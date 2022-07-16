С раком удалось успешно справиться, заболевание ушло в ремиссию. Можно ли считать, что на этом борьба с онкологией закончена, и болезнь не вернется? К сожалению, нет.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукt.me/ADKaprin
- В целом рак был «пролечен», то есть злокачественные клетки поддались контролю и не продолжают свое стремительное «движение» по организму, — объяснил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. — Однако, через какое-то время «агрессор» вновь запускает активную функцию, и болезнь возвращается.
Как и в случае начальных стадий рака, рецидив может долгое время протекать бессимптомно. Только через какое-то время появляются признаки:
снижение веса;
изменение аппетита;
нарушения стула;
повышение температуры;
слабость;
быстрая утомляемость;
потливость;
озноб;
зуд;
увеличение лимфоузлов.
- Очень сложно спрогнозировать на 100 процентов, произойдет ли рецидив в том или ином случае, — говорит Андрей Каприн. — Очень многое зависит от формы опухолевого процесса и гистологического типа.
Влияют на вероятность возвращения болезни и стадия заболевания, когда начато лечение, и локализация опухоли.
Некоторые виды опухолей не дают метастаз, поэтому и рецидивы происходят очень редко. Это касается, например, рака щитовидной железы и базалиомы кожи.
- Есть виды рака, которые, наоборот, отличаются высокой частотой рецидивов, — предупреждает онколог. — Это глиобластома — крайне агрессивная опухоль головного мозга, которая практически всегда возвращается, несмотря на лечение.
Какие опухоли чаще всего дают рецидив:
рак поджелудочной железы
рак мочевого пузыря;
саркома мягких тканей.
В группу риска попадают возрастные люди, те, у кого есть другие сопутствующие заболевания. Влияет на процесс и образ жизни. Необходимо проходить регулярные профилактические осмотры.
- Это главное и основное правило, которое должен соблюдать каждый пациент неукоснительно, — уверен Андрей Каприн. — Даже если вас ничего не беспокоит.
Если лечение начато на 1 или 2 стадии заболевания, то в первые 5 лет необходимо ходить на осмотр раз в полгода, далее — раз в год.
Если лечение начато на 3 и 4 стадиях, то контролировать вас будут раз в 3 месяца в первый года, а затем — раз в полгода.
- Игнорировать эти предписания просто недопустимо, во время контрольной проверки врач может заподозрить любые изменения в организме, — объясняет онколог Каприн. — В случае рецидива это поможет своевременно начать и провести эффективное лечение.
На втором месте по важности — здоровый образ жизни. С правильным питанием, посильными физическими нагрузками, соблюдением питьевого режима и отказом от вредных привычек.
- Физическая активность после завершения лечения необходима! — категоричен Андрей Каприн. — Она благотворно влияет на иммунную систему, уменьшает уровень сахара в крови, регулирует секрецию инсулина, уровень фактора роста опухолей и цитокинов.
При этом эксперт советует не переусердствовать, перегрузки тоже ни к чему. Вполне подойдут прогулки на свежем воздухе, работа по дому, легкая гимнастика.
- Лечить рецидив сложнее, хотя бы потому что этот процесс протекает агрессивнее и стремительнее, — объяснил онколог. — Но отчаиваться тоже не стоит.