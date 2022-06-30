Анагеновая алопеция

- Отличительная особенность анагеновой алопеции — скорость выпадения волос, - рассказывает врач. — Как правило, при такой разновидности алопеции выпадение волос происходит в течение нескольких дней или недель после введения препарата, тогда как при телогеновой алопеции волосы «сыпятся» только через 2–4 месяца после начала лечения.

Анагеновая алопеция — заметный побочный эффект противоопухолевых средств, которые вызывают острое повреждение быстро делящихся клеток матрикса волоса.

Телогеновая алопеция

- Телогеновая алопеция может быть следствием приема большого количества лекарств, — поясняет Гузель Лихтина. — Как правило, к ним относятся:

антикоагулянты — препараты для разжижения крови;

ретинол (витамин А) и его производные;

интерфероны (иммуномодуляторы);

антигиперлипидемические препараты — статины, используемые для снижения уровня холестерина в крови;

противосудорожные средства, главным образом, вальпроевая кислота;

антидепрессанты, особенно флуоксетин и пароксетин;

противопаркинсонические средства — леводопа, бромокриптин;

антигипертензивные препараты — системные или топические антагонисты бета-адренорецепторов;

антитиреоидные препараты, угнетающие синтез гормонов;

некоторые противоязвенные средства, например, циметидин;

противогрибковые препараты.

- Выпадение волос также может быть связано с применением оральных контрацептивов — как во время приема таблеток, так и после прекращения приема препарата, — добавляет врач.

Распространенность и тяжесть алопеции зависят от препарата, а также от индивидуальной предрасположенности, уточняет доктор.

- Некоторые препараты вызывают выпадение волос у большинства пациентов, получающих соответствующие дозы, в то время как другие препараты лишь изредка вызывают аномалии роста волос у других, — поясняет Гузель Лихтина.