Если вы стали свидетелем несчастного случая и не знаете, как помочь пострадавшему, звоните как можно быстрее в скорую — с этим действием вы точно никогда не ошибетесь. Хотя звонить «03» надо всегда, даже если вы решитесь что-то предпринять.
По словам фельдшера скорой помощи Екатерины Синицыной, правильную первую помощь оказывают только в 10-15% случаев. В остальных же 85% даже люди, искренне желающие помочь, могут выполнять ненужные, а иногда и вовсе вредные действия.
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1. Перемещать пострадавшего
По словам Екатерины Синицыной, трогать и тем более тащить пострадавшего можно только в двух случаях — если нахождение в этом месте опасно, и если есть угроза для его жизни здесь и сейчас. К примеру, необходимо остановить кровотечение или провести человеку сердечно-легочную реанимацию.
В других случаях лучше никого никуда не перемещать. Например, при инфаркте человеку противопоказана любая физическая нагрузка, в том числе ходьба. А при серьезных травмах, полученных в ДТП или после падения с высоты, каждое лишнее движение может стоит человеку жизни.
2. Накладывать жгут при любом кровотечении
Как говорит фельдшер, эту манипуляцию часто используют не по показаниям или с такими ошибками, из-за которых пострадавший может потом лишиться ноги или руки.
- Помните, что жгут накладывается в исключительных случаях — при очень интенсивном артериальном кровотечении. Время наложения (его надо записать) не должно превышать 1 часа, желательно ослаблять жгут каждые 20 минут. А лучше ограничиться тугой повязкой или провести тампонаду раны, — рекомендует специалист.
Как правильно останавливать кровотечение, подробнее читайте ЗДЕСЬ.
3. При судорогах засовывать в рот предметы
Никакие посторонние предметы при судорогах в рот засовывать не следует — о металлические легко сломать зубы, а мелкие и вовсе можно вдохнуть, получив обструкцию дыхательных путей (непроходимость).
Также эксперт не советует со всей силы удерживать руки и ноги человека с судорогами. Правильнее чуть повернуть пострадавшего набок и подложить ему что-то под голову, чтобы он не получил травм.
4. Мазать ожоги сметаной, кефиром или йодом
Свежие ожоги категорически нельзя мазать жирорастворимыми продуктами (сметаной, кефиром, маслом), а также спиртовыми антисептиками — йодом, зеленкой и так далее. Также не стоит, по словам фельдшера скорой, в качестве первой помощи использовать средства с декспантенолом — они способствуют регенерации тканей, которая начинается спустя несколько дней.
- Самое разумное и эффективное, что можно сделать — это подставить место ожога под струю прохладной воды и охлаждать в течение 15-20 минут. В идеале еще наложить специальную гидрогелевую повязку, — советует Екатерина Синицына.
5. Запрокидывать голову при кровотечении из носа
Это частая ошибка, которую, возможно, совершают из-за боязни запачкать одежду. Но кровотечение в этом случае не прекращается, просто кровь течет внутрь — сначала в носоглотку, а потом в желудок. Чтобы остановить носовое кровотечение, надо действовать иначе:
сесть,
чуть наклонить голову вперед,
на 10-15 минут прижать пальцем крыло носа, откуда идет кровь,
приложить холод к переносице.
6. Вызывать рвоту при любом отравлении
Искусственная рвота поможет очистить желудок далеко не при любом отравлении. Такой прием, к примеру, противопоказан при отравлении химикатами (кислота, щелочь, растворитель, отбеливатель, моющие-дезинфицирующие средства и так далее). «Химия» серьезно повреждает слизистую оболочку ЖКТ, поэтому в этих случаях промывание желудка проводится только через зонд.
Эксперт добавила, что нельзя также вызывать рвоту при
желудочно-кишечных кровотечениях,
судорогах,
потере сознания,
у маленьких детей до 5 лет.
7. Хлопать по спине, если человек подавился
Сильные хлопки по спине могут сделать подавившемуся только хуже, особенно если он стоит — инородное тело при постукивании может запросто «провалиться» еще глубже.
Что же делать?
Наклонить пострадавшего чуть вперед и только потом наносить толчкообразные удары в области между лопаток.
Применить прием Геймлиха. Как его выполнять, читайте ЗДЕСЬ.