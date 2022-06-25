7 самых частых летних травм у детей и взрослых: рейтинг опасности и первая помощь

В структуре общей заболеваемости травмы составляют порядка 5-6%. Из них по 35% приходится на повреждения верхних и нижних конечностей, 13% — травмы головы и шеи, 7% — грудной клетки, 3% — живота, нижней части спины и таза, 2% — термические ожоги. Еще 5% приходится на другие различные причины.
У детей примерно 40% всех травм поверхностные — это ушибы, ссадины. По 15 процентов приходится на открытые раны, вывихи и растяжения, переломы рук. Переломы ног — 6%. Внутричерепные травмы (в том числе сотрясения) — 3%, ожоги — 2%, а также другие причины. «Доктор Питер» и Леонид Туманов, врач травматолог-ортопед, детский хирург Euromed Kids, составили рейтинг самых частых летних травм и способы оказания первой помощи при них.
Упал и ударился: неопасные травмы
Поверхностные травмы — ушибы, ссадины, порезы — лидеры рейтинга. Такие состояния зачастую не требуют специализированной медицинской помощи и могут лечиться дома. Ушибы и ссадины сопровождают нашу жизнь повсюду. Особенно часто мы можем видеть их у активных детей, занимающихся спортом.
Все, что вам может потребоваться — приложить холод, создать умеренный покой травмированной области, при повреждении кожи — промыть ее раствором перекиси водорода или хлоргексидина. В некоторых случаях стоит дополнительно защитить ссадину асептической повязкой.
Если порезался: открытая рана и поврежденные сосуды
Даже маленькие на первый взгляд раны могут оказаться серьезными. Особенно это касается повреждений в области пальцев и кисти. Если рана обильно кровоточит, нарушена функция сегмента (например, поврежденный палец потерял чувствительность или перестал двигаться), то это может говорить о травме сосуда, нерва или сухожилия.
Лучшей тактикой будет немедленное обращение к хирургу для осмотра раны, полноценной оценки ее состояния и адекватного лечения. До момента попадания к врачу стоит сделать плотную асептическую повязку для остановки кровотечения.
Подвернул лодыжку или вывихнул руку
Повреждения связочного аппарата суставов — вывихи и растяжения, в летнее время становятся чаще. Каждый хоть раз в жизни подворачивал лодыжку. Эта травма — одна из самых частых травм суставов. Может случиться как у спортсмена, так и у домохозяйки, решившей пройтись на каблуках по брусчатке.
В большинстве случаев повреждения связок не требуют каких-либо вмешательств. Если после такой травмы вы обратились в травмпункт, сделали рентген и не было выявлено переломов, то при лечении достаточно в первые пару дней после травмы придерживаться простого принципа «POLICE»:
P — protection — защита
OL — optimal loading — оптимальная нагрузка
IC — ice compression — компрессы со льдом
E — elevation — возвышенное положение
Повреждения связок редко требуют полной иммобилизации, наложения гипса или других фиксаторов.
Шел, упал, очнулся — гипс
Переломы рук — частая травма летом. Самый частый механизм травмы — падение на прямую руку. В этом случае могут быть сломаны кости в области кисти, предплечья, плеча, локтевого и плечевого суставов. При диагностике будут выявлены ограничения движений, выраженный отек, деформация конечности, сильная боль.
При малейшем подозрении на перелом требуется обращение в травмпункт с выполнением рентгенографии. Переломы без смещения могут лечить исключительно гипсовыми повязками. Переломы со смещением (и переломы, осложненные травмой сосудов и нервов) с большой вероятностью потребуют проведения операции.
Сломал ногу — это опасно!
Переломы ног могут возникать вследствие различных действий: падение с высоты, контактная травма в спорте, ДТП. Так же, как и с верхней конечностью, могут отмечаться нарушения функции, отек, деформация, боль. Здесь важным симптомом, позволяющим отличить травму связок от повреждения костных структур, будет невозможность дать опору на больную конечность — человек просто не в состоянии опереться на травмированную ногу.
Основной метод диагностики — рентген. Тактика лечения также может быть консервативной (иммобилизация гипсом) или хирургической (вправление, установка металлических фиксаторов и др.). Сроки реабилитации сильно зависят от типа травмы.
Травмы головы
Это могут быть и сотрясения, и ушибы головного мозга.
Во всех случаях повреждения головы требуют обращения к врачу, особенно у детей. Именно врач должен провести оценку неврологического статуса ребенка или взрослого, целостности костных структур, при необходимости выполнить дополнительные исследования (рентген, МРТ и т.п.). Особое внимание стоит уделить травмам головы, после которых человек испытывает чувство тошноты, рвоту, отмечается нарушение сознания.
Ожоги — самые болезненные и коварные повреждения
При термических ожогах 1-2 степени (только покраснение или волдырь) необходимо обработать зону поражения прохладной проточной водой в течение 10-15 минут. При минимальных ожогах этого может быть достаточно. При наличии волдыря или если поврежедние находится в месте, которое легко травмировать, стоит защитить место ожога дышащей марлевой повязкой. В дальнейшем для более быстрого заживления можно применять мазь с декспантенолом. При этом прокалывать волдырь не нужно, чтобы избежать попадания инфекции.
С ожогами 3 и 4 степени — глубокие поражения тканей, вплоть до мышц и костей, нужно срочно обратиться к врачу за медицинской помощью. Такие ожоги всегда лечатся в стационаре. Охлаждение такой пораженной кожи можно производить только через чистую сухую ткань или бинт путем прикладывания охлаждающего пакета. Также для уменьшения боли можно применять обезболивающие противовоспалительные препараты (например, парацетамол или ибупрофен).
При ожогах более 10% поверхности кожи вне зависимости от степени необходимо показаться врачу. Площадь поверхности кожи взрослого человека можно примерно рассчитать по правилу «ладоней»: 1 ладонь — 1% площади.
Можно ли предотвратить?
Лучшая профилактика вышеперечисленных травм — осторожность взрослых людей и бдительность родителей, соблюдение техники безопасности в быту и при занятиях спортом, обучение детей поведению на улице, соблюдение правил дорожного движения. В профилактике травм опорно-двигательного аппарата большое значение имеют общеукрепляющие занятия физкультурой, общей физической подготовкой. Особенно важны такие занятия спортсменам для снижения риска бесконтактных и усталостных травм.
В случае возникновения травмы и невозможности оценить ее тяжесть стоит вызвать скорую помощь или обратиться в стационар самостоятельно.