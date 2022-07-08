Идеальный отпуск для многих — лежать на пляже под теплым солнышком и ничего не делать. Впрочем, загорать возможно не только на морях, и многие стараются приобрести бронзовый оттенок кожи, принимая солнечные ванны на собственном балконе.
Впрочем, загорать на самом деле можно далеко не всем: у такого отдыха есть внушительный перечень противопоказаний. Каких именно — разбираемся вместе с экспертом.
Врач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог медицинской клиники НАКФФ
- Загар ассоциируется со здоровьем, летним отпуском и приятным отдыхом. Однако увы, наслаждаться солнцем могут далеко не все: при некоторых заболеваниях нахождение на солнце категорически противопоказан.
Например, загорать нельзя при следующих диагнозах:
Рак;
Системная волчанка;
Псориаз в период обострения.
Запрещено принимать солнечные ванны и женщинам с гинекологическими проблемами, в частности, с миомой матки.
Также существуют лекарственные препараты, которые повышают восприимчивость организма к солнечным лучам. Среди них:
антибиотики;
препараты, нормализующие давление;
противогрибковые препараты;
косметические средства с маслами.
Кроме того, терапия антибиотиками или ретиноидами является абсолютным противопоказанием к пребыванию на солнце.
С осторожностью следует относиться к загару людям, у которых много родинок на теле. Воздействие солнце может вызвать еще больший рост родинок и спровоцировать онкологические заболевания, в том числе — и самое грозное — меланому.
Если вы заметили, что родинка стала увеличиваться, кровоточить, болеть, то необходимо незамедлительно обратиться к дерматологу-онкологу для того, чтобы провести диагностическую дерматоскопию и предотвратить возможные печальные последствия.
Есть и другие болезни, с которыми загорать не стоит. Например, варикоз: когда человек лежит под прямыми лучами солнца, венозные стенки сосудов нагреваются, что приводит к их воспалению. На фоне варикоза такой отдых может закончиться тромбофлебитом подкожных вен. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Еще одно противопоказание — розацеа: хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, возникающее, как правило, после 30 лет. Проявляется через покраснение и небольшой отек кожи на щеках, носу, подбородке и, изредка, на шее и в области декольте.
Еще с пребыванием на солнце не совместимы применение кислотной косметики, в том числе пилингов. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.
А у некоторых людей вообще аллергия на солнце. Какой уж тут загар — тут на простую прогулку без дополнительных мер предосторожности не выйдешь… Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.
Как правильно загорать
Существуют правила безопасного пребывания на солнце. Казалось бы, они всем известны, но, тем не менее, не все их соблюдают.
При нахождении на улице в жаркую летнюю погоду необходимо обязательно защищать кожу от солнечных лучей. Чем активнее солнце, тем выше должен быть SPF-фактор защитного крема. Наносить на кожу защитный крем нужно за 10-20 минут до выхода.
Перед этим не рекомендуется очищать тело мылом, поскольку оно обезжиривает и сушит кожу, разрушая защитный слой, а лосьон и парфюмерия повышают чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Так что духи тоже лучше пока отложить.
Самое лучшее время для пребывания на солнце — это утренние и вечерние часы, а вот в период с 12 до 15 загорать категорически нельзя, в это время солнце наиболее активно и опасно.
Для первого выхода на солнце 15-20 минут вполне достаточно для безопасного загара. В последующие дни пребывание на солнце можно постепенно увеличить до 1 часа. Людям со светлой кожей следует загорать меньше обычно рекомендуемого времени, так как они более восприимчивы к воздействию солнечных лучей.
Особого ухода требуют чувствительные области тела, которые необходимо максимально защищать: шея, губы, веки.
Обязательно нужно носить шляпы, панамы или любые другие головные уборы, чтобы защищать голову от солнечного удара, а лицо — от ожога.
Кстати
Как загорать на море — это отдельная наука. На приличном пляже, где разрешено купаться, обязательно должен быть душ или хотя бы шланг, из которого можно ополоснуться после купания. Дело в том, что высыхая, морская вода оставляет на коже кристаллы соли. Они действуют как микролинзы, усиливающие действие солнечных лучшей. Шансы обгореть, оставшись при этом без загара, возрастают в разы.
Ну а после того, как вы ополоснетесь, нужно не забыть нанести еще раз солнцезащитный крем.
Если все-таки желаемый загар обернулся жжением и покраснением кожи, то вместо народных средств типа сметаны и кефира лучше использовать депантенол как средство от ожогов. Его действие охладит, успокоит кожу, запустит процессы регенерации и защитит от воспаления.
После таких солнечных ванн обязательно нужно принять душ, смыть солнцезащитный крем и нанести крем после загара или увлажняющее молочко для тела. Это приятно охладит кожу, снимет раздражение, восполнит потерю влаги.