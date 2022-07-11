По словам главного онколога Минздрава РФ, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, после завершенного лечения рака можно и нужно возвращаться к полноценной жизни и привычному образу жизни — тому, который был до болезни. Конечно, с учетом мнения лечащего врача и соблюдения определенных правил.
- Самое первое и главное правило в этом списке — полноценное питание и физическая активность. Именно они — залог вашего скорейшего восстановления и хорошего самочувствия, — считает Андрей Каприн.
По словам онколога, объем и интенсивность физической нагрузки после болезни может быть разным — в зависимости от особенностей злокачественной опухоли и сопутствующих патологий. Но в любом случае легкая аэробная нагрузка — например, ходьба, точно подойдет практически каждому.
- Если на фоне лечения злокачественного новообразования появились неприятные ощущения в голенях, стопах, кистях рук — например, чувство ползания мурашек, покалывания, стягивания, ощущения проваливания при ходьбе и прочее (периферическая полинейропатия), обязательно подключите упражнения на баланс, так как они уменьшают риск падения, —
Какие радости жизни можно себе позволить после лечения, а от каких лучше воздержаться? Главный онколог ответил на частые вопросы онкопациентов.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукt.me/ADKaprin
Ходить в баню и сауну
В настоящее время нет исследований, которые бы достоверно говорили о том, что бани безопасны, или наоборот, — способствуют прогрессированию онкологического заболевания. Поэтому в настоящее время нашим пациентам мы рекомендуем воздержаться от их посещения.
Делать массаж
К сожалению, сейчас существует давно укоренившийся миф, что массаж, физиотерапия, иглорефлексотерапия онкологическим пациентам, даже в ремиссии, запрещены. Это не совсем так. При наличии показаний, эти методы разрешены не только после завершения лечения, но и на фоне него. Разумеется, целесообразность и возможность их назначения определяет лечащий врач.
Наводить красоту
Заниматься собой, поддерживать свою красоту не только можно, но и нужно. Онкологическим пациентам, не только в ремиссии, но и на фоне лечения, если позволяют анализы крови, можно делать маски для лица, массажи лица также разрешены.
Загорать
Поездки на море и в теплые страны не запрещены. Однако стоит помнить о мерах предосторожности: исключать пребывание на солнце в часы наибольшей солнечной активности (в зависимости от климатического пояса), и, конечно, пользоваться солнцезащитными кремами и так далее. Исключение составляют пациенты после лечения злокачественных новообразований кожи, которым не только загар, но и пребывание на солнце нужно исключить.
Пить алкоголь
Если нет сопутствующей патологии, при которой алкоголь исключается (например, цирроз печени, почечная недостаточность) его потребление в разумных пределах не возбраняется. Будем честны: нет абсолютно безвредной и безопасной дозы алкоголя. И призывать вас отказаться от него навсегда — утопично. Но сократить количество алкоголя, особенно когда вы уже столкнулись с онкологическим заболеванием, нужно.