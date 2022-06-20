Казалось бы, чем может навредить обычный шампунь? Он применяется наружно и быстро смывается водой. Но ведь и используется он если не ежедневно, то хотя бы 2-3 раза в неделю. Поэтому количество вредных веществ, которые могут содержать эти средства, и время воздействия повышается. Конечно, не все средства для волос опасны и навредят, однако осторожность и здравый смысл при подборе тех продуктов, которыми вы ежедневно моете волосы — необходимы. Особенно это важно, если речь идет о детях, будущих мамах и людях, которые имеют различные хронические патологии.

«Доктор Питер» совместно с Ольгой Бердниковой, нефрологом, терапевтом сети клиник «Столица» разбирались, какие продукты для волос наиболее опасны, каких компонентов в составе стоит избегать.