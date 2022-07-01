Только не сметаной! Чем спасаться, если вы обгорели на солнце

Середина лета — время, когда многие города буквально плавятся от солнца. Горожане спасаются от жары возле водоемов, стараясь как можно больше времени провести в воде или же, наоборот, при первой же возможности остаются дома под кондиционером или вентилятором.

В любом случае, даже если вы не любитель полежать на пляже, то риск заработать солнечный ожог очень велик. Далеко не у всех есть одна важная и полезная привычка — постоянно пользоваться кремами с SPF. А ведь это необходимо не только летом, но даже в пасмурную погоду, говорят врачи. Ведь вредное УФ-излучение прекрасно проникает сквозь облака, вредя коже и провоцируя ее преждевременное старение.