Майские праздники — чудесное время: тепло, солнечно, настроение отличное. Большинство горожан стремится в это время покинуть город, отправившись на дачу или в деревню, на природу. Как правило, дел за пределами городской черты всегда хватает: у кого-то назрел ремонт, кому-то нужно обрезать деревья, кто-то будет заниматься машиной в гараже.

Однако, чтобы работа на даче приносила только удовольствие и радость, и не стала причиной обращения к врачу, нужно помнить об опасностях, которые могут поджидать Вас при работе с инструментами. Например, далеко не все знают, что делать, если ударил по пальцу молотком или уронил на ногу тяжелое. А самое главное как понять, когда надо обратиться к врачу после травмы, а когда можно справиться своими силами? «Доктор Питер» выяснял правила совместно с Ильей Володиным, врачом травматологом-ортопедом клиники «Движение».