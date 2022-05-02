2. Накладывать жгут при любом кровотечении

Как говорит фельдшер, эту манипуляцию часто используют не по показаниям или с такими ошибками, из-за которых пострадавший может потом лишиться ноги или руки.

- Помните, что жгут накладывается в исключительных случаях — при очень интенсивном артериальном кровотечении. Время наложения (его надо записать) не должно превышать 1 часа, желательно ослаблять жгут каждые 20 минут. А лучше ограничиться тугой повязкой или провести тампонаду раны, — рекомендует специалист.

Как правильно останавливать кровотечение, подробнее читайте ЗДЕСЬ.

3. При судорогах засовывать в рот предметы

Никакие посторонние предметы при судорогах в рот засовывать не следует — о металлические легко сломать зубы, а мелкие и вовсе можно вдохнуть, получив обструкцию дыхательных путей (непроходимость).

Также эксперт не советует со всей силы удерживать руки и ноги человека с судорогами. Правильнее чуть повернуть пострадавшего набок и подложить ему что-то под голову, чтобы он не получил травм.

4. Мазать ожоги сметаной, кефиром или йодом

Свежие ожоги категорически нельзя мазать жирорастворимыми продуктами (сметаной, кефиром, маслом), а также спиртовыми антисептиками — йодом, зеленкой и так далее. Также не стоит, по словам фельдшера скорой, в качестве первой помощи использовать средства с декспантенолом — они способствуют регенерации тканей, которая начинается спустя несколько дней.

- Самое разумное и эффективное, что можно сделать — это подставить место ожога под струю прохладной воды и охлаждать в течение 15-20 минут. В идеале еще наложить специальную гидрогелевую повязку, — советует Екатерина Синицына.

5. Запрокидывать голову при кровотечении из носа

Это частая ошибка, которую, возможно, совершают из-за боязни запачкать одежду. Но кровотечение в этом случае не прекращается, просто кровь течет внутрь — сначала в носоглотку, а потом в желудок. Чтобы остановить носовое кровотечение, надо действовать иначе: