Польза есть, но не для всех

По словам Натальи Залуцкой, ошибочно думать, что переезд на дачу пойдет на пользу любому пожилому человеку. Несмотря на, казалось бы, очевидные плюсы — свежий воздух, природу, возможность больше двигаться и быть рядом с близкими.

- Прежде чем отвезти пожилого родственника на дачу, первое и самое главное — трезво оценить его состояние и решить, пойдет ли ему на пользу смена привычной среды или нет. Состояние даже относительно здоровых пожилых людей при перемене обстановки может ухудшиться, особенно если у них есть когнитивные расстройства, иногда даже не очень грубые. В противном случае вместо оздоровления и пользы мы можем получить дезорганизацию поведения, и потом придется, что называется, приводить пожилого человека в чувство и каким-то образом успокаивать, в том числе с помощью лекарств. Мы часто такое наблюдаем, когда родственники настаивают на помещении престарелых людей в стационар. Дома они знают, где у них лежат ложки-вилки, где находится туалет, а в больнице, в новой для себя среде, нередко полностью теряются вплоть до развития состояния так называемой спутанности сознания. Перемена обстановки, действительно, помогает при ряде заболеваний, например, при некоторых вариантах депрессии. Однако это не всегда хороший способ помочь людям преклонного возраста. И это надо учитывать, — сказала «Доктору Питеру» Наталья Залуцкая.