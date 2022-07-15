У онкологии нет возраста: что каждая женщина должна знать о раке груди

Почти 8 миллионов женщин с диагнозом «рак молочной железы» совсем недавно прошли или сейчас проходят лечение. Это один из самых распространенных видов злокачественных опухолей во всем мире. Но об онкологии рядовая женщина, у которой нет знакомых медиков, знает немного. Поэтому нередко девушки и женщины думают, что рак может возникнуть от травм груди, ношения тесного белья или проведения определенных медицинских процедур.

Чтобы прояснить ситуацию и разобраться в распространенных заблуждениях, «Доктор Питер» поговорил с Ярославом Колосовским, онкологом, маммологом, хирургом, кандидатом медицинских наук.