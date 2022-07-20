Ухудшается качество волос

Не рекомендует мыть голову на ночь и врач-дерматолог Елена Агафонова.

- Если человек ляжет спать с мокрой головой, то волосы могут приминаться, заминаться, терять объем, травмироваться о подушку, что впоследствии может приводить к ухудшению их качества, — считает кандидат медицинских наук. — Желательно сушить голову не менее чем за 20-30 минут того, как вы ляжете спать. Советую использовать наволочки не из грубых материалов, в идеале — шелковые.

Вечером перед сном мыть голову также не стоит, если у вас недостаточно времени на необходимые для волос процедуры, отмечает эксперт.

- Ведь нужно нанести моющие средства, выдержать необходимое количество времени, смыть средства, а потом еще и хорошо высушить волосы, — объясняет Елена Агафонова. — Если спешить и не успевать должным образом провести туалет, качество ухода за волосами уменьшается.