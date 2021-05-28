Наталья Залуцкая
психиатрия, гериатрия
Психиатр, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической психиатрии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева
Польза есть, но не для всех
По словам Натальи Залуцкой, ошибочно думать, что переезд на дачу пойдет на пользу любому пожилому человеку. Несмотря на, казалось бы, очевидные плюсы — свежий воздух, природу, возможность больше двигаться и быть рядом с близкими.
- Прежде чем отвезти пожилого родственника на дачу, первое и самое главное — трезво оценить его состояние и решить, пойдет ли ему на пользу смена привычной среды или нет. Состояние даже относительно здоровых пожилых людей при перемене обстановки может ухудшиться, особенно если у них есть когнитивные расстройства, иногда даже не очень грубые. В противном случае вместо оздоровления и пользы мы можем получить дезорганизацию поведения, и потом придется, что называется, приводить пожилого человека в чувство и каким-то образом успокаивать, в том числе с помощью лекарств. Мы часто такое наблюдаем, когда родственники настаивают на помещении престарелых людей в стационар. Дома они знают, где у них лежат ложки-вилки, где находится туалет, а в больнице, в новой для себя среде, нередко полностью теряются вплоть до развития состояния так называемой спутанности сознания. Перемена обстановки, действительно, помогает при ряде заболеваний, например, при некоторых вариантах депрессии. Однако это не всегда хороший способ помочь людям преклонного возраста. И это надо учитывать, — сказала «Доктору Питеру» Наталья Залуцкая.
Переезд требует подготовки
По словам психиатра НМИЦ им. Бехтерева, если вы все-таки решили все вместе переезжать в загородный дом, его надо заранее подготовить к приезду пожилых членов семьи — сделать максимально удобным и безопасным.
- Общая концепция такова, что пожилой человек должен быть по максимуму самостоятельным — делать сам то, что ему под силу. Это важно для поддержания его функционального, интеллектуального состояния. К примеру, если он может сам застегивать одежду и завязывать шнурки, пусть даже делает это медленно, не надо сразу бросаться ему на помощь. Или может вымыть посуду, пусть даже делает это плохо, — правильнее потом ее перемыть, чем сразу делать это вместо него, — говорит Наталья Залуцкая.
Перед переездом оцените все помещения с точки зрения травмоопасности. По словам врача, все ограничения зависят от характера двигательных нарушений у пожилого человека. Вот, на что врач советует обратить внимание в первую очередь:
оцените высоту порогов и ступенек, чтобы ваш родственник не споткнулся и не сломал себе что-нибудь. Возможно, где-то потребуются специальные приспособления для снижения порогов, обустройство пандуса;
пол не должен быть скользким. Ковры, если такие имеются, должны плотно прилегать к полу и не смещаться при движении;
оборудуйте сложные участки (туалет, душевую) ручками или поручнями, чтобы было удобно подняться-опуститься, за что-то ухватиться. Например, продаются специальные сиденья на унитаз с подлокотниками— на них можно опираться. Такой туалет удобно использовать и для ежедневных гигиенических процедур — можно подвести душевой шланг. Вся сантехника должна быть простой в использовании и желательно привычной для пожилого человека — ему будет трудно совладать со сложными кранами или душем с разными режимами;
все места в доме, особенно самые сложные, должны быть хорошо освещены. Практически все пожилые люди неважно видят, поэтому в полумраке могут не заметить препятствие. Кроме того, они часто погружены в свои мысли, воспоминания, и в таких случаях могут помочь звуковые предупреждения — по типу технологии «умный дом»;
комнату для пожилого человека необходимо подготовить на первом этаже, чтобы ему не приходилось лишний раз пользоваться лестницами. Лучше, если она будет отдельной, чтобы была возможность не зависеть от других членов семьи — пожилые плохо спят по ночам и смогут, не беспокоя остальных, почитать или посмотреть телевизор;
кровать должна быть подходящей высоты — не слишком высокой (чтобы не упасть) и не слишком низкой (с такой очень трудно встать);
если есть возможность привезти на дачу привычные для пожилого человека вещи или предметы мебели — это всегда приветствуется. Например, пледы, матрас, подушку и так далее. Особенно это важно для людей с когнитивными нарушениями.
Не только безопасность
По словам Натальи Залуцкой, для полезного пребывания пожилого родственника на даче важна не только организация безопасного пространства, хоть она и на первом месте.
- Очень полезна посильная физическая и эмоциональная нагрузка. Неплохо, чтобы у пожилого человека была своя сфера ответственности, чтобы он не просто сидел тихонько в уголочке, смотрел в окно и дышал свежим воздухом. Это может быть поливка цветов, приготовление еды, уборка, мытье посуды, вместе с ним можно сварить варенье или сделать какие-то заготовки на зиму. Иначе говоря, надо всячески поддерживать его самостоятельную жизнедеятельность, не лишая его чувства полезности и сопричастности к общему делу, — говорит врач.
Во всем остальном, по словам Натальи Залуцкой, на даче пожилому человеку нужно то же, что и дома. Например, привычный режим дня.
- Не надо ждать, что после приезда на дачу человек начнет спать по 12 часов в сутки на свежем воздухе или, наоборот, вставать с петухами. С возрастом потребность во сне меняется, и для пожилого человека нормально спать по 6-7 часов. Поэтому эти особенности нужно учитывать, подстраиваться под них, например, в 6 утра идти с ним завтракать или пить кофе, а не ворчать и тем более не ругать его, — говорит доктор.
6 советов специалиста НМИЦ им. Бехтерева по организации режима:
Следите, чтобы пожилой человек после подъема переодевался в повседневную домашнюю одежду, а не ходил целый день в пижаме.
Привезите на дачу календарь — его надо вместе с бабушкой или дедушкой ежедневно смотреть, чтобы не потерять ориентир во времени.
Постарайтесь структурировать время — сделать выходные дни особыми, не такими как будни. Например, по субботам можно устраивать банный день, а по воскресеньям — большой семейный обед. Таким образом удастся минимизировать риск дезориентации по времени, которой страдают многие пожилые люди.
Не забывайте про общение — это одно из главных условий профилактики психических нарушений в пожилом возрасте. Полезны любые формы коммуникации — разговоры, воспоминания, разгадывание кроссвордов или игра в карты, совместные просмотры фильмов (лучше душевных и спокойных, а не драм и боевиков), совместное пение.
Следите за режимом питания. К примеру, у людей со сниженными когнитивными функциями часто бывает повышенный аппетит. Они могут съесть сразу много, а потом страдать от проблем с пищеварением. Иногда, чтобы контролировать процесс приема пищи, стоит даже подумать о замке на холодильник.
Следите за питьевым режимом. Пожилые часто забывают о необходимости пить, что может стать причиной эксикоза (обезвоживания), что, в свою очередь, только усугубит имеющиеся соматические и психические заболевания. Специалисты советуют пожилым употреблять не менее 1,5 литра жидкости в сутки.
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