинов» — противовирусные препараты и препараты для поддержания печени. Для сердца и сосудов тоже полно красивых упаковок, — рассказывает врач Анна Кореневич. — В список можно включить несколько десятков препаратов, и он каждый день пополняется новыми наименованиями.
Пить или не пить?
- Вам решать, принимать эти препараты или нет. Стоит на них тратить деньги? Это ваше личное дело, — резюмирует врач-кардиолог. — Моё мнение как практикующего кардиолога с 22-летним стажем и клинического психолога — если проблема на уровне головы, то и работать надо с головой — и без лекарств. Если на уровне тела, то тут нужны работающие лекарства с доказанной эффективностью. Если проблема и на уровне тела, и на уровне головы, то лечить надо комплексно. Лекарствам-пустышкам в моей схеме места нет. Временное улучшение самочувствия — это не то, что нужно пациенту, ему нужен стабильный результат и уверенность в здоровье.