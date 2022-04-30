Майские праздники — чудесное время: тепло, солнечно, настроение отличное. Большинство горожан стремится в это время покинуть город, отправившись на дачу или в деревню, на природу. Как правило, дел за пределами городской черты всегда хватает: у кого-то назрел ремонт, кому-то нужно обрезать деревья, кто-то будет заниматься машиной в гараже.
Однако, чтобы работа на даче приносила только удовольствие и радость, и не стала причиной обращения к врачу, нужно помнить об опасностях, которые могут поджидать Вас при работе с инструментами. Например, далеко не все знают, что делать, если ударил по пальцу молотком или уронил на ногу тяжелое. А самое главное как понять, когда надо обратиться к врачу после травмы, а когда можно справиться своими силами? «Доктор Питер» выяснял правила совместно с Ильей Володиным, врачом травматологом-ортопедом клиники «Движение».
врач травматолог-ортопед, подиатр, член ассоциации АОTrauma, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, ВолгГМУ.vk.com/orthopedsurgeon.volodin
Если сделал резкий рывок и потянул мышцу
Бывает, поднимая, тяжести с земли, особенно резким рывковым движением, можно не рассчитать силы и потянуть мышцы спины или конечностей (чаще всего — рук, реже — ног). Чтобы отличить растяжение от разрывов мышцы визуально оцениваем — нет ли изменений формы мышцы.
При разрыве мышца сокращается и собирается в «комок», визуально она отличается по сравнению с другой стороной. Также оцениваем, не страдает ли её функция: то есть сохранены ли движения или вы даже не можете пошевелить пораженной зоной. Если двигать можете, значит, с этой травмой мы можем справиться с этим самостоятельно.
Что делать?
Первое, что потребуется — создать покой этому сегменту, приложить холод на 15 минут, используя холодный компресс через каждые 40 минут (всего стоит это делать примерно 3-5 раз). Затем нужно использовать местную разогревающую мазь. Если это нога или рука, тогда можно наложить компрессионную повязку из эластичного бинта.
При болевом синдроме, если ощущается выраженный дискомфорт, можно принимать обезболивающие (из группы привычных НПВС), но в дальнейшем стараться больше отдыхать, чтобы не усугубить ситуацию. В противном случае придется ехать к врачу. Если пошевелиться не можете, мышца визуально деформирована, возможна серьезная травма: полные разрывы лечатся оперативно.
Уронил тяжелое, ударил по ногтю молотком: что делать
Нередко, можно по неосторожности уронить инструменты или что-то тяжелое на ногу или стопу. Еще более частая травма, если ударил молотком по ногтю. В ситуации, когда получена подобная травма, например, если ударил по пальцу молотком, как снять боль и адекватно оценить степень тяжести травмы?
Здесь главное обратить внимание на следующие признаки для предварительного исключения перелома:
сильная боль, которая усиливается при опоре на ногу (или движении рукой, если палец на руке);
неестественная подвижность костей стопы (кисти);
изменение формы пальцев или плюсневых костей;
обширный отек и гематома, которая с течением времени увеличивается.
При обнаружении таких изменений после травмы стоит не затягивать с визитом к врачу для рентгенографии и лечения перелома.
Что делать до приезда к врачу?
Обездвижить место травмы, стараться не наступать ногу или не шевелить рукой, приложить лед, выпить обезболивающее, если есть с собой.
Упал со стремянки
Еще один враг дачника — это лестница-стремянка. Это незаменимый помощник мужчин и женщин при работе на высоте, но, к сожалению, нередки случаи падений с высоты из-за незакрепленной или шатающейся лестницы. Необходимо каждый раз, перед тем как забираться на самый верх, заранее убеждаться в прочности и устойчивом положении лестницы. Это важно для безопасности. Также желательно иметь человека для подстраховки внизу, особенно, если лестница старая или поверхность, где она стоит — неровная.
При падении нужно сразу же вызвать скорую, особенно, если высота была два метра или больше. В таком случае без обследования в стационаре не обойтись. Чаще всего падения сопровождаются черепно-мозговыми травмами, переломами позвоночника, тазовых костей, верхних и нижних конечностей. Поверьте, это может быть очень серьезно.
Напоролся на гвоздь или порезался
На участке часто приходится работать с острыми предметами и режущими инструментами, есть риск получить серьезный порез или глубокую рану. В этом случае важно знать, как быстро и правильно оказать первую помощь.
Если рана поверхностная и нет кровотечения, можно самостоятельно промыть ее и обильно обработать антисептиком (хлоргексидин, мирамистин и другие средства, которые есть в дачной аптечке), наложить стерильный пластырь или повязку. Затем нужно ежедневно обрабатывать заживающую рану и контролировать заживление.
При глубокой ране и умеренном кровотечении нужно промыть ее водой от грязи, затем обработать, по возможности, перекисью водорода, наложить давящую повязку и незамедлительно ехать в травмпункт или вызывать скорую помощь.
Внимание — болгарка!
Особое внимание хочется обратить на работу с углошлифовальной машиной — болгаркой. Несоблюдение техники безопасности приводит на прием к травматологу-ортопеду пациентов с массивными ранами стопы и кистей рук, повреждениями сухожилий и нервов, переломами костей и даже травматическими ампутациями.
Это весьма тяжелые повреждения, лечение которых довольно длительное и сложное, и нужен очень опытный травматолог, который вернет целостность тканям. Поэтому при работе с столь опасным инструментом недопустим алкоголь и отсутствие защитных очков, перчаток. Предельная собранность тоже не помешает.