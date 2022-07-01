Только не сметаной! Чем спасаться, если вы обгорели на солнце
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Середина лета — время, когда многие города буквально плавятся от солнца. Горожане спасаются от жары возле водоемов, стараясь как можно больше времени провести в воде или же, наоборот, при первой же возможности остаются дома под кондиционером или вентилятором.

В любом случае, даже если вы не любитель полежать на пляже, то риск заработать солнечный ожог очень велик. Далеко не у всех есть одна важная и полезная привычка — постоянно пользоваться кремами с SPF. А ведь это необходимо не только летом, но даже в пасмурную погоду, говорят врачи. Ведь вредное УФ-излучение прекрасно проникает сквозь облака, вредя коже и провоцируя ее преждевременное старение.

Как понять, что вы обгорели

Зачастую мы не воспринимаем появившуюся красноту на коже как что-то серьезное. А ведь если вы вовремя обнаружите ожог, то, соответственно, вовремя начнете его лечить. Это может спасти от осложнений и такого неприятного момента, когда «кожа слезает кусками».

По словам специалистов Британской службы здравоохранения на то, что вы обгорели, укажут следующие признаки:

  • кожа стала горячей;

  • появилось покраснение, а если нажать пальцем, остается белый след;

  • любое прикосновение неприятно или вызывает боль;

  • появилось ощущение, что тело «горит»;

  • на коже начали появляться пузырьки.

В этом случае первое, что надо сделать — сразу же уйти в помещение или хотя бы в тень. При первой возможности обожженное место надо накрыть прохладным полотенцем, а еще лучше — принять прохладный душ. Затем стоит выпить любое обезболивающее, оно поможет унять боль и снять воспаление.

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Чего точно нельзя делать, если кожа пострадала от солнца

Запомните важное правило: категорически нельзя мазать обожженную кожу кефиром, растительным маслом, сметаной, вазелином, глицерином, всем, что содержит жир. Жир только мешает лишнему теплу покинуть ткани. Ожог станет еще глубже, может развиться инфекция.

Петр Меренков
Петр Меренков
Дерматовенерология

Врач-дерматолог

«Кислота молочных продуктов поражает воспаленную кожу, особенно учитывая, что в них теперь добавляют всякие пищевые добавки. Это просто каменный век! Мажутся йогуртом, гусиным жиром, подсолнечным маслом и тертой картошкой. В моей практике встречался человек, который обмазывал себя фекальными массами! Некоторые вообще умудряются залезать в горячую ванну, считая, что таким образом „смоют“ загар. Но они только усугубляют собственное состояние. Начинается отек мягких тканей», — рассказывал «Доктору Питеру» врач-дерматолог Петр Меренков. 

Еще одна важная деталь: при лечении солнечных ожогов также нельзя использовать спиртосодержащие средства, поскольку они сушат кожу, тем самым нанося ей дополнительные травмы. Кроме того, обгоревший участок на теле нельзя мыть мылом и мазать слишком жирными кремами.

По словам врачей, основной принцип при лечении ожогов — охлаждение, но использовать надо прохладные примочки, а не лед.

Если вы заметили, что на коже появились волдыри, то ни в коем случае не стоит их прокалывать! При наличии волдыря или если поврежедние находится в месте, которое легко травмировать, стоит защитить ожог дышащей марлевой повязкой. В дальнейшем для более быстрого заживления можно применять мазь с декспантенолом. 

При ожогах более 10% поверхности кожи вне зависимости от степени необходимо показаться врачу. Площадь поверхности кожи взрослого человека можно примерно рассчитать по правилу «ладоней»: 1 ладонь — 1% площади.

Когда кожа начинает слезать, то не стоит ей «помогать». Некоторые начинают сдирать куски, тем самым только травмируя обожженное место. Оставьте его в покое. А пока все не заживет полностью, старайтесь носить свободную одежду из натуральных и дышащих тканей, которая бы полностью закрывала пострадавший участок на коже.

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Как уберечься от солнечных ожогов

С 12.00 до 16.00, когда солнечные лучи, падая под прямым углом, имеют самое жесткое излучение ультрафиолета, надо уходить в тень. Это самое лучшее профилактическое средство против ожога, предупреждают врачи. Впрочем, получить солнечный можно не только на открытом солнце, но и будучи в тени, где остается порядка 40 процентов ультрафиолетовых лучей.

Светлокожим и рыжеволосым людям на солнце рекомендуется вообще не выходить. Кожа у них наиболее чувствительная и нежная, может обгореть за несколько минут. Есть риск получить смер­тельно опасную злокачественную меланому. Врачи предупреждают, что людям с проблемами щитовидной железы или перенесшим онкологические заболевания солнце также противопоказано.

И, конечно же, не забывайте про кремы с SPF-защитой. Но тут возникают вопросы: Как их выбирать? Какие есть распространенные ошибки, которые нивелируют всю пользу от солнцезащитных средств? Разбираемся вместе со специалистами.

Софья Хромова