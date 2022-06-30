Волосы выпадают из-за плохой наследственности, гормональных изменений, дефицита витаминов и минералов, хронических заболеваний, стресса, недосыпа, несбалансированного питания. Еще одна частая причина выпадения волос — прием некоторых лекарств.
В медицине этот сбой в организме называют лекарственно-индуцированная алопеция. Подробнее о влиянии лекарств на рост волос «Доктору Питеру» рассказала врач.
врач-терапевт клиники Biorise, интегративный нутрициолог, IV-специалист (внутривенная терапия)
Как лекарства портят волосы
- В большинстве случаев лекарственное выпадение волос — следствие токсического действия препарата на матрикс волосяного фолликула, — объясняет врач-терапевт Гузель Лихтина. — Но что важно — лекарственное выпадение волос, как правило, полностью обратимо.
По словам эксперта, лекарства по-разному могут воздействовать на волосяной фолликул — в одном случае они вызывают резкую остановку репродукции клеток матрикса волоса (анагеновая алопеция), в другом — вызывают преждевременный покой фолликулов (телогеновая алопеция).
Анагеновая алопеция
- Отличительная особенность анагеновой алопеции — скорость выпадения волос, - рассказывает врач. — Как правило, при такой разновидности алопеции выпадение волос происходит в течение нескольких дней или недель после введения препарата, тогда как при телогеновой алопеции волосы «сыпятся» только через 2–4 месяца после начала лечения.
Анагеновая алопеция — заметный побочный эффект противоопухолевых средств, которые вызывают острое повреждение быстро делящихся клеток матрикса волоса.
Телогеновая алопеция
- Телогеновая алопеция может быть следствием приема большого количества лекарств, — поясняет Гузель Лихтина. — Как правило, к ним относятся:
антикоагулянты — препараты для разжижения крови;
ретинол (витамин А) и его производные;
интерфероны (иммуномодуляторы);
антигиперлипидемические препараты — статины, используемые для снижения уровня холестерина в крови;
противосудорожные средства, главным образом, вальпроевая кислота;
антидепрессанты, особенно флуоксетин и пароксетин;
противопаркинсонические средства — леводопа, бромокриптин;
антигипертензивные препараты — системные или топические антагонисты бета-адренорецепторов;
антитиреоидные препараты, угнетающие синтез гормонов;
некоторые противоязвенные средства, например, циметидин;
противогрибковые препараты.
- Выпадение волос также может быть связано с применением оральных контрацептивов — как во время приема таблеток, так и после прекращения приема препарата, — добавляет врач.
Распространенность и тяжесть алопеции зависят от препарата, а также от индивидуальной предрасположенности, уточняет доктор.
- Некоторые препараты вызывают выпадение волос у большинства пациентов, получающих соответствующие дозы, в то время как другие препараты лишь изредка вызывают аномалии роста волос у других, — поясняет Гузель Лихтина.
Как остановить выпадение волос из-за лекарств
- Диагностировать лекарственную алопецию довольно сложно, — признает терапевт. — Единственный рабочий способ — посмотреть, наступит ли улучшение после прекращения приема «подозреваемого» препарата. Чаще всего лекарственно-индуцированная алопеция полностью обратима и рост волос возобновляется в течение нескольких недель или месяцев после отмены препарата.
При этом очень важно поддерживать витаминно-минеральный статус организма и обратить особое внимание на свое питание, уточняет эксперт.
Так, для того, чтобы остановить интенсивное выпадение волос и стимулировать рост новых здоровых волос, необходимо достаточное количество нутриентов — полезных веществ в организме. Это:
витамины группы В (в особенности: В5, В6, В7, В9, В12),
ретинол,
селен,
медь,
витамин Е и другие.
- Также для усиления роста волос можно применять местные средства, улучшающие кровоснабжение волосяного фолликула. Например, спреи для кожи головы с миноксидилом, — отмечает Гузель Лихтина.
А наши коллеги из Wday.ru расспросили врача-трихолога о других причинах выпадения волос и средствах, которые помогают остановить этот ну очень неприятный процесс. Прочитать об этом подробней можно