- В целом рак был «пролечен», то есть злокачественные клетки поддались контролю и не продолжают свое стремительное «движение» по организму, — объяснил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. — Однако, через какое-то время «агрессор» вновь запускает активную функцию , и болезнь возвращается.

Как и в случае начальных стадий рака, рецидив может долгое время протекать бессимптомно. Только через какое-то время появляются признаки: