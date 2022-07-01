Только не сметаной! Чем спасаться, если вы обгорели на солнце

Середина лета — время, когда многие города буквально плавятся от солнца. Горожане спасаются от жары возле водоемов, стараясь как можно больше времени провести в воде или же, наоборот, при первой же возможности остаются дома под кондиционером или вентилятором.
В любом случае, даже если вы не любитель полежать на пляже, то риск заработать солнечный ожог очень велик. Далеко не у всех есть одна важная и полезная привычка — постоянно пользоваться кремами с SPF. А ведь это необходимо не только летом, но даже в пасмурную погоду, говорят врачи. Ведь вредное УФ-излучение прекрасно проникает сквозь облака, вредя коже и провоцируя ее преждевременное старение.
Как понять, что вы обгорели
Зачастую мы не воспринимаем появившуюся красноту на коже как что-то серьезное. А ведь если вы вовремя обнаружите ожог, то, соответственно, вовремя начнете его лечить. Это может спасти от осложнений и такого неприятного момента, когда «кожа слезает кусками».
кожа стала горячей;
появилось покраснение, а если нажать пальцем, остается белый след;
любое прикосновение неприятно или вызывает боль;
появилось ощущение, что тело «горит»;
В этом случае первое, что надо сделать — сразу же уйти в помещение или хотя бы в тень. При первой возможности обожженное место надо накрыть прохладным полотенцем, а еще лучше — принять прохладный душ. Затем стоит выпить любое обезболивающее, оно поможет унять боль и снять воспаление.
Чего точно нельзя делать, если кожа пострадала от солнца
Запомните важное правило: категорически нельзя мазать обожженную кожу кефиром, растительным маслом, сметаной, вазелином, глицерином, всем, что содержит жир. Жир только мешает лишнему теплу покинуть ткани. Ожог станет еще глубже, может развиться инфекция.
Врач-дерматолог
«Кислота молочных продуктов поражает воспаленную кожу, особенно учитывая, что в них теперь добавляют всякие пищевые добавки. Это просто каменный век! Мажутся йогуртом, гусиным жиром, подсолнечным маслом и тертой картошкой. В моей практике встречался человек, который обмазывал себя фекальными массами! Некоторые вообще умудряются залезать в горячую ванну, считая, что таким образом „смоют“ загар. Но они только усугубляют собственное состояние. Начинается отек мягких тканей», — рассказывал «Доктору Питеру» врач-дерматолог Петр Меренков.
Еще одна важная деталь: при лечении солнечных ожогов также нельзя использовать спиртосодержащие средства, поскольку они сушат кожу, тем самым нанося ей дополнительные травмы. Кроме того, обгоревший участок на теле нельзя мыть мылом и мазать слишком жирными кремами.
По словам врачей, основной принцип при лечении ожогов — охлаждение, но использовать надо прохладные примочки, а не лед.
Если вы заметили, что на коже появились волдыри, то ни в коем случае не стоит их прокалывать! При наличии волдыря или если поврежедние находится в месте, которое легко травмировать, стоит защитить ожог дышащей марлевой повязкой. В дальнейшем для более быстрого заживления можно применять мазь с декспантенолом.
При ожогах более 10% поверхности кожи вне зависимости от степени необходимо показаться врачу. Площадь поверхности кожи взрослого человека можно примерно рассчитать по правилу «ладоней»: 1 ладонь — 1% площади.
Когда кожа начинает слезать, то не стоит ей «помогать». Некоторые начинают сдирать куски, тем самым только травмируя обожженное место. Оставьте его в покое. А пока все не заживет полностью, старайтесь носить свободную одежду из натуральных и дышащих тканей, которая бы полностью закрывала пострадавший участок на коже.
Как уберечься от солнечных ожогов
С 12.00 до 16.00, когда солнечные лучи, падая под прямым углом, имеют самое жесткое излучение ультрафиолета, надо уходить в тень. Это самое лучшее профилактическое средство против ожога, предупреждают врачи. Впрочем, получить солнечный можно не только на открытом солнце, но и будучи в тени, где остается порядка 40 процентов ультрафиолетовых лучей.
Светлокожим и рыжеволосым людям на солнце рекомендуется вообще не выходить. Кожа у них наиболее чувствительная и нежная, может обгореть за несколько минут. Есть риск получить смертельно опасную злокачественную меланому. Врачи предупреждают, что людям с проблемами щитовидной железы или перенесшим онкологические заболевания солнце также противопоказано.
И, конечно же, не забывайте про кремы с SPF-защитой. Но тут возникают вопросы: Как их выбирать? Какие есть распространенные ошибки, которые нивелируют всю пользу от солнцезащитных средств? Разбираемся вместе со специалистами.