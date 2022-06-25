7 самых частых летних травм у детей и взрослых: рейтинг опасности и первая помощь

В структуре общей заболеваемости травмы составляют порядка 5-6%. Из них по 35% приходится на повреждения верхних и нижних конечностей, 13% — травмы головы и шеи, 7% — грудной клетки, 3% — живота, нижней части спины и таза, 2% — термические ожоги. Еще 5% приходится на другие различные причины.

У детей примерно 40% всех травм поверхностные — это ушибы, ссадины. По 15 процентов приходится на открытые раны, вывихи и растяжения, переломы рук. Переломы ног — 6%. Внутричерепные травмы (в том числе сотрясения) — 3%, ожоги — 2%, а также другие причины. «Доктор Питер» и Леонид Туманов, врач травматолог-ортопед, детский хирург Euromed Kids, составили рейтинг самых частых летних травм и способы оказания первой помощи при них.