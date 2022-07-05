Во рту, под ногтями и еще 5 неочевидных мест, где может спрятаться рак

Другие симптомы меланомы

Однако вычислить меланому можно не только по родинкам. Например, в некоторых случаях эта болезнь может привести к попаданию пигмента меланина в мочу. Тогда она станет темно-коричневого цвета. Так что если заметили у себя такой симптом, лучше пройти обследование: врач выяснит, в чем причина.

Кроме того, если вдруг вы заметили, что у вас появились странные шрамы телесного цвета, которые увеличиваются в размерах — это тревожный звоночек и повод посетить онколога. Странные высыпания на веках тоже могут указывать на наличие рака — они могут быть жемчужного, коричневого, черного, красного цвета.

Наконец, меланома, появившаяся под ногтями, нередко напоминает синяки. Так что если кожа под ногтями как будто покрылась синяками, хотя вы не травмировали пальцы, лучше проверить свое здоровье.