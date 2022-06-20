Казалось бы, чем может навредить обычный шампунь? Он применяется наружно и быстро смывается водой. Но ведь и используется он если не ежедневно, то хотя бы 2-3 раза в неделю. Поэтому количество вредных веществ, которые могут содержать эти средства, и время воздействия повышается. Конечно, не все средства для волос опасны и навредят, однако осторожность и здравый смысл при подборе тех продуктов, которыми вы ежедневно моете волосы — необходимы. Особенно это важно, если речь идет о детях, будущих мамах и людях, которые имеют различные хронические патологии.
«Доктор Питер» совместно с Ольгой Бердниковой, нефрологом, терапевтом сети клиник «Столица» разбирались, какие продукты для волос наиболее опасны, каких компонентов в составе стоит избегать.
Смотрите на состав
Человек за свою жизнь использует примерно 57 литров средства для мытья головы. Это достаточно внушительный объем. Поэтому к составу шампуня стоит подойти достаточно серьезно, поскольку из-за такого количества и регулярного контакта с продуктом, он, естественно, существенно влияет на организм в целом.
Кожа обладает довольно высокой проницемостью для некоторых химических веществ, поэтому вредные соединения в составе шампуня достаточно опасны, а при нанесении такого шампуня на кожу возможно даже попадание компонентов в кровь. Остановимся подробнее на нескольких составляющих, которые опасны для организма.
Загадочная аббревиатура SLES
Под ней скрывается лауретсульфальт натрия. Он содержится практически во всех промышленных шампунях с красивой упаковкой, продаваемых в магазинах. Часто SLES попадаются в тех самых брендах, которые мы видим в рекламе. Чем же так опасен этот компонент?
Во-первых, этот компонент смывает с кожи защитную гидролипидную пленку, в результате чего кожа стареет быстрее, лишаясь защиты.
Во-вторых, на самих волосах лауретсульфальт натрия вызывает повышенное слущивание клеток, что приводит к «забиванию» поверхности кожи головы, нарушению тканевого дыхания, что может приводить к образованию перхоти и выпадению волос.
Все зависит от концентрации
Важно знать — в небольшой концентрации, примерно 1-5% лауретсульфальта натрия, вещество не оказывает канцерогенного действия, а вот в количестве 17% (по данным американского токсикологического общества) лауретсульфальт натрия обладает прямым канцерогенным эффектом, т.е. может вызывать рак.
Поэтому нужно выбирать шампунь, в составе которого находится не лауретсульфальт натрия, а более дорогой компонент на основе кокосового масла. Такие шампуни доступны в продаже, они бессульфатные, и выбирать нужно именно их.
Парабены: распространены и опасны
Однако более серьезный компонент в составе шампуня — парабены. На упаковках означаются с приставками бензил-, изобутил-, натриевая соль или как Е214 или 218. Парабены входят в состав не только шампуней, но и некоторых детских кремов, дезодорантов и т.д. Обязательно посмотрите состав своих духов, стиральных порошков, зубных паст — вы будете удивлены, но там тоже могут содержаться парабены.
Опасность парабенов в том, что это полностью химическое вещество. Оно может оказывать прямое канцерогенное действие. Это было доказано в американском институте, когда исследовали биоптаты рака груди и обнаружили, что в 95% образцов содержатся парабены. Причем парабены содержались в верхних частях груди, и было сделано предположение, что попадают они в молочные железы через дезодоранты-антиперсперанты, которые активно используют женщины. Поэтому в США парабены запрещены в качестве консерванта дезодорантов.
Как они влияют на организм?
Очень опасны парабены для эндокринной системы. Всасываясь через кожу, они могут приводить к усилению действия эстрогенов, т.е. гормонов, которые содействуют зачатию. Поэтому эти вещества могут приводить (при снижении активности печени к детоксикации) к бесплодию у женщин, а у мужчин парабены снижают уровень тестостерона, в результате сперматозоиды становятся менее подвижными, что также приводит к снижению фертильности.
По исследованиям влияния парабенов на щитовидную железу известно, что они снижают уровень тироксина, главного гормона щитовидной железы и это приводит к гипотиреозу, что особенно опасно в детском возрасте. То есть в детской практике парабены опасны вдвойне.
Использование парабенов настолько распространено в косметологических средствах, что во Франции в 2004 году запретили использование большинство парабенов в бытовой химии и косметических средствах. А в Евросоюзе в целом уровень парабенов в косметических средствах не должен превышать всего 0,4%.
Почему они так популярны?
Дело в том, что парабены — это универсальные консерванты, находясь в продукте, они препятствуют тому, чтобы косметика портилась. При приобретении косметики для себя и, особенно, для своих детей смотрите, что она не содержала парабенов.
Альтернативой считаются растительные масла — оливковое, жожоба, масло из косточек грейпфрута. Это естественные натуральные консерванты, которые считаются натуральной заменой парабенов. Поэтому не забывайте изучать состав! Многие бренды выпускают линейки средств без сульфатов и парабенов.