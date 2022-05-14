

Один из самых популярных косметических лайфхаков, известных еще нашим бабушкам — дегтярное мыло: мол, им можно и лицо мыть, и голову. Однако на самом деле это средство может быть очень опасным.

По словам врача-терапевта, эндокринолога, профессора Катерины Кривцовой, главный критерий при выборе тех или иных средств для ухода — наличие аллергий. У обладателя склонной к аллергии кожей реакцию может вызвать многое, и наоборот.

Однако в случае с дегтярным мылом все сложнее: в практике доктора были случаи, когда люди часто использовали дегтярное мыло с ядовитыми веществами в составе. Это спровоцировало выделение пота розового цвета — то есть интоксикацию.