Часики тикают у всех: ученые выяснили, до какого возраста мужчине нужно успеть стать папой

Если женщины задумываются о том, что пора бы карьеру отложить на второй план и сместись фокус на семью и детей, то большинство мужчин считают, что у них-то времени точно предостаточно. На самом деле и у них есть свои биологические часы, пишет издание Express. Так, мужская фертильность точно уже начинается снижаться в 40 лет.

«Ухудшаются репродуктивные функции и качество спермы. Исследования показали, что роды у здоровой женщины протекали тяжелее, если будущий отец был старше 35 лет», — говорит доктор Элисон Кэмпбелл.

Еще одно исследование, которое проводили ученые из Медицинской школой Стэнфордского университета в Калифорнии, показало, что дети от мужчин старше 35 лет чаще рождаются недоношенными, страдают от судорог после появления на свет и первые дни жизни вынуждены провести на аппарате ИВЛ.

Ученые пришли к выводу, что каждый год, начиная с 35 лет, у мужчины накапливается в среднем две новые мутации в ДНК его сперматозоидов. Поэтому планировать рождение ребенка лучше до достижения этого возраста.

«Удивительно, что существует связь между преклонным возрастом отца и вероятностью того, что у матери разовьется сахарный диабет во время беременности. Промежуточные результаты исследований доказывают, что наша гипотеза верна. Поэтому биологический возраст отца важен не только для здоровья ребенка, но и для здоровья матери», — заключил один из исследователей, ученый Майкл Айзенберг.