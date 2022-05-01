Часики тикают у всех: ученые выяснили, до какого возраста мужчине нужно успеть стать папой

Фразы «а часики-то тикают» и «женский век короток, когда рожать собираешься?» так любят произносить родители, упрекая свою дочь в том, что ей уже целых 20, 25 или даже, не дай бог, 30 лет, а она все еще без ребенка.
Существует стереотип, что если женщина не успела стать мамой до тридцати лет, то потом ее обязательно ждут сложные роды, а ребенок может родиться с различными патологиями. Доля правды в этом есть: чем женщина старше, тем больше риск, что что-то пойдет не так. Но все совсем не так страшно. Во-первых, медицина сейчас гораздо лучше и совершеннее, нежели в то время, когда рожали наши мамы и, тем более, бабушки. Во-вторых, беременность надо планировать. Под чутким руководством гинеколога и при ответственном подходе обоих родителей в семье появляется здоровый малыш.
Если женщины задумываются о том, что пора бы карьеру отложить на второй план и сместись фокус на семью и детей, то большинство мужчин считают, что у них-то времени точно предостаточно. На самом деле и у них есть свои биологические часы,
«Ухудшаются репродуктивные функции и качество спермы. Исследования показали, что роды у здоровой женщины протекали тяжелее, если будущий отец был старше 35 лет», — говорит доктор Элисон Кэмпбелл.
Еще одно исследование, которое проводили ученые из Медицинской школой Стэнфордского университета в Калифорнии, показало, что дети от мужчин старше 35 лет чаще рождаются недоношенными, страдают от судорог после появления на свет и первые дни жизни вынуждены провести на аппарате ИВЛ.
Ученые пришли к выводу, что каждый год, начиная с 35 лет, у мужчины накапливается в среднем две новые мутации в ДНК его сперматозоидов. Поэтому планировать рождение ребенка лучше до достижения этого возраста.
«Удивительно, что существует связь между преклонным возрастом отца и вероятностью того, что у матери разовьется сахарный диабет во время беременности. Промежуточные результаты исследований доказывают, что наша гипотеза верна. Поэтому биологический возраст отца важен не только для здоровья ребенка, но и для здоровья матери», — заключил один из исследователей, ученый Майкл Айзенберг.
Еще один вопрос, который мучает большинство женщин: стоит ли «идти» за вторым малышом сразу после рождения первого? Какой промежуток и между рождением детей не навредит здоровью будущей мамы? «Доктор Питер» попросил врача-гинеколога ответить на волнующие и актуальные вопросы.