Есть и другие болезни, с которыми загорать не стоит. Например, варикоз: когда человек лежит под прямыми лучами солнца, венозные стенки сосудов нагреваются, что приводит к их воспалению. На фоне варикоза такой отдых может закончиться тромбофлебитом подкожных вен. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Еще одно противопоказание — розацеа: хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, возникающее, как правило, после 30 лет. Проявляется через покраснение и небольшой отек кожи на щеках, носу, подбородке и, изредка, на шее и в области декольте.

Еще с пребыванием на солнце не совместимы применение кислотной косметики, в том числе пилингов. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.

А у некоторых людей вообще аллергия на солнце. Какой уж тут загар — тут на простую прогулку без дополнительных мер предосторожности не выйдешь… Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.