В аптеках сейчас нам доступны самые разные лекарства — и купить их можно без рецепта врача. С одной стороны, это плюс — не надо идти к доктору, как только закончился прописанный им препарат, а спокойно купить новый и пополнить запасы. Кстати, во многих странах это невозможно — например, в аптеке в Канаде без рецепта вам продадут только «травки» и тайленол (аналог парацетамола).

Но минус подобной разрешительной аптечной практики в России тоже очевиден — люди зачастую предпочитают лечиться сами, подсматривая, что помогло их соседке или родственнику, и их выбор нередко падает как раз на лекарства-пустышки, которые на самом деле ничего не лечат.

Бывает, что их прописывают пациентам и сами врачи — и не так уж редко. Почему так происходит?