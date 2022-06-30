волосы выпадают причина лекарства
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Волосы выпадают из-за плохой наследственности, гормональных изменений, дефицита витаминов и минералов, хронических заболеваний, стресса, недосыпа, несбалансированного питания. Еще одна частая причина выпадения волос — прием некоторых лекарств.

В  медицине этот сбой в организме называют лекарственно-индуцированная алопеция. Подробнее о влиянии лекарств на рост волос «Доктору Питеру» рассказала врач.

Гузель Лихтина
Гузель Лихтина
медицина

врач-терапевт клиники Biorise, интегративный нутрициолог, IV-специалист (внутривенная терапия)

Как лекарства портят волосы

- В большинстве случаев лекарственное выпадение волос — следствие токсического действия препарата на матрикс волосяного фолликула, — объясняет врач-терапевт Гузель Лихтина. — Но что важно — лекарственное выпадение волос, как правило, полностью обратимо.  

По словам эксперта, лекарства по-разному могут воздействовать на волосяной фолликул — в одном случае они вызывают резкую остановку репродукции клеток матрикса волоса (анагеновая алопеция), в другом — вызывают преждевременный покой фолликулов (телогеновая алопеция). 

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Анагеновая алопеция

- Отличительная особенность анагеновой алопеции — скорость выпадения волос, - рассказывает врач. — Как правило, при такой разновидности алопеции выпадение волос происходит в течение нескольких дней или недель после введения препарата, тогда как при телогеновой алопеции волосы «сыпятся» только через 2–4 месяца после начала лечения. 

Анагеновая алопеция — заметный побочный эффект противоопухолевых средств, которые вызывают острое повреждение быстро делящихся клеток матрикса волоса. 

Телогеновая алопеция

- Телогеновая алопеция может быть следствием приема большого количества лекарств, — поясняет Гузель Лихтина. — Как правило, к ним относятся: 

  • антикоагулянты — препараты для разжижения крови;

  • ретинол (витамин А) и его производные;

  • интерфероны (иммуномодуляторы);

  • антигиперлипидемические препараты — статины, используемые для снижения уровня холестерина в крови;

  • противосудорожные средства, главным образом, вальпроевая кислота;

  • антидепрессанты, особенно флуоксетин и пароксетин;

  • противопаркинсонические средства — леводопа, бромокриптин;

  • антигипертензивные препараты — системные или топические антагонисты бета-адренорецепторов;

  • антитиреоидные препараты, угнетающие синтез гормонов;

  • некоторые противоязвенные средства, например, циметидин;

  • противогрибковые препараты.

- Выпадение волос также может быть связано с применением оральных контрацептивов — как во время приема таблеток, так и после прекращения приема препарата, — добавляет врач. 

Распространенность и тяжесть алопеции зависят от препарата, а также от индивидуальной предрасположенности, уточняет доктор.

- Некоторые препараты вызывают выпадение волос у большинства пациентов, получающих соответствующие дозы, в то время как другие препараты лишь изредка вызывают аномалии роста волос у других, — поясняет Гузель Лихтина. 

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Как остановить выпадение волос из-за лекарств

- Диагностировать лекарственную алопецию довольно сложно, — признает терапевт. — Единственный рабочий способ — посмотреть, наступит ли улучшение после прекращения приема «подозреваемого» препарата. Чаще всего лекарственно-индуцированная алопеция полностью обратима и рост волос возобновляется в течение нескольких недель или месяцев после отмены препарата.

При этом очень важно поддерживать витаминно-минеральный статус организма и обратить особое внимание на свое питание, уточняет эксперт.

Так, для того, чтобы остановить интенсивное выпадение волос и стимулировать рост новых здоровых волос, необходимо достаточное количество нутриентов — полезных веществ в организме. Это:

- Также для усиления роста волос можно применять местные средства, улучшающие кровоснабжение волосяного фолликула. Например, спреи для кожи головы с миноксидилом, — отмечает Гузель Лихтина. 

А наши коллеги из Wday.ru расспросили врача-трихолога о других причинах выпадения волос и средствах, которые помогают остановить этот ну очень неприятный процесс. Прочитать об этом подробней можно ЗДЕСЬ.

Анна Майская