По словам главного онколога Минздрава РФ, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, после завершенного лечения рака можно и нужно возвращаться к полноценной жизни и привычному образу жизни — тому, который был до болезни. Конечно, с учетом мнения лечащего врача и соблюдения определенных правил.

- Самое первое и главное правило в этом списке — полноценное питание и физическая активность. Именно они — залог вашего скорейшего восстановления и хорошего самочувствия, — считает Андрей Каприн.

По словам онколога, объем и интенсивность физической нагрузки после болезни может быть разным — в зависимости от особенностей злокачественной опухоли и сопутствующих патологий. Но в любом случае легкая аэробная нагрузка — например, ходьба, точно подойдет практически каждому.