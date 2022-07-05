Во рту, под ногтями и еще 5 неочевидных мест, где может спрятаться рак

Рак кожи, в отличие от многих других онкологических заболеваний, имеет ярко выраженные визуальные симптомы. Врачи призывают насторожиться, если у вас неожиданно появилась необычная родинка.
Однако есть еще один важный нюанс, связанный с меланомой: возникнуть опухоль может на абсолютно любом участке кожи. В том числе и там, где ее не так просто будет обнаружить.
Признаки потенциально опасной родинки:
Асимметрия;
Края неровные;
Окраска неоднородная;
Размер больше 6 мм;
Динамика — родинка меняется.
По словам медицинского директора Monteceuticals, доктора Кумкума Мишра, есть несколько неочевидных и порой скрытых от глаз участков, на которые мы нередко не обращаем особого внимания, однако которые стоит проверять на наличие рака.
Как отмечает специалист, скрытая меланома порой может появляться на участках кожи, которые не особенно подвергаются воздействию солнечных лучей. Поэтому так важно обращать внимания на необычные родинки по всему телу, пишет издание
Вот несколько областей, где могут появиться меланомы:
Между пальцами ног и рук
Ладони рук и подошвы ног;
На ваших гениталиях или окружающих областях;
На коже головы;
В ногтевых пластинах пальцев рук или ног;
В глазу;
Во рту, пищеварительном и мочевыводящем трактах;
Под ударом — дети
Директор Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Алексей Кубанов предупреждает: солнце может быть другом, однако в слишком больших количествах ультрафиолет очень сильно вредит здоровью. Причем, как отмечает Кубанов в телеграм-канале ведомства, особенно бесконтрольное воздействие ультрафиолета вредит детям.
Поэтому не забывайте, что ваш ребенок нуждается в защите от солнца ничуть не меньше вас.
Другие симптомы меланомы
Однако вычислить меланому можно не только по родинкам. Например, в некоторых случаях эта болезнь может привести к попаданию пигмента меланина в мочу. Тогда она станет темно-коричневого цвета. Так что если заметили у себя такой симптом, лучше пройти обследование: врач выяснит, в чем причина.
Кроме того, если вдруг вы заметили, что у вас появились странные шрамы телесного цвета, которые увеличиваются в размерах — это тревожный звоночек и повод посетить онколога. Странные высыпания на веках тоже могут указывать на наличие рака — они могут быть жемчужного, коричневого, черного, красного цвета.
Наконец, меланома, появившаяся под ногтями, нередко напоминает синяки. Так что если кожа под ногтями как будто покрылась синяками, хотя вы не травмировали пальцы, лучше проверить свое здоровье.