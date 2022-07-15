У онкологии нет возраста: что каждая женщина должна знать о раке груди

Почти 8 миллионов женщин с диагнозом «рак молочной железы» совсем недавно прошли или сейчас проходят лечение. Это один из самых распространенных видов злокачественных опухолей во всем мире. Но об онкологии рядовая женщина, у которой нет знакомых медиков, знает немного. Поэтому нередко девушки и женщины думают, что рак может возникнуть от травм груди, ношения тесного белья или проведения определенных медицинских процедур.
Чтобы прояснить ситуацию и разобраться в распространенных заблуждениях, «Доктор Питер» поговорил с Ярославом Колосовским, онкологом, маммологом, хирургом, кандидатом медицинских наук.
онколог, маммолог, хирург «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наукvk.com/smclinic_spb
1. Травма молочной железы не может привести к раку
Вопреки расхожему мнению, различные повреждения, травмы груди не могут вызвать раковой опухоли. Но они нередко провоцируют изменения, которые при визуальных исследованиях могут имитировать опухоли. Из-за травмы возникает некроз жировой ткани, который при маммографии может определяться как образование с нечеткими краями, что по характеристикам похоже на онкологию. Но при пункционной биопсии ситуацию можно легко прояснить.
2. Бюстгальтеры с косточками безопасны
Есть мнение, что ношение бюстгальтеров с косточками — это провокатор рака. Маммологи уверены, что данные модели белья не провоцируют опухоли, но при этом все равно рекомендуют отказаться от подобных видов бюстгальтеров. Вшитая проволока может раздражить кожу под грудью, провоцируя повреждения тканей. Это риск возникновения инфекции, абсцесса, пиодермии.
3. Хорошая наследственность — не гарантия 100% защиты
Нередко врачи слышат фразу «у нас никто раком не болел, поэтому и мне не стоит беспокоиться». Но это опасное заблуждение, поскольку около 5-10% рака молочной железы вызывают генетические мутации, передаваемые по наследству в семье. То есть оставшиеся проценты — это случаи рака без четкой наследственной предрасположенности. Поэтому нельзя пренебрегать скрининговыми мероприятиями, нужно регулярно проходить осмотры у маммолога, УЗИ и маммографию по существующим стандартам.
4. Связь со стрессом пока не доказана
На сегодняшний день онкологи не связывают стресс и рак груди. Но современный ритм жизни и влияние стрессов на здоровье в целом отрицать нельзя. Поэтому для защиты всего организма и груди стоит проводить профилактические мероприятия, которые помогают защититься от эмоциональных и физических перегрузок. Гарантии того, что это защитит от рака, нет, но снизить риски стоит.
5. ЗОЖ полезен — но это не панацея
Никто не будет спорить, что здоровый образ жизни принесет несомненную пользу здоровью. Но раком болеют и ЗОЖ-ники, застраховаться от спонтанной мутации клеток женщине нельзя ни в каком возрасте. Поэтому важно следить за своим здоровьем, особенно с наступлением менопаузы, когда риски РМЖ подрастают. Есть данные о том, что даже при двусторонней мастэктомии (удалении обеих грудей), остаются минимальные риски. Но это не значит, что не стоит отказываться от вредных привычек, пренебрегать активностью и не бороться с лишним весом. Сохранив здоровой грудь, можно заработать массу других болезней.
6. У рака нет точного возраста
Многие женщины ошибочно считают — рак возникает только в старости. Да, риски повышаются с возрастом, но примерно у 5% женщин РМЖ определяют до 40 лет, есть случаи и возникновения в 20-30 лет. Поэтому настороженность в отношении онкологии должна быть всегда. Если в семье были случаи рака — проходить обследования стоит регулярно уже с 20-30 лет.
7. Уплотнение в груди — еще не рак
Далеко не любой комочек в груди — это раковая опухоль. Маммологи уверены, большинство их округлых плотных образований — доброкачественные образования. Но при наличии любого узелка, которого не было ранее стоит посетить врача.
8. Рак не всегда можно прощупать
Это обратная ситуация — не всегда нормальная плотность, внешний вид груди и отсутствие шишек равно тому, что нет и рака груди. Если бы опухоли можно было выявить только вручную, потребности в скрининговой маммографии не было. Многие виды РМЖ видно только при различных инструментальных исследованиях, вручную врач и сама женщина их просто не найдут. Особенно в этом отношении опасны протоковые карциномы, которые на маммограмах видны в форме кальцинатов.
9. Рак груди — не только женский диагноз
Хотя у мужчин молочная железа не развита, есть только ее зачатки, это не означает, то они не могут заболеть раком груди. Да, это бывает гораздо реже, но встречается. Поэтому представителям сильного пола тоже нужно обращать внимание на любые изменения в грудных железах.