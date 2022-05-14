Один из самых популярных косметических лайфхаков, известных еще нашим бабушкам — дегтярное мыло: мол, им можно и лицо мыть, и голову. Однако на самом деле это средство может быть очень опасным.
По словам врача-терапевта, эндокринолога, профессора Катерины Кривцовой, главный критерий при выборе тех или иных средств для ухода — наличие аллергий. У обладателя склонной к аллергии кожей реакцию может вызвать многое, и наоборот.
Однако в случае с дегтярным мылом все сложнее: в практике доктора были случаи, когда люди часто использовали дегтярное мыло с ядовитыми веществами в составе. Это спровоцировало выделение пота розового цвета — то есть интоксикацию.
Как отмечает врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина, дегтярное мыло по справедливости имеет славу эффективного средства против угревой сыпи и высыпаний. Кроме того, можно встретить советы мыть им голову — от перхоти помогает. Однако специалист отмечает: использовать такое мыло редко, не больше двух-трех раз в неделю, и при наличии конкретных проблем. Да и то далеко не всем.
Дело в том, поясняет Гришина в беседе с изданием
Кстати
Хозяйственное мыло тоже нередко рекомендуют использовать в качестве средства для умывания лица и шампуня. Однако это не самая лучшая идея. О том, почему не стоит мыться таким мылом, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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Однако и с обычной косметикой не все так просто: состав в некоторых кремах и пенках для умывания тоже оставляет желать лучшего. Какие ингредиенты в уходовой косметике могут нанести вред здоровью? Узнай ЗДЕСЬ.